Agnès Rosenstiehl, L'alphabet fou ou Le livre des syllabes sibyllines

À l’occasion de l’exposition consacrée à Agnès Rosenstiehl du 3 novembre 2026 au 25 janvier 2027 à la Bibliothèque nationale de France, les Éditions de la BnF rééditent un de ses albums emblématiques, L’Alphabet fou ou le livre des syllabes sibyllines, avec la complicité de l’autrice et enrichi d’une version audio. Un jeu sur la langue française qui ravira petits et grands : à prononcer sans bafouiller !

Dans cet album unique en son genre, drôle et stimulant, chaque lettre devient l’occasion de jeux de mots à dire « à haute voix et de plus en plus vite » : « Agathe attache âne à chat, l’âne à natte attache Agathe », « Deux dindes aident un dodu dindon », « La pie pond sans piper, le paon pompeux papote » … Un défi proposé par une bande d’enfants espiègles, qui enchaînent les allitérations drolatiques avec un sérieux sans faille, ainsi que par des animaux qui, eux, citent La Fontaine, en une pirouette qui clôt chaque aventure.

L’album reçoit dès sa sortie en 1978 un accueil enthousiaste de la critique et du public. Il fait aujourd’hui l’objet d’une réédition qui donne la part belle aux planches originales qu’Agnès Rosenstiehl a déposées à la BnF, mais aussi à quelques planches qu’elle a recoloriées à l’aquarelle quand les originaux manquaient.

Qui mieux que son autrice pouvait accompagner le lecteur dans sa (re)découverte de l’ouvrage ? Car il s’agit désormais d’un livre qui fait aussi du bruit : la réédition vient s’enrichir d’une version sonore, qui donne à entendre la voix inimitable d’Agnès Rosenstiehl s’exerçant à lire son abécédaire écrit par elle cinquante ans auparavant.

Alors, amoureux de la langue ou amateurs de défis, n’hésitez plus : lancez-vous avec délice dans cette aventure syllabique, à vos risques et périls…

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« J’aurais voulu écrire ce livre » : c’est ce que Georges Perec confie à Agnès Rosenstiehl à propos de son Alphabet fou, paru aux éditions Larousse en 1978 et réédité aujourd’hui aux Éditions de la BnF. L’autrice y met en scène une ribambelle d’enfants espiègles, invitant le lecteur à prononcer des virelangues « à haute voix et de plus en plus vite ». De A (« Agathe attache âne à chat, l’âne à natte attache Agathe ») à Z (« Le Zèbre au zoo bronzait, Zazie brisa l’abri »), chaque lettre donne lieu à une aventure qui se clôt sur une citation de La Fontaine. On comprend pourquoi ce « livre des syllabes sibyllines » a ravi l’auteur de La Disparition, roman écrit sans la lettre E. (Blog Gallica)

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Artiste, autrice et illustratrice aux multiples facettes, Agnès Rosenstiehl réalise son premier album en 1966.

S’ensuivent plusieurs albums engagés, puis une série d’ouvrages documentaires chez Larousse consacrés entre autres à la langue française, tel L’Alphabet fou (1978). Elle crée en 1976 pour le magazine Pomme d’Api le personnage de Mimi Cracra qui conquiert rapidement son lectorat, puis son public audiovisuel.