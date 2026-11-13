Mireille Havet, Journal. 1914-1929 (éd. d'Emmanuelle Retaillaud)

Édition d'Emmanuelle Retaillaud

Préfaces de Claire Paulhan et Lolita Pille

À quinze ans, Mireille Havet est déjà une prodige. Apollinaire, Colette, Cocteau et Gide remarquent cette jeune fille insolente qui, dans le Paris des Années folles, entend vivre sans entraves. Elle aime les femmes, se jette dans les nuits, les fêtes et les stupéfiants avec la même avidité. Elle mène son existence à toute vitesse, jusqu’à ce que la tuberculose l’emporte en 1932, à trente-trois ans.

Presque oubliée après sa mort, Mireille Havet a pourtant laissé une œuvre immense et secrète : un journal tenu de 1913 à 1929, retrouvé par hasard près de soixante-dix ans plus tard dans un grenier.

Ce volume en rassemble les pages les plus saisissantes. Havet y consigne ses amours, ses désirs, ses ivresses, mais aussi la dépendance, la pauvreté et la perte de contrôle dont elle suit lucidement la progression. Sans chercher à se justifier ni à se sauver, elle fait de sa propre vie la matière d’une littérature ardente.

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