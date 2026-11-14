Château et littérature (dir. A.-M. Cocula & M. Combet, avec le concours de M. Pernot & D. Picco)

L’association des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord vous annonce la parution du volume Château et littérature réunissant sous la direction d’Anne-Marie Cocula et de Michel Combet avec le concours de Michel Pernot et Dominique Picco les actes du colloque éponyme qui s’est tenu du 26 au 28 septembre 2025 à Périgueux et au château de Fénelon (Sainte Mondane, Dordogne). L’ouvrage est publié par Ausonius éditions.

Château et littérature

Du Moyen Âge à nos jours le château offre un lieu favorable à la création littéraire : un refuge, un cadre approprié permettant à l’écrivain, reclus volontaire ou non, de trouver la sécurité, la solitude nécessaire à la réalisation de son œuvre et parfois aussi des sources et des ressources. C’est encore le lieu où s’épanouissent des formes littéraires oralisées, et la littérature châtelaine se caractérise par une production d’œuvres fort différentes. Mais le château est aussi le décor voire le moteur de fictions littéraires, depuis la légende arthurienne jusqu’à la bande dessinée et aux romans d’heroic fantasy, sans oublier la littérature enfantine. Des textes très variés – des plus frivoles aux plus terribles – mettent en scène des châteaux réels, inspirés du réel ou entièrement sortis de l’imagination de l’auteur. Ils en modifient la perception et la représentation jusqu’à la métaphore. Lieu d’asile chez Boccace, symbole d’un passé idéalisé chez les romantiques, décor dramatique susceptible de multiples rebondissements dans la littérature populaire ou espace hanté dans le roman gothique, le château se métamorphose au prisme du texte. Le roman historique permet d’initier les enfants aux sociétés châtelaines ; le genre fantastique use d'un cadre castral afin d'entraîner les lecteurs jusqu'aux portes de l'étrangeté.

Actualités de l’archéologie en Nouvelle-Aquitaine

Céline Lagarde-Cardona, Le site de Marsac-sur-l’Isle “Péri-Ouest” (Dordogne)

Christelle Ehrhardt, avec la collaboration de Clément Rigault, Farid Sellami et Stéphanie Wicha, Le château de Saint-Germain-du-Salembre (24) : une histoire ancienne réécrite par l’archéologie

Loïc Mazou, Stratigraphie urbaine et dynamiques d’occupation à Vesunna : résultats des opérations d’archéologie préventive rue Lacalprenède, rue des Deux-Ponts et rue Font-Laurière (Périgueux, Dordogne)

Le château, refuge littéraire

Laurent Bolard, Le retrait du monde. Le château comme refuge dans le cadre du Décaméron

Charles-Éloi Vial, Des souvenirs sur les rayonnages ? Les bibliothèques des anciens serviteurs de l’Empire

Marie-Claude Javerzat, Les orangers de Versailles. Comment de jeunes lecteurs se représentent-ils le château de Versailles ?

Florence Boulerie, Faire un château avec Mme de Genlis

Architectures fantastiques

Judith Trouilleux-Leca, Le château architecture du fantastique : Consuelo de George Sand et Le Château d’Eppstein d’Alexandre Dumas

Claire Barel-Moisan, Les châteaux des savants dans la littérature de la Belle Époque : métamorphoses d’un héritage du roman gothique

Le château, creuset de la mémoire familiale

Jean-François Delmas, Brantôme au château de Richemont : la fabrique du mémorialiste

Natacha Abriat, Le château de Castries en Languedoc, œuvre de pierre d’un duc écrivain

Fanny Drouot, Le devenir du château en régime naturaliste

Du goût gothique à l’âge romantique

Régis Ritz, Le roman gothique anglais ; quand le château devient personnage…

Milena Lenderová, Gabriela Josepha de Schwarzenberg (1825-1842) et son roman scottien

Gabrielle Bornancin-Tomasella, Château des pairs : le retour au château dans la littérature romantique

Le château, monument littéraire... ou non

Théo Liziard-Perier, La construction monumentale du château par la littérature

Claude-Isabelle Brelot, Château et châtelains dans la littérature de second rayon (1890-1914)

Claudine Nédelec, Le génie d’un lieu où se partagent les mémoires : le château de Saint-Fargeau, de Jacques Cœur à Jean d’Ormesson

Florence Boulerie, Conclusions

Épilogue: Jean-Luc Delautre, Le château de Fénélon