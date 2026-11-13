Cathy Leblanc, Eva Raynal (dir.), Jorge Semprún, De Buchenwald à l’Europe. Mémoire et résurgence du fascisme

Jorge Semprún n’a jamais considéré Buchenwald comme un simple épisode de son existence. Le camp fut pour lui une expérience fondatrice, le lieu où se sont affrontés la barbarie absolue et l’exigence irréductible de fraternité, de liberté et de dignité humaine. C’est là que s’est forgée sa réflexion sur l’Europe, sur la démocratie et sur la responsabilité des citoyens face au retour des idéologies totalitaires.

Réunissant philosophes, historiens, littéraires et spécialistes de l’œuvre de Semprún, les actes du colloque international organisé à Barcelone à l’occasion du centenaire de sa naissance interrogent l’actualité brûlante de sa pensée. À travers l’exil, la Résistance, Buchenwald, la mémoire européenne, les droits de l’homme, la fraternité ou encore les nouveaux visages du fascisme, les auteurs montrent combien l’œuvre de Semprún demeure un instrument essentiel pour comprendre notre temps et entretenir l’exercice démocratique afin de vaincre les discours de haine et tentations autoritaires.