Littérature et universalité juridique (Aix-en-Provence)

Ce colloque explore les liens entre la littérature, les droits humains et l’universalité juridique s’inscrivant dans une contexte de fragilisation des droits humains et du multilatéralisme, il vise à interroger la manière dont la littérature accompagne, anticipe ou prolonge la pensée des droits humains et l’universalité juridique. Il réunira juristes, spécialistes de littérature, historiens et philosophes pour ouvrir un espace de réflexion pluridisciplinaire.

Mercredi 25 novembre (9h-12h)

Salle du conseil – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

9h00 – 12h00 Atelier doctoral pluridisciplinaire

« L’itinéraire de René Cassin »

M. Julien Broch (Aix Marseille Université, CERHIIP)

« Satire politique et justice internationale »

Mme Manuela Tortora (Greycells)

« De l’ethnographie à l’autocritique : L’Afrique fantôme de Michel Leiris, laboratoire critique des droits humains et de l’universalisme »

Mme Audrey Garzend (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

Jeudi 26 novembre

Salle des actes – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

9h00 – 9h15 Ouverture du colloque par le Pr. Alexis Bugada (Aix Marseille Université, Directeur du CDS)

9h15-9h30 Présentatuib scientifique du colloque par le Comité d’organisation

9h30 – 10h15 Conférence inaugurale

Représentations littéraires des institutions internationales, notamment à travers l’expérience de hauts fonctionnaires – ou diplomates – écrivains

Pr. Jean-Marc Sorel (Paris 1 Panthéon – Sorbonne, IREDIES)

Panel I

Exil, migration et hospitalité : figures du sujet en droit

10h50 – 11h10 Littératures migrantes, mémoire multidirectionnelle et universalité juridique

Mme Maria Isabel Corbi (Université d’Alicante ; Université Clermont-Auvergne, CELIS)

11h20 – 11h40 Statut juridique et portrait littéraire du migrant

M. Alexandre Ferracci (Aix Marseille Université, LDPSC)

Pr. Alexis Nuselovici (Aix Marseille Université, CIELAM)

11h50 – 12h10 Universalité et nation dans La Comédie de Charleroi de Pierre Drieu la Rochelle

Pr. Gil Charbonnier (Aix Marseille Université, LDPSC)

Panel II

Naissance et critique de l’universel

14h00 – 14h20 Les voyageurs à la découverte du droit naturel

Pr. Sylvie Requemora (Aix Marseille Université, CIELAM)

14h30 – 14h50 L’autre querelle du Cid : universalité et absoluité de la souveraineté

Pr. Romain Le Bœuf (Aix Marseille Université, CERIC)

15h00 – 15h20 La littérature comme critique du droit international chez Conrad

Pr. Claude Pérez (Aix Marseille Université, CIELAM)

Panel III

Imaginer le droit international

16h10 – 16h30 Albert Camus et le droit international humanitaire

Mme Audrey Garzend (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

16h40 – 17h20 Quand la science-fiction rêve de justice internationale ou interplanétaire

Mme Manuela Tortora (Genève, Association Greycells)

Vendredi 27 novembre | Salle des actes – Faculté de droit et de science politique, 3 Av. R. Schuman, Aix-en-Provence

Panel IV

Dire l’universel : dignité, humanité et fondements du droit

9h00-9h20 Les Humanités médicales : l’erreur médicale et sa définition

Pr. Alain Schaffner (Université Sorbonne Nouvelle, THALIM)

9h30 – 9h50 L’universalité du droit à la dignité humaine face à son déni dans le Lager

Mme Alexandra Juster (Université d’Innsbruck, Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft)

10h00 – 10h20 Transversalité de la notion de dignité

Pr. Christine Baron (Université de Poitiers, Forellis)

Panel V

Transmettre l’universel : littérature, mémoire et formation juridique

11h10 – 11h30 Les Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski et l’émergence d’une conscience universelle de la dignité du condamné pénal

M. Julien Broch (Aix Marseille Université, CERHIIP)

11h40 – 12h00 L’Éducation européenne de Romain Gary ou l’école de la résistance pour une paix partagée

Pr. Franck Petit (Aix Marseille Université, CDS)

Panel VI

Crises contemporaines, justice et représentations du droit

14h00 – 14h20 Paul Morand et l’universalisme

Pr. Catherine Douzou (Université de Tours, ICD)

14h30 – 14h50 La prison républicaine entre histoire et fiction : de Victor Hugo à Robert Badinter dramaturge

Mme Léa Delannoy (Aix Marseille Université, doctorante à l’Institut JustiCité)

15h20 – 15h40 Décolonialiser l’imaginaire : propositions de la littérature au droit

Mme Marie Yan (Aix Marseille Université, doctorante au CIELAM)

15h50 – 16h10 La justice africaine traditionnelle à lumière du roman « Soundjata ou l’épopée mandingue » de Djibril Tasmin Niane

M. Rodin Zahimanohy (Université Toulouse Capitole, doctorant à l’IRDEIC)

16h30 Rapport de Synthèse

Mme Audrey Garzend (AMU, doctorante au CIELAM)

M. Pierre Payan (AMU, doctorant au CIELAM)

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Comité d’organisation :

Pr. Gil Charbonnier (Aix Marseille Université, LDPSC),

Mme Audrey Garzend (Aix Marseille Université, CIELAM),

Pr. Franck Petit (Aix Marseille Université, CDS),

Mme Maria Isabel Corbi (Université d’Alicante ;

Université Clermont-Auvergne, CELIS)

Inscription (gratuite) obligatoire : par mail auprès de francoise.diana@univ-amu.fr