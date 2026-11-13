Anti / autoritaire (Conf. 2027 de la Société canadienne pour l’étude de la bande dessinée, Toronto)

La conférence annuelle 2027 de la Société canadienne pour l’étude de la bande dessinée se tiendra les 6 et 7 mai, une fois de plus en partenariat avec le Toronto Comic Arts Festival, à la Toronto Metropolitan University.

Appel à communications

Nous sommes en 2026, mais l’atmosphère rappelle étrangement celle de 1936. Évoquer la montée de l’autoritarisme et du fascisme est devenu un cliché ; pourtant, la réalité est que nous avons largement dépassé le stade de la « montée ». Ces phénomènes sont déjà bien installés. Ils ne se limitent plus à cibler les minorités et autres groupes marginalisés — une situation déjà scandaleuse en soi. L’autoritarisme pèse désormais sur nous tous ; en vérité, il l’a toujours fait, bien qu’avec une intensité variable.

La bande dessinée — historiquement considérée comme un produit jetable et futile, et dont le nom anglais (*comics*) renvoie littéralement à sa dimension comique initiale — s’attaque à la question de l’autoritarisme depuis au moins un siècle. Si Superman a combattu le KKK et que Captain America a asséné un coup de poing à Hitler, la figure du super-héros a toujours porté en elle une certaine veine fascisante liée au culte de l’homme fort ; par ailleurs, la bande dessinée a toujours servi de vecteur à toutes sortes de propagandes, émanant de tous les bords.

Cette année, la Société canadienne pour l’étude de la bande dessinée / The Canadian Society for the Study of Comics (SCEBD/CSSC) invite à soumettre des propositions de communications et de tables rondes portant sur des bandes dessinées qui abordent l’autoritarisme sous toutes ses formes : fascisme, patriarcat, colonialisme, monarchisme, suprémacisme blanc, complexe militaro-industriel, hétéronormativité, capitalisme de consommation et — hélas — bien d’autres encore. Les sujets possibles incluent, sans s’y limiter :

le super-héros comme vecteur de messages autoritaires et/ou anti-autoritaires

les relations entre l’industrie (ou les industries) de la bande dessinée et les régimes autoritaires

la bande dessinée comme média de masse au service de la propagande

les génocides, y compris les génocides culturels, à l’échelle locale comme internationale

la représentation du nazisme et de la Shoah dans la bande dessinée

la bande dessinée et la représentation du fascisme sous toutes ses formes, du début du XXe siècle à nos jours

les bandes dessinées de guerre et la représentation de la guerre

le technofascisme et les intersections entre technologie et autorité

les bandes dessinées traitant de « l’arrière » (le front intérieur)

la bande dessinée et les pratiques policières (surveillance des corps, contrôle de la citoyenneté, etc.)

la bande dessinée face au racisme, à la xénophobie, à l’islamophobie et à l’antisémitisme

la bande dessinée face au patriarcat, à la misogynie, à l’homophobie/transphobie et à l’hétéronormativité

la bande dessinée face au validisme, à l’eugénisme et à l’autonomie corporelle

la bande dessinée antifasciste / la bande dessinée comme espace de résistance

Nous invitons les propositions de communication (maximum 300 mots, références incluses) ainsi qu’une courte biographie de 50 mots. Afin de faciliter les échanges, les présentations de communications lors de la conférence de cette année dureront 15 minutes (environ 7 pages). Pour soumettre votre proposition, veuillez suivre le lien ci-dessous. Si vous n’en avez jamais rédigé auparavant, n’hésitez pas à contacter directement la Société pour obtenir de l’aide ! Nous sommes là pour vous aider : csscscebd@gmail.com.

https://comicsscholars.ca

Date limite et frais : 8 janvier 2027

La date limite pour la soumission de toute proposition est fixée au 8 janvier 2027. Les propositions sont ouvertes à toutes et à tous. Pour intervenir lors de la conférence, il est nécessaire de s’acquitter d’une cotisation (jusqu’à 35 $) ainsi que de frais de participation à la conférence (jusqu’à 85 $). Ces montants sont modulables ; des précisions à ce sujet seront communiquées aux personnes invitées à intervenir.