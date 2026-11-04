Elisabeth Badinter, L'Incomparable. Isabelle de Bourbon-Parme

Isabelle m’a tout de suite fascinée. Réputée pour sa beauté, adorée de tous ceux qui l’ont côtoyée, elle se distinguait par sa grande intelligence, maîtrisait plusieurs langues et s’intéressait à tout, les relations hommes-femmes, la stratégie, la politique, les sciences et les arts… J’ai toujours eu le goût de fouiller les archives mais, jamais, je n’y ai rencontré une personne qui puisse lui être comparée. Sa belle-mère elle-même, Marie-Thérèse d’Autriche, ne l’appelait-elle pas « l’Incomparable » ? E.Badinter

Quand elle croise le destin d’Isabelle de Bourbon-Parme (1741-1763), morte à vingt et un ans, Elisabeth Badinters’enthousiasme pour cette jeune femme que l’Histoire a effacée. Elle est pourtant l’auteure d’une œuvre considérable, quoique jamais publiée, et notamment d’un traité d’éducation qui pose avant l’heure les bases d’une « éducation bienveillante ». Elle est aussi, malgré son statut de future impératrice, une femme libre dans ses amours.

Alors que le thème de l’assignation est souvent la clé de lecture des destins féminins, Isabelle fascine par sa modernité. Tout en comblant un vide historiographique, ce portrait en forme d’esquisse lui redonne sa complexité et son mystère. Un exercice d’admiration en même temps qu’un devoir de mémoire.

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