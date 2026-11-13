"Faire monde : l’horizon du cosmopolitisme". Entretien avec Michaël Fœssel, par Alexandre Jadin (shs.cairn.info)

« Je suis citoyen du monde. » Cette célèbre phrase attribuée au philosophe cynique Diogène condense l’esprit originel du cosmopolitisme : dans les philosophies grecques, le concept désigne un rapport au politique qui s’émancipe des intermédiaires étatiques en imaginant une cité à l’échelle du monde. Le philosophe Emmanuel Kant mobilise quant à lui le concept pour imaginer les conditions possibles à l’érection d’une paix universelle.

À l’heure de la mondialisation économique, des flux financiers et d’une culture en voie d’uniformisation, ne faisons-nous pas, de plus en plus, l’expérience d’une appartenance commune au monde ?

Ce sentiment est aujourd’hui renforcé par des menaces communes. La crise bioclimatique nous confronte à la possibilité d’une vie authentiquement humaine dans le contexte du réchauffement climatique comme de la disparition de la biodiversité. Le développement des technologies numériques, et en particulier des systèmes d’intelligence artificielle, bouleverse nos formes de socialisation (à la fois plus instantanées et plus distantes) ainsi que notre manière de penser.

Ce contexte de sensibilisation commune au monde va de pair avec un double échec : celui des institutions internationales pour préserver la paix et celui d’un projet démocratique en pleine régression. Comment expliquer ce paradoxe « cosmopolitique » ?

Dans cette rencontre, le philosophe Michaël Fœssel nous aide à dénouer les fils généalogiques et infrapolitiques de cette situation, en explorant les notions d’intimité, de catastrophe, de plaisir, de lien. Par où l’on verra que le cosmopolitisme est moins une affaire d’institution que d’action : celle d’apprendre à faire monde.

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Michaël Fœssel est philosophe, agrégé de philosophie et professeur à l’École polytechnique et à l'Université de Lausanne. Spécialiste de philosophie politique et de l’œuvre de Kant, auquel il a consacré une thèse autour de la notion de monde, il est notamment l’auteur de Récidive. 1938 (Presses universitaires de France, 2021) et Quartier rouge. Le plaisir et la gauche (Presses universitaires de France, 2022).