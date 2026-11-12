Collectif Inculte, Coup d’État

Février 2027. Le gouvernement « centriste » décrète que toute admission aux urgences de l’hôpital public coûtera désormais trente euros. Aussitôt, un mouvement de protestation massif émerge : les Siffleurs. Au cours d’une manifestation, Emma, une jeune élève infirmière, est tuée, suscitant une vague d’émotion et de violence.

Le chef de la police nationale, Bruno Forestier, qui s’est rendu populaire en multipliant les apparitions dans les médias appartenant à un milliardaire ultraconservateur, profite de ce « désordre civil » pour fomenter un putsch. Avec le soutien de la police, il utilise la mort d’Emma comme catalyseur, en espérant instaurer un pouvoir autoritaire. Ce coup de force fera-t-il vaciller le régime en place ? Ou contribuera-t-il plutôt à en révéler la vraie nature ?

Geste littéraire hors normes, Coup d’État se compose de dix récits autonomes, chacun écrit par une autrice ou un auteur différent, et réunis pour créer un roman unique. Œuvre polyphonique, jouant avec la multiplicité des points de vue et la circulation des personnages, cette fresque chorale offre un tableau sensible et acéré de notre société, mais aussi des dérives en cours dans notre vie politique. En radiographiant les périls qui menacent la France contemporaine, Coup d’État imagine l’un de ces moments critiques où un pays tout entier est susceptible de basculer.

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Fictions signées par Arno Bertina, Alexandre Civico, Julia Deck, Mathias Énard, Jérôme Ferrari, Hélène Gaudy, Maylis de Kerangal, Mathieu Larnaudie, Oliver Rohe, Joy Sorman.