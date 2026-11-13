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Littérature et universalité juridique (Aix-en-Provence)

Littérature et universalité juridique (Aix-en-Provence)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Audrey Garzend)

Ce colloque explore les liens entre la littérature, les droits humains et l’universalité juridique s’inscrivant dans une contexte de fragilisation des droits humains et du multilatéralisme, il vise à interroger la manière dont la littérature accompagne, anticipe ou prolonge la pensée des droits humains et l’universalité juridique. Il réunira juristes, spécialistes de littérature, historiens et philosophes pour ouvrir un espace de réflexion pluridisciplinaire.

Mercredi 25 novembre (9h-12h)

Salle du conseil – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

9h00 – 12h00  Atelier doctoral pluridisciplinaire
« L’itinéraire de René Cassin »
M. Julien Broch (Aix Marseille Université, CERHIIP)  
« Satire politique et justice internationale »
Mme Manuela Tortora (Greycells)  
« De    l’ethnographie    à    l’autocritique    :    L’Afrique fantôme   de    Michel    Leiris,    laboratoire    critique    des    droits    humains      et    de    l’universalisme »

Mme Audrey Garzend (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

Jeudi 26 novembre 

Salle des actes – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

9h00 – 9h15  Ouverture du colloque par le Pr. Alexis Bugada (Aix Marseille Université, Directeur du CDS)

9h15-9h30 Présentatuib scientifique du colloque par le Comité d’organisation

9h30 – 10h15  Conférence inaugurale

Représentations littéraires des institutions internationales, notamment    à    travers    l’expérience    de    hauts    fonctionnaires    –    ou     diplomates    –    écrivains
Pr. Jean-Marc Sorel (Paris 1 Panthéon – Sorbonne, IREDIES)

Panel I
Exil, migration et hospitalité : figures du sujet en droit

10h50 – 11h10        Littératures    migrantes,    mémoire    multidirectionnelle    et    universalité juridique
Mme Maria Isabel Corbi (Université d’Alicante ;   Université Clermont-Auvergne, CELIS)

11h20 – 11h40    Statut    juridique    et    portrait    littéraire    du    migrant

M. Alexandre Ferracci (Aix Marseille Université, LDPSC)
Pr. Alexis Nuselovici (Aix Marseille Université, CIELAM)

11h50 – 12h10  Universalité et nation dans La Comédie de  Charleroi    de    Pierre    Drieu    la    Rochelle
Pr. Gil Charbonnier (Aix Marseille Université, LDPSC)

Panel II
Naissance et critique de l’universel

14h00 – 14h20    Les    voyageurs    à    la    découverte    du    droit    naturel
Pr. Sylvie Requemora (Aix Marseille Université, CIELAM)

14h30 – 14h50        L’autre    querelle    du    Cid    :    universalité    et  absoluité de la souveraineté
Pr. Romain Le Bœuf (Aix Marseille Université, CERIC)

15h00 – 15h20        La    littérature    comme    critique    du    droit    international    chez    Conrad

Pr. Claude Pérez (Aix Marseille Université, CIELAM)

Panel III
Imaginer le droit international

16h10 – 16h30    Albert    Camus    et    le    droit    international    humanitaire
Mme Audrey Garzend (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

16h40 – 17h20        Quand    la    science-fiction    rêve   de justice internationale ou interplanétaire
Mme Manuela Tortora (Genève, Association Greycells)

Vendredi 27 novembre | Salle des actes – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

Panel IV

Dire l’universel : dignité, humanité et fondements du droit

9h00-9h20          Les    Humanités    médicales    :    l’erreur    médicale    et    sa    définition
Pr.    Alain    Schaffner (Université Sorbonne Nouvelle, THALIM)

9h30 – 9h50        L’universalité    du    droit    à    la    dignité    humaine    face    à    son    déni    dans    le    Lager
Mme Alexandra Juster (Université d’Innsbruck, Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft)

10h00 – 10h20    Transversalité    de    la    notion    de    dignité

Pr. Christine Baron (Université de Poitiers, Forellis)

Panel V
Transmettre l’universel : littérature,  mémoire et formation juridique

11h10 – 11h30  Les Souvenirs de la maison des morts    de    Dostoïevski    et l’émergence    d’une    conscience    universelle    de      la    dignité    du    condamné    pénal
M. Julien Broch (Aix Marseille Université, CERHIIP)

11h40 – 12h00  L’Éducation européenne de Romain Gary ou  l’école    de    la    résistance    pour    une    paix    partagée
Pr. Franck Petit (Aix Marseille Université, CDS)

Panel VI
Crises contemporaines, justice et représentations du droit

14h00 – 14h20  Paul Morand et l’universalisme
Pr. Catherine Douzou (Université de Tours, ICD)

14h30 – 14h50        La    prison    républicaine    entre    histoire    et    fiction    :    de    Victor    Hugo    à    Robert    Badinter    dramaturge
Mme Léa Delannoy (Aix Marseille Université, doctorante à l’Institut JustiCité)

15h20 – 15h40        Décolonialiser    l’imaginaire    :    propositions de la littérature au droit 
Mme Marie Yan (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

15h50 – 16h10        La    justice    africaine    traditionnelle    à    lumière    du    roman  « Soundjata    ou    l’épopée    mandingue »    de    Djibril    Tasmin    Niane
M. Rodin Zahimanohy (Université Toulouse Capitole, doctorant à l’IRDEIC)

16h30 Rapport de Synthèse

Mme Audrey Garzend (AMU, doctorante au CIELAM)
M. Pierre Payan (AMU, doctorant au CIELAM)

Comité d’organisation :  

Pr. Gil Charbonnier  (Aix Marseille Université, LDPSC), 
Mme Audrey Garzend   (Aix Marseille Université, CIELAM),
Pr. Franck Petit  (Aix Marseille Université, CDS),
Mme Maria Isabel Corbi   (Université d’Alicante ;  
Université Clermont-Auvergne, CELIS)

Inscription (gratuite) obligatoire : par mail auprès de francoise.diana@univ-amu.fr