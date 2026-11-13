Les imaginaires gothiques au cinéma et à la télévision : circulations et reconfigurations contemporaines (Université Paris Cité)

Si le gothique s’est renouvelé au gré des contextes historiques et politiques, ses formes contemporaines, tout particulièrement au cinéma et à la télévision, soulèvent des interrogations spécifiques. Dans un contexte marqué par une visibilité accrue des débats sur les rapports de genre et de domination, elles invitent à explorer plus particulièrement la place accordée à la romance, à la séduction et à l’esthétisation de figures traditionnellement associées à la menace, ainsi que les publics auxquels ces représentations s’adressent. Lieux inquiétants, secrets familiaux, figures monstrueuses, enfermement et rapports de domination constituent autant de motifs qui, au fil de leurs adaptations et réappropriations, contribuent toujours à façonner et à renouveler un imaginaire à la fois fascinant et inquiétant, source de plaisirs génériques multiples pour les spectatrices et les spectateurs.

Les phénomènes de remake, de reprise et d’adaptation témoignent de la persistance et du renouvellement des imaginaires gothiques au cinéma et à la télévision. De Crimson Peak (Guillermo del Toro, 2015) et Penny Dreadful (John Logan, Showtime, 2014-2016) à Nosferatu (Robert Eggers, 2024), les productions témoignent de différentes formes de romantisation et d’érotisation des figures monstrueuses ou dangereuses, dans le prolongement d’une tradition notamment incarnée par la gothic romance et le genre hollywoodien du female gothic. Cette journée d’étude propose ainsi d’interroger les transformations et reconfigurations narratives, politiques, médiatiques et génériques du gothique audiovisuel depuis une vingtaine d’années. Par quels dispositifs narratifs et formels les figures monstrueuses ou menaçantes deviennent-elles des objets de désir romantique ? Comment leur érotisation, leur humanisation ou leur mise en spectacle reconfigurent-elles les rapports entre horreur, fascination et empathie, ainsi que les possibilités d’attachement proposées aux spectatrices et spectateurs ? Ces interrogations s’inscrivent dans une perspective historique attentive aux réactualisations du patrimoine gothique, notamment étudiées par Alain Pelosato (Films gothiques, 2018) et Richard J. Hand et Jay McRoy (Gothic Film: An Edinburgh Companion, 2020).

La romantisation contemporaine des figures monstrueuses suggère une évolution très nette de la portée critique et transgressive du gothique. Sans présupposer une dépolitisation de ses manifestations actuelles, dans quelle mesure leur valorisation esthétique et sentimentale tend-elle à atténuer certaines dimensions contestataires de cet imaginaire, ou au contraire à en renouveler les formes et les significations ? Cette réflexion pourra s’appuyer sur une comparaison avec des œuvres historiquement associées à des mouvements contestataires, comme The Hunger (Tony Scott, 1983), qui réinvestit les codes de la sous-culture gothique post-punk. Dans le contexte des débats contemporains, notamment depuis #MeToo, les représentations de la domination, de la violence, du consentement et de l’autonomie des personnages pourront ainsi être analysées à l’aune des normes de genre qu’elles reconduisent, déplacent ou contestent.

La place accordée à la séduction et à la romance dans certaines réappropriations contemporaines du gothique invite, par ailleurs, à examiner la circulation transmédiatique de ces imaginaires. Si la gothic romance articule historiquement désir, mystère et menace, certaines productions populaires contemporaines réinvestissent, selon des modalités différentes, des motifs similaires. La dark romance constitue à cet égard un objet de comparaison particulièrement fécond, source de nombreuses hybridations et circulations audiovisuelles : sans se confondre avec le gothique, elle explore également des relations amoureuses marquées par la transgression et la fascination pour des figures menaçantes. Son succès populaire auprès d’un lectorat majoritairement féminin, de plus en plus commenté dans la sphère publique et universitaire, soulève par ailleurs des interrogations sur les conditions de réception de ces récits, et leurs réappropriations au cinéma et à la télévision.

Ces circulations médiatiques ont déjà été examinées à partir des sagas Twilight (Stephenie Meyer, à partir de 2005) et Vampire Diaries (L. J. Smith, à partir de 1991), respectivement adaptées au cinéma (2008-2012) et à la télévision (2009-2017, The CW), qui témoignent notamment de la place occupée par les figures vampiriques dans des récits qui articulent menace surnaturelle et intrigue sentimentale. Certaines adaptations récentes, à l’instar de Wuthering Heights (Emerald Fennell, 2026) ou de la série Interview with the Vampire (Rolin Jones, depuis 2022, AMC), accordent quant à elles une place privilégiée à la passion amoureuse, à l’érotisation des personnages et à l’ambivalence des rapports de pouvoir, témoignant ainsi de l’influence des conventions narratives et esthétiques de la romance contemporaine sur la reconfiguration des imaginaires gothiques. Les recherches sur la convergence médiatique et les cultures participatives permettront d’interroger les relations entre ces circulations, les industries culturelles et les pratiques de réappropriation des publics. Cette réflexion pourra également être replacée dans une perspective transnationale, en prenant en compte la diversité des traditions culturelles, des contextes de production et des pratiques de réception, à l’instar de l’approche développée par Keith McDonald et Wayne Johnson dans Contemporary Gothic and Horror Film: Transnational Perspectives (2021).

Enfin, la réactivation des imaginaires gothiques invite à interroger les conditions industrielles, médiatiques et culturelles de leur renouvellement. Les différences de réception critique entre certaines relectures du patrimoine gothique, comme Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992), et des productions populaires telles que Van Helsing (Stephen Sommers, 2004) ou La Ligue des gentlemen extraordinaires (Stephen Norrington, 2003), soulèvent notamment la question des critères à partir desquels ces œuvres sont appréciées et hiérarchisées. Comment les stratégies de production, de promotion et de distribution contribuent-elles à leur reconnaissance ou, au contraire, à leur marginalisation culturelle ? Cette réflexion se prolonge par une analyse du rôle des interprètes et des stars : dans quelle mesure la persona de certaines stars contribue-t-elle à réactualiser les représentations de personnages traditionnellement associés à la monstruosité ou à la menace ? Comment l’incarnation de ces rôles influe-t-elle sur leur image publique ? La popularité renouvelée de ces figures favorise-t-elle également l’émergence de nouvelles vedettes, voire la constitution d’un star system associé aux formes contemporaines du gothique romantique ? Les stratégies de distribution et de promotion, les phénomènes de fandom et la circulation médiatique des images de stars permettent ainsi d’étudier la manière dont les industries culturelles accompagnent la réactivation de cet imaginaire, mais aussi la façon dont les publics participent à sa diffusion, à sa réinterprétation et à la construction de nouvelles formes de fascination autour de ses figures et de leurs interprètes.

Afin d’explorer la diversité de ces phénomènes, les propositions de communications pourront s’inscrire dans les axes de réflexion suivants :

Axe 1 — Imaginaires contemporains du gothique : circulations, réappropriations

La persistance et le renouvellement du gothique s’accompagnent d’une circulation de ses tropes, motifs et esthétiques que les communications se proposeront d’analyser. La visibilité croissante et le succès populaire des romans relevant de la dark romance, qui se réapproprient cet imaginaire, témoignent de la circulation transmédiatique de ces imaginaires en dehors du seul médium cinématographique. Quels sont les liens entre les formes récentes du gothique cinématographique et télévisuel et l’immense succès de la dark romance littéraire ? Comment caractériser les circulations entre les différents médias qui témoignent du renouveau contemporain du gothique ? Les propositions de communication pourront également s’intéresser à la persistance du gothique en dehors du seul contexte anglophone, et aux phénomènes de circulation transnationale, du gothique cinématographique et télévisuel. Il s’agira ainsi d’interroger les continuités et les ruptures qui traversent les variations contemporaines du gothique, en soulignant les enjeux culturels, industriels, formels et médiatiques de sa persistance et de son renouvellement.

Axe 2 — Désir et menace : alliances génériques et rapports de genre

Le gothique contemporain se distingue par une alliance forte avec la romance. Les récits qui en découlent, généralement centrés sur des couples atypiques mais hétéronormés, soulèvent des questions relatives aux rapports de pouvoir, au consentement, aux mécanismes de domination ainsi qu’à l’autonomie des personnages, notamment féminins. Il s’agira d’explorer, dans des approches relevant des gender et des feminist studies, comment les conventions de la romance transforment en profondeur les dynamiques gothiques, en particulier dans le contexte post-#MeToo, qui a donné une visibilité nouvelle à ces différents enjeux, dans une perspective de dénonciation des violences faites aux femmes. Ces questions pourront également être abordées en s’intéressant à la réception par des publics divers : alors que la dark romance se destine prioritairement à un public féminin, les hybridations entre romance et gothique conduisent-elles à privilégier et à cibler, au cinéma et à la télévision, un certain type de public ? On pourra aussi envisager ces questions genrées dans une perspective historique : quels liens entre les productions gothiques contemporaines et le cycle de female gothic, dans le Hollywood des années 1940 ?

Axe 3 — Entre fascination et répulsion : romantisation du monstre et de l’imaginaire gothiques et images de stars

Les figures monstrueuses demeurent des objets de fascination pour le gothique contemporain, suscitant des réactions ambivalentes entre répulsion, peur, empathie et, surtout, désir. Cet axe s’intéressera à la mise en spectacle des corps monstrueux et au renouvellement de leur construction comme des figures fascinantes et désirables : par quels dispositifs narratifs et formels le monstre est-il constitué en objet de désir romantique ? Comment la mise en spectacle des corps et les performances des interprètes participent-elles à brouiller les frontières entre séduction et répulsion ? Une attention particulière pourra être accordée aux stars qui incarnent ces figures : l’interprétation de personnages monstrueux, ambivalents ou menaçants, contribue-t-elle à reconfigurer la persona des acteurs et des actrices, ou au contraire à prolonger des associations déjà établies entre leur apparence, leurs rôles antérieurs et certains imaginaires de la monstruosité ? La persona de stars avant tout associées à des genres et des imaginaires romantiques contribue-t-elle au succès renouvelé du gothique ?

Axe 4 — Esthétisation et reconfiguration politique du gothique contemporain

Les questionnements ouverts à travers ces différents axes interrogent la dimension politique des résurgences contemporaines du gothique. Certaines productions ont en effet contribué à la reconnaissance du mouvement en raison de leur dimension subversive, par la remise en question d’un certain nombre de normes (sociales, genrées, sexuelles…). Dans le contexte post-#MeToo, qui a contribué à mettre en lumière les différentes formes de violence faites aux femmes, la persistance et la romantisation des figures monstrueuses dans le contexte actuel méritent une analyse approfondie. Sans présupposer une quelconque dépolitisation des récits contemporains, il s’agira en outre d’interroger les effets de la valorisation esthétique et romantique de la monstruosité sur la portée subversive du gothique. Les propositions pourront par ailleurs porter sur une étude comparative avec les formes néogothiques des décennies précédentes.

Ces différents axes constituent des suggestions d’exploration, nous restons toutefois ouvert.e.s à toute proposition de communication permettant d’éclairer les reconfigurations et circulations des imaginaires gothiques dans les médias, particulièrement audiovisuels, depuis une vingtaine d’années.

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Modalités de soumission :

Les propositions de communications en français ou en anglais (titre et résumé de 300 à 500 mots maximum) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique sont à envoyer avant le 20 janvier 2027 aux organisatrices :

Erika Hamel : erika.hamel@etu.u-paris.fr

Léa Pissonnier : lea.pisso@gmail.com

Une réponse sera communiquée avant le 1er février 2027.

La journée d’étude aura lieu le samedi 3 avril 2027 à l’Université Paris Cité. Les communications, en français ou en anglais, ne devront pas excéder vingt minutes.

Organisation :

Erika Hamel (Université Paris Cité – CERILAC)

Léa Pissonnier (Université Paris Cité – CERILAC)

Comité Scientifique :

Gaspard Delon (Université Paris Cité – CERILAC)

Réjane Hamus Vallée (Université Évry-Val d’Essonne – Centre Pierre Naville)

Gwénaëlle Le Gras (Université Bordeaux Montaigne – MICA)

Thomas Pillard (Université Sorbonne Nouvelle – IRCAV)

Pierre Olivier Toulza (Université Paris Cité – CERILAC)

Bibliographie indicative :

-AUMONT Jacques et BÉNOLIEL Bernard (dir.), Le cinéma expressionniste : de Caligari à Tim Burton, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.

-BODE Lisa, Making Believe: Screen Performance and Special Effects in Popular Cinema, New Brunswick, Rutgers University Press, coll. « Techniques of the Moving Image », 2017.

-DOANE Mary Ann, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Bloomington, Indiana University Press, 1987.

-FLORIMOND-CLERC Adeline et GABRYSIAK Louis, New Romance : Anatomie d’un phénomène éditorial, Nancy, Éditions de l’Université de Lorraine, 2025.

-HAND Richard J. et McROY Jay (dir.), Gothic Film: An Edinburgh Companion, Edinburgh University Press, Édimbourg, 2020.

-HANSON Helen, Hollywood Heroines: Women in Film Noir and the Female Gothic Film, Londres et New York, I.B. Tauris, 2007.

-HENRY Franck, Le Cinéma Fantastique, Paris, Cahiers du Cinéma, 2009.

-HOPKINS Lisa, Screening the Gothic, Austin, University of Texas Press, 2005.

-KVISTAD Erika, « Happily Ever After?/Happily Ever After! Negotiating the Gothic in Contemporary Dark Romance », Journal of Popular Romance Studies, vol. 15, n°1, juillet 2026, https://www.jprstudies.org/wp-content/uploads/2026/06/HEAHEANTG.07.2026.pdf

-LETOURNEUX Matthieu, Fictions à la chaîne : littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Éditions du Seuil, 2017.

-McDONALD Keith et JOHNSON Wayne, Contemporary Gothic and Horror Film : Transnational Perspectives, Londres, Anthem Press, 2021.

-PALACIOS Valérie, Le cinéma gothique : un genre mutant, Rosières-en-Haye, édition Camion Blanc, collection « Camion Noir », 2009.

-PALMA Paola et VEZYROGLOU Dimitri, Nosferatu le vampire, Neuilly, Atlande, 2020.

-PELOSATO Alain, Films gothiques, Givors, SFM éditions, 2018.

-SILVER Alain et URSINI James, The Vampire Film : From Nosferatu to Interview with the Vampire, New York, Limelight Editions, 1997.

-WEINSTOCK Jeffrey Andrew, The Vampire Film : Undead Cinema, New York, édition Wallflower Book, collection « Short Cuts », publié par Columbia University Press, 2012.

-WEST Alexandra, The 1990s Teen Horror Cycle: Final Girls and a New Hollywood Formula, Jefferson, McFarland & Company, 2018.