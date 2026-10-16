Isaac Bashevis Singer, Voyage en Israël

Introduction de David Stromberg. Traduit du yiddish, annoté et postfacé par Henri Lewi.

Découvertes par David Stromberg dans les archives du Forverts, le grand journal yiddish de New York, les chroniques, rédigées par Isaac B. Singer à la fin de 1955 lors de son premier voyage en Israël, ont une densité émotionnelle et symbolique qui déborde le journalisme ordinaire.

Ce Voyage en Israël, sous l’apparence de notes prises au jour le jour, est comme un rêve éveillé. Ce que Isaac B. Singer voit bouleverse son monde intérieur, lui faisant revivre toute sa vie en Pologne, ramenant à sa mémoire l’entière bibliothèque du judaïsme.

Il ne s’attendait visiblement pas aux émotions que suscite en lui ce qu’il découvre : le judaïsme séfarade, si lointain et si proche, l’hébreu partout écrit et parlé, le sentiment d’être revenu dans sa famille, la reviviscence d’un monde perdu, comme une annulation de la mort.

Mais bientôt, avec angoisse, avec le sentiment d’un Éternel Retour, il aperçoit la reviviscence parallèle d’Amalek, l’incarnation du mal absolu. La menace qui pèse à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël est celle qu’Isaac B. Singer connaît depuis toujours.

Lire un extrait…

—

Table des matières

Introduction de David Stromberg

1. Sur le paquebot Artsa, par D. Ségal. Le bateau vers Israël. Ashkénazes et Séfarades. Les Juifs tunisiens et leurs femmes et filles. Les Juifs allemands qui ont la nostalgie de la culture européenne. Le premier coup d’oeil. (Paru le 10 octobre 55 dans le Forverts.)

2. Yom Kippour sur un bateau juif, par D. Segal. Comment les Juifs tunisiens fêtent Yom Kippour. – Les gens qu’on rencontre sur le bateau. – Un Juif parlant judéo-espagnol. – Un jeune érudit juif, qui rencontre beaucoup de tracas. – Un officier juif. – Impressions de voyage. (Paru le 15 octobre 1955.)

3. Première entrée dans l’État d’Israël, par D. Segal. La rive d’Israël. Le Carmel. Les employés contrôlant les passeports. Les douaniers. Un Juif qui ne respecte pas les lois. Le voyage de Haïfa à Tel Aviv. (Paru le 17 octobre 1955.)

4. En taxi de Haïfa vers Tel Aviv. Une lettre d’Israël, d’Isaac Bashevis. Ce que racontent les enseignes. Une culture qu’on ne peut plus nier. On passe devant une maabarah. L’impression générale faite par Tel Aviv. (Paru le 22 octobre 1955.)

5. Questions et réponses concernant la vie quotidienne à Tel Aviv, par Isaac Bashevis. Les maisons, les fenêtres, les appartements. – Les communications à Tel Aviv. – L’amour pour les Juifs et l’hospitalité. – Le dollar et la lire. – Les prix de divers articles. (Paru le 24 octobre 1955.)

6. Au tribunal à Tel Aviv, par Isaac Bashevis. Une rencontre chez un écrivain hébraïque. – Le dernier jour du professeur Wischnitzer. – Un jeune homme d’Irak a falsifié un document. – Des Arabes réclament leurs maisons au gouvernement d’Israël. – Un voleur et ses faux témoins. Impressions. (Paru le 29 octobre 55.)

7. En route pour un kibboutz, par Isaac Bashevis. Une jeune fille d’un kibboutz. – Une institution militaire à Tel Aviv. – Une invitation qu’on ne peut différer. – Vendredi en route. Le paysage d’Israël. (Paru le 5 novembre 55.)

8. Veille de shabbat au kibboutz, par Isaac Bashevis. À quoi ressemble le kibboutz. – Comment habitent ceux qui ont passé leur vie au kibboutz. – Les livres sont la seule propriété personnelle. – Comment arrive le shabbat. (Paru le 14 novembre 55.)

9. Un vendredi soir au kibboutz (suite), par Isaac Bashevis. La Maison de la culture, l’une des plus belles du pays. À quoi ressemble la salle à manger. L’appartement d’un jeune membre du kibboutz. Vendredi soir, une femme qui ne se couche pas. (Paru le 17 novembre 55.)

10. Arrivée à Safed, par Isaac Bashevis. La montagne qu’on voit de la fenêtre. Une conférence à Safed. La colonie des artistes. Impressions. (Paru le 18 novembre 55.)

11. Promenade dans Jaffa, par Isaac Bashevis. Le 1er novembre à Tel Aviv et à Jaffa. Une ville de travail manuel et de pauvreté. Le marché aux puces. Comment les maisons sont construites à Jaffa. Impressions d’un voyage en Israël. (Paru le 20 novembre 55.)

12. Des héros me montrent Safed, par Isaac Bashevis. Lever de soleil à Safed. La synagogue de l’Ari. Les Juifs dans la synagogue. La montagne de la victoire. D’où sont sortis les héros ? (Paru le 21 novembre 55.).

13. Une excursion à la mer Morte, par Isaac Bashevis. De Tel Aviv à Beer-Sheva. – Sodome et ses montagnes et vallées. de Loth. – Un landsman de Varsovie. – Impressions de voyage. (Paru le 4 décembre 55.).

14. Visite de la Knesset, par Isaac Bashevis. Arrivée à Jérusalem. – Des Juifs qui veulent me renseigner. – Tsofnat, Rochman, Shedletski. – Enfants qui parlent aussi bien en hébreu qu’en yiddish. – La Knesset. (Paru le 12 décembre 55.).

15. Promenade sur le mont Sion, par Isaac Bashevis. La Géhenne est verte. Tombeaux saints. La cave de l’horreur. Une veste en parchemin de Torah. (Paru le 14 décembre 55.).

16. Tel Aviv construit une nouvelle université, par Isaac Bashevis. Une concurrence silencieuse entre Jérusalem et Tel Aviv. – Des savants américains sont professeurs à Tel Aviv. – Une visite à l’Université. – À propos d’un serpent, d’un rat et d’une petite souris. (Paru le 16 décembre 55.).

17. Gens que j’ai rencontrés en Israël, par Isaac Bashevis. Écrivains yiddish et écrivains hébraïques. – Un camarade que je n’ai pas vu depuis trente-deux ans. – Il a essayé de s’installer en Amérique du Sud, mais Israël l’a repris. – Impressions de voyage. (Paru le 18 décembre 55.).

18. Une rencontre remarquable à Jérusalem, par Isaac Bashevis. L’homme qui devait être mon beau-père. – Et la femme qui devait être ma fiancée. – Leur fils bien doué. – Comment se mêlent la littérature et la vie. (Paru le 21 décembre 55.).

19. Méa Shearim, le quartier orthodoxe de Jérusalem, par Isaac Bashevis. Un judaïsme d’il y a plus de cent ans. – Pourquoi l’Agouda n’est pas cachère pour les Netouré Karta. – Leur point de vue : le monde est impur. (Paru le 26 décembre 55.).

20. L’air d’Israël est saturé de mystères, par Isaac Bashevis. Un vendredi soir en Israël. Juifs blancs et Juifs noirs. Un Juif africain sur un bateau juif. Le shabbat sur la route. Qu’a-t-on contre la jeunesse en Israël ? (Paru le 1er janvier 56.);

Postface du traducteur.