Sociétés & représentations, n° 62 | 2026 : "Archéologie des cultures médiatiques"
Blockbusters vidéoludiques, flux incessants d’images partagées sur des réseaux sociaux, franchises transmédia et plateformes de vidéo à la demande : l’hégémonie des cultures médiatiques contemporaines tend à éclipser les formes avortées et les dispositifs obsolètes, qui tous font pourtant partie de l’histoire des médias tels que nous les connaissons aujourd’hui. À rebours d’un récit linéaire, faire l’histoire de ces objets disparus permet d’esquisser les contours d’autres rapports à la culture de masse et de faire surgir des réalités culturelles méconnues, qui hantent notre mémoire médiatique. Sans nostalgie, ce dossier mobilise la boîte à outils de l’archéologie des médias – la série culturelle, la variantologie, le matérialisme technique, l’archive – pour creuser dans la temporalité médiatique et exhumer d’une part des filiations alternatives entre anciens et nouveaux médias, d’autre part des usages oubliés. Il invite ainsi à défamiliariser le regard et dessine une « archéologie au carré », une analyse de la culture de masse où inventions techniques et pratiques collectives se façonnent mutuellement. Mener un tel chantier, c’est chercher à saisir comment les usages et les imaginaires se configurent à l’interface des machines et des supports, pour mieux réinscrire expériences culturelles et plaisirs esthétiques au sein d’une histoire technique et sensible plus large.
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Aurélie Huz, Alice Jacquelin, « Archéologie des médias et cultures médiatiques »
Dossier — Supports et usages oubliés
Sébastien Fevry, « Du théâtre d’ombres aux Ombres artistiques de l’éditeur Mazo »
Sylvain Wagnon, « Archéologie du film fixe à l’école »
Philippe Éthuin, « La voix de ses morts »
Sylvain Lesage, « La bande projetée ? »
Julien Lucchini, « Législatives de 1978 »
Dossier — Archéologie médiatique : sources et méthodes
Sacha Bernard, « Les mots et les gestes »
Matthieu Letourneux, « Médiarchéologie des réseaux de distribution »
Jacques Migozzi, Michel Poupin, « Le théâtre amateur vendéen au xxe siècle »
Dossier — Hybridations, adaptations et remédiations
Flavie Falais, « Sexe, hardware et trahisons »
Mélodie Simard-Houde, « Une archéologie intermédiale au travers des premières œuvres Web »
Julien Bouvard, Olivier Stucky, « Cliquez sur la bulle »
Élise Ternoy, « Les cultures d’enfance au prisme des contraintes matérielles de la serialization »
Jean-Matthieu Méon, « Star Wars au temps de La guerre des étoiles »
Lieux et ressources
Hélène Veilhan, « Des sources pour l’archéologie des cultures médiatiques »
Regards croisés
Adrien Bodiot, « « Sur les traces de Théodore Monod » »
Trames
Nicolas Martello, « Philippe de Broca ou les sentiments de l’Histoire filmée »
Retours sur…
Tangi Chabry, « Aux origines de la caricature antisémite en France (1886-1893) »
Actualités
Matías Allende Contador, « Les 80 ans de la Maison de l’Amérique latine »
Grand entretien
Emmanuel Pernoud, Benjamin Caraco, « La traversée des cercles »
Hors cadre
Zoé Marreiros, « Les « bagnes d’enfants » au prisme de leur médiatisation (1934-1938) »