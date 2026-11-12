André Malraux, « Entre ici, Jean Moulin... » et autres discours sur la Résistance

Discours extraits de La politique, la culture : Discours, articles, entretiens (1925-1975)

« … entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé; avec tous les rayés et les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle nos frères dans l ‹ordre de la Nuit… »



Discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. hommage aux maquisards et aux résistantes déportées : Malraux prononce trois discours magistraux sur la Résistance.