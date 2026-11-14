Le Dictionnaire des synonymes de la langue française de Lafaye (1858), en texte intégral et en jeu de données

Le Dictionnaire des synonymes de la langue française de Pierre-Benjamin Lafaye (9e édition, avec le Supplément) est désormais lisible en texte intégral, avec une recherche, et disponible en jeu de données ouvert.

Là où un dictionnaire de synonymes moderne aligne des équivalents, Lafaye distingue. Pour chaque groupe de mots, il dit d'abord ce qu'ils ont en commun, puis ce qui les sépare, et il le prouve par des citations d'auteurs. On y apprend ainsi ce qui distingue « mer » d'« océan », « abandonner » de « délaisser » ou « joie » de « gaieté ». L'ouvrage n'était jusqu'ici consultable en ligne que sous forme d'images de pages.

L'édition comprend :

2 408 articles, répartis entre la première partie (synonymes de même radical), la deuxième partie (synonymes à radicaux divers) et le Supplément ;

les chapitres de la première partie, où Lafaye explique ce qu'un préfixe ou une terminaison change au sens, par exemple la terminaison « -ment » ;

16 098 citations attribuées à 76 auteurs, de Bossuet à Voltaire et Rousseau ;

les notes de bas de page de l'auteur.

Le texte a été établi d'après l'exemplaire de l'Université de Toronto numérisé par Internet Archive : deux reconnaissances de caractères ont été fusionnées, puis chaque ligne a été relue contre l'image, et le découpage en articles a été contrôlé sur la table alphabétique du livre. L'orthographe d'époque est conservée.

L'édition se lit dans la section « Différence entre synonymes » de MotJuste, qui propose une recherche par mot et un index. Le jeu de données (un fichier JSON Lines, une entrée par article) est publié sous licence CC BY 4.0 sur Zenodo et sur GitHub.