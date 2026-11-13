Médiatiser Versailles : représentations du pouvoir,

circulations culturelles et expériences patrimoniales

APPEL À COMMUNICATIONS · COLLOQUE

10 et 11 juin 2027 · Auditorium du château de Versailles

Organisation scientifique : Alexis Hassler (LIRCES, Université Côte d’Azur) et Romain Vincent (ISMEE, Université Sorbonne Paris Nord)

Colloque organisé avec le soutien du Centre de recherche du château de Versailles (CRCV)

Argumentaire

Lieu d’exercice, de représentation et de mise en scène du pouvoir monarchique, Versailles est devenu, à partir du XVIIe siècle puis avec la constitution de sa mémoire patrimoniale, un puissant foyer de production et de circulation de représentations et d’imaginaires. Architecture, jardins, cérémonial, société de cour et figures royales ont contribué à former un ensemble de motifs, de récits et de pratiques qui, au-delà des transformations politiques des XVIIIe et XIXe siècles, ont durablement associé Versailles à certaines conceptions du pouvoir, de la cour et de la monarchie. Cet imaginaire ne s’est pas maintenu à l’identique après la disparition du monde qui l’avait produit : littérature, cinéma, télévision, bande dessinée, manga, jeu vidéo et, plus récemment, dispositifs immersifs l’ont successivement mobilisé, déplacé et transformé.

L’ambition de ce colloque est d’interroger les persistances, les déplacements et les reconfigurations de cet imaginaire versaillais dans les cultures médiatiques. Il cherchera plus précisément à comprendre comment les médias construisent, transforment et font éprouver Versailles comme espace de représentation du pouvoir. S’inspirant de l’approche des « médiacultures » développée par Éric Macé et Éric Maigret [MACÉ, MAIGRET, 2005], notre posture considère les productions médiatiques non comme de simples reflets de représentations préexistantes, mais comme des médiations participant à leur construction et à leur appropriation. Les usages et les réceptions de ces productions par les publics — lecteurs, spectateurs, joueurs ou visiteurs — pourront également être étudiés, afin d’interroger les significations qu’ils attribuent à Versailles et au pouvoir qui lui est associé. Cette perspective fait également dialoguer les travaux consacrés à la représentation [CHARTIER, 1989], aux imaginaires sociaux [GAGNON, 2019] et aux transferts culturels [ESPAGNE, 2013].

Par « imaginaire de Versailles », nous entendons un ensemble évolutif de motifs, de figures et de récits qui rendent Versailles culturellement identifiable et disponible pour de nouvelles appropriations. Notre hypothèse est que cet imaginaire procède notamment d’une sédimentation médiatique : les productions contemporaines ne se construisent pas seulement dans la relation à un référent historique, mais héritent de formes médiatiques antérieures, susceptibles de devenir à leur tour des matrices. Dans le prolongement du colloque Rencontres des fictions historiques, il ne s’agira donc pas de mesurer les œuvres à leur seule fidélité au passé, mais d’étudier les opérations de sélection, de cadrage, de mise en récit, de mise en images et de mise en jeu par lesquelles Versailles est continuellement réinventé. Cinéma, séries télévisées, bande dessinée, manga, jeux vidéo et dispositifs immersifs constitueront ainsi des terrains comparatifs permettant d’étudier comment un imaginaire versaillais du pouvoir se reconfigure selon les propriétés des dispositifs qui le prennent en charge.

Cette perspective conduit également à interroger les circulations internationales de cet imaginaire. La Rose de Versailles de Riyoko Ikeda constitue à cet égard un cas révélateur : la réappropriation japonaise de Versailles, de Marie-Antoinette et de la cour est devenue elle-même une référence pour des représentations ultérieures [SUVILAY, 2025]. Le transfert culturel peut dès lors être envisagé comme multidirectionnel : les représentations versaillaises circulent hors de France, sont reconfigurées selon d’autres traditions culturelles et médiatiques, puis circulent de nouveau sous des formes transformées. Il s’agira ainsi d’étudier moins la simple diffusion internationale d’un « modèle Versailles » que les transformations produites par ses circulations.

Le projet entre directement en résonance avec les recherches conduites par le Centre de recherche du château de Versailles. Il prolonge notamment, dans le champ des cultures médiatiques contemporaines, les interrogations du programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets », consacré à la constitution et à la diffusion du mythe versaillais aux XVIIIe et XIXe siècles, et dialogue avec le programme « La représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles ». Il rencontre également les formes de médiation actuellement développées par le Centre et le château : VERSPERA et Immersailles renouvellent l’exploration des données historiques relatives au patrimoine versaillais ; Lumière de la Liberté, coproduite dans le cadre des commémorations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance américaine, associe réalité virtuelle, réalité augmentée, narration historique et interaction. Enfin, l’exposition consacrée au making-of de Marie-Antoinette de Sofia Coppola (22 septembre 2026 – 24 janvier 2027), présentée au Petit Trianon, où furent tournées plusieurs séquences du film, montre comment une représentation cinématographique de Versailles peut à son tour être réinvestie par le lieu patrimonial. Ces initiatives permettent ainsi d’interroger le passage d’un Versailles représenté à un Versailles expérimenté et, plus largement, les circulations entre patrimoine et cultures médiatiques.

Trois axes permettront d’explorer cette problématique. Les propositions articulant plusieurs de ces axes, ainsi que les approches comparatives et interdisciplinaires, seront particulièrement bienvenues.

Axe 1 — Hériter de Versailles : lieux, figures et topoï du pouvoir

Ce premier axe étudiera la constitution et la transformation d’un répertoire de formes permettant d’identifier Versailles comme espace de pouvoir. La Galerie des Glaces, les jardins, les appartements royaux, le cérémonial, l’étiquette et les espaces secrets forment un répertoire de lieux et de pratiques régulièrement mobilisés par les dispositifs de représentation. Louis XIV et Marie-Antoinette constituent, avec ces espaces et ces pratiques, des figures et des motifs privilégiés de cet imaginaire.

Il s’agira moins d’en dresser l’inventaire que d’en interroger les généalogies et les fonctions. Comment éléments historiques, patrimoniaux et fictionnels se combinent-ils pour rendre Versailles immédiatement identifiable ? Quelles conceptions du pouvoir produisent-ils ? Quelles périodes de l’histoire versaillaise sont privilégiées, condensées ou laissées dans l’ombre ? Les productions contemporaines puisent-elles directement dans les sources historiques ou héritent-elles également de formes fixées par des représentations médiatiques antérieures ?

Cet axe mettra ainsi à l’épreuve l’hypothèse d’une sédimentation médiatique : la répétition et la transformation de certains motifs pourraient contribuer à former une topique de Versailles, c’est-à-dire un répertoire de lieux, de figures, de gestes et de situations mobilisables pour représenter le pouvoir de cour. Ses significations évoluent selon les contextes historiques, culturels et médiatiques de ses réemplois.

Axe 2 — Reconfigurer Versailles : adaptations, circulations et transferts

Ce deuxième axe étudiera ce que les changements de support, de dispositif et d’espace culturel font à cet imaginaire. Adapter Versailles ne consiste pas à transporter un contenu historique inchangé : chaque dispositif impose ses formes narratives, esthétiques et techniques, tandis que chaque contexte culturel mobilise ses propres références. Ces transformations engagent également les représentations du pouvoir : quelles images de la monarchie, de la cour et de leurs hiérarchies se trouvent reconduites, déplacées ou contestées d’un média à l’autre ?

Les propositions pourront interroger les généalogies et les circulations entre dispositifs : comment une représentation médiatique devient-elle à son tour une référence ? Quels personnages, espaces ou récits résistent au changement de support, et lesquels sont reconfigurés ? Adaptation et intermédialité seront ainsi envisagées comme des opérations participant à la transformation des significations attachées à Versailles.

Une attention particulière sera portée aux transferts culturels. La Rose de Versailles, devenue une référence structurante pour certaines représentations japonaises de Marie-Antoinette et de la cour de France [SUVILAY, 2025], permet notamment d’interroger les circulations entre France et Japon et entre manga, animation et autres formes médiatiques. Plus largement, il s’agira d’étudier la constitution d’un imaginaire transnational de Versailles, dans lequel les productions réalisées hors de France peuvent à leur tour transformer les manières de percevoir et de médiatiser le patrimoine versaillais.

Axe 3 — Faire l’expérience de Versailles : interactivité, immersion et médiation patrimoniale

Le troisième axe sera consacré aux dispositifs qui ne proposent plus seulement de voir ou de raconter Versailles, mais permettent de l’explorer, de l’expérimenter ou de le jouer. Jeux vidéo, reconstitutions et interfaces documentaires numériques, réalité virtuelle et augmentée transforment la position du public en lui donnant une capacité de déplacement, d’action ou d’interaction. L’immersion ne sera donc pas envisagée comme un simple progrès technique de la médiation, mais comme une transformation des régimes de représentation et des positions assignées aux publics. Dans quelle mesure ces dispositifs donnent-ils à éprouver, à reproduire ou à questionner les espaces et les rapports de pouvoir associés à Versailles ?

Il s’agira notamment d’ouvrir la « boîte noire » de ces dispositifs en étudiant leurs conditions de production. Des œuvres et dispositifs tels que Versailles 1685, Steelrising, Lumière de la Liberté, VERSPERA ou Immersailles pourront être mobilisés comme terrains d’étude pour interroger les relations entre institutions patrimoniales, historiens et professionnels des industries culturelles. Comment se négocient documentation historique, contraintes patrimoniales, lisibilité narrative, choix esthétiques et expérience interactive ? Quels rôles jouent historiens, conservateurs, scénaristes, artistes, développeurs et médiateurs dans cette fabrique collective ?

Cet axe pourra enfin associer l’analyse des dispositifs à un dialogue avec leurs concepteurs, afin de confronter les productions achevées aux références, documents et arbitrages qui président à leur réalisation. L’étude des pratiques et des réceptions pourra éclairer les formes d’appropriation, d’interprétation ou de détournement de ces dispositifs par leurs publics. Lumière de la Liberté constitue à cet égard un terrain contemporain particulièrement fécond pour interroger la manière dont immersion et interactivité renouvellent l’expérience, la transmission et l’appropriation de l’imaginaire versaillais.

Les exemples cités ne constituent pas une liste exhaustive. Les propositions pourront porter sur des œuvres ou représentations produites à différentes époques, y compris au XIXe siècle, et non seulement sur les productions contemporaines. On distinguera ainsi la date de création des œuvres étudiées de la période de l’histoire versaillaise qu’elles représentent : l’une et l’autre peuvent nourrir la problématique du colloque.

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Modalités de soumission

Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais (environ 3 000 caractères, espaces comprises, hors bibliographie et notice biographique), pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes présentés ci-dessus. Elles comporteront un titre, trois à cinq mots-clés, l’indication de l’axe principal et un résumé précisant la question de recherche, le corpus étudié, la méthodologie mobilisée et les principaux résultats, obtenus ou attendus. Les communications pourront être présentées en français ou en anglais.

Elles seront accompagnées d’une courte bibliographie indicative (cinq références maximum), d’une notice biobibliographique de quelques lignes, du nom des auteur·rices, de leur affiliation institutionnelle et de leurs coordonnées. Les propositions seront transmises dans un document au format .doc, .docx ou .odt, à envoyer simultanément aux deux adresses suivantes : hassleralexis@gmail.com et vincent.histgeo@gmail.com.

Les propositions seront examinées par le comité scientifique. Chaque communication retenue disposera d’un créneau de 45 minutes, comprenant 30 à 35 minutes de présentation et 10 à 15 minutes d’échanges avec le public, afin de privilégier la discussion scientifique.

La participation au colloque sera gratuite. Les possibilités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des personnes sélectionnées à l’issue de cet appel seront précisées après la sélection, en fonction du budget disponible et des règles administratives du CRCV. Les déjeuners des intervenant·es seront pris en charge par les organisateurs, selon les modalités d’inscription et d’accueil qui leur seront communiquées.

Calendrier

Date limite de réception des propositions : vendredi 15 janvier 2027, à 23 h 59 (heure de Paris)

Notification des décisions : mi-février 2027

Tenue du colloque : jeudi 10 et vendredi 11 juin 2027 à l’auditorium du château de Versailles

Comité scientifique

Alexis Hassler (LIRCES, Université Côte d’Azur), Romain Vincent (ISMEE, Université Sorbonne Paris Nord), Marjolaine Boutet (Pléiade, Université Sorbonne Paris Nord), Mathieu da Vinha (CRCV), Julien Lalu (Criham, Université de Poitiers), Benjamin Ringot (CRCV), Victor Faingnaert (CREM)..

Bibliographie indicative

BOUTET, Marjolaine, CROS, Laurence et ROSSIGNOL, Marie-Jeanne, « Fiction historique anglo-américaine : culture populaire au service de l’Histoire ou derniers feux d’une hégémonie culturelle ? », Le Temps des médias, no 37, 2021, p. 6-20.

CHARTIER, Roger, « Le monde comme représentation », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, no 6, 1989, p. 1505-1520.

ESPAGNE, Michel, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres, no 1, 2013.

GAGNON, Alex, « Pour une histoire de l’imaginaire social : synthèse théorique autour d’un concept », Sociologie et sociétés, vol. 51, nos 1-2, 2019, p. 323-348.

MACÉ, Éric et MAIGRET, Éric (dir.), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, Armand Colin/INA, 2005.

RYAN, Marie-Laure, Narrative as Virtual Reality 2. Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2015.

SUVILAY, Bounthavy, « Marie-Antoinette en manga : les réinventions de l’histoire par la fiction graphique », Écrire l’histoire, no 25, 2025.