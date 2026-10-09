Sociétés & représentations, n° 62 | 2026 : "Archéologie des cultures médiatiques"

Blockbusters vidéoludiques, flux incessants d’images partagées sur des réseaux sociaux, franchises transmédia et plateformes de vidéo à la demande : l’hégémonie des cultures médiatiques contemporaines tend à éclipser les formes avortées et les dispositifs obsolètes, qui tous font pourtant partie de l’histoire des médias tels que nous les connaissons aujourd’hui. À rebours d’un récit linéaire, faire l’histoire de ces objets disparus permet d’esquisser les contours d’autres rapports à la culture de masse et de faire surgir des réalités culturelles méconnues, qui hantent notre mémoire médiatique. Sans nostalgie, ce dossier mobilise la boîte à outils de l’archéologie des médias – la série culturelle, la variantologie, le matérialisme technique, l’archive – pour creuser dans la temporalité médiatique et exhumer d’une part des filiations alternatives entre anciens et nouveaux médias, d’autre part des usages oubliés. Il invite ainsi à défamiliariser le regard et dessine une « archéologie au carré », une analyse de la culture de masse où inventions techniques et pratiques collectives se façonnent mutuellement. Mener un tel chantier, c’est chercher à saisir comment les usages et les imaginaires se configurent à l’interface des machines et des supports, pour mieux réinscrire expériences culturelles et plaisirs esthétiques au sein d’une histoire technique et sensible plus large.

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Sommaire

Aurélie Huz, Alice Jacquelin, « Archéologie des médias et cultures médiatiques »

Dossier — Supports et usages oubliés

Sébastien Fevry, « Du théâtre d’ombres aux Ombres artistiques de l’éditeur Mazo »

Sylvain Wagnon, « Archéologie du film fixe à l’école »

Philippe Éthuin, « La voix de ses morts »

Sylvain Lesage, « La bande projetée ? »

Julien Lucchini, « Législatives de 1978 »

Dossier — Archéologie médiatique : sources et méthodes

Sacha Bernard, « Les mots et les gestes »

Matthieu Letourneux, « Médiarchéologie des réseaux de distribution »

Jacques Migozzi, Michel Poupin, « Le théâtre amateur vendéen au xxe siècle »

Dossier — Hybridations, adaptations et remédiations

Flavie Falais, « Sexe, hardware et trahisons »

Mélodie Simard-Houde, « Une archéologie intermédiale au travers des premières œuvres Web »

Julien Bouvard, Olivier Stucky, « Cliquez sur la bulle »

Élise Ternoy, « Les cultures d’enfance au prisme des contraintes matérielles de la serialization »

Jean-Matthieu Méon, « Star Wars au temps de La guerre des étoiles »

Lieux et ressources

Hélène Veilhan, « Des sources pour l’archéologie des cultures médiatiques »

Regards croisés

Adrien Bodiot, « « Sur les traces de Théodore Monod » »

Trames

Nicolas Martello, « Philippe de Broca ou les sentiments de l’Histoire filmée »

Retours sur…

Tangi Chabry, « Aux origines de la caricature antisémite en France (1886-1893) »

Actualités

Matías Allende Contador, « Les 80 ans de la Maison de l’Amérique latine »

Grand entretien

Emmanuel Pernoud, Benjamin Caraco, « La traversée des cercles »

Hors cadre

Zoé Marreiros, « Les « bagnes d’enfants » au prisme de leur médiatisation (1934-1938) »