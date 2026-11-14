"Jacques Rancière : l’expérience de la pensée". Un dossier à lire sur en-attendant-nadeau.fr

Jacques Rancière propose une pensée philosophique qui prend à bras le corps le monde réel. Il interroge en profondeur notre conception de l’esthétique, du politique et des gestes artistiques. Le site en-attendant-nadeau.fr a rassemblé sur une même page des lectures diverses de cette œuvre majeure qui change quelque chose dans notre vie intérieure.

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(Photo. : J.-L. Bertini)