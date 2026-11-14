Les récits contemporains, au tournant du XXIe siècle, ont souvent figuré la lecture : ils donnent à lire de nouvelles façons d'envisager la lecture littéraire, comme transmission, comme adresse et comme partage. Telle est la thèse défendue par Estelle Mouton-Rovira dans Figurer la lecture. Adresse, partage et théories dans le récit contemporain (Presses du Septentrion), dont le sommaire est désormais accessible en ligne sur OpenEdition via Fabula… La théoricienne montre que les années 1990 à 2010 opèrent ainsi un changement de régime de lisibilité : contre le partage des lectures savantes et courantes, les imaginaires narratifs de la lecture interrogent les usages des textes, et renégocient la place de l’herméneutique traditionnelle et de ses pratiques de déchiffrement. Motif littéraire autant qu’objet théorique, les figures contemporaines de la lecture attestent de la fonction critique des fictions, dans un contexte médiatique et numérique en mouvement qui valorise, jusqu’à l’injonction, la question de l’efficacité.