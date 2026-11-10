L’Atelier, n° 17-1 | 2026 : "L’(im)matériel" (dir. Marie Laniel, Pascale Tollance)
Pascale Tollance, Marie Laniel, « L’(im)matériel »
Anne Simon, « Avant-propos : Paradoxes de l’(im)matériel »
Catherine Delesalle-Nancey, « Crafting Haunting Narratives: Joseph Conrad’s “spectral illumination of moonshine” in Heart of Darkness, Lord Jim, “Karain: A Memory” and “The Tale” »
Henry Carmines, « Immersed in “the Symbiotic Real”: (Im)material Spaces in Henry James’s The Ambassadors »
Anne-Marie Smith-Di Biasio, « « The shadow that the flicker of her eyes cast » : le souffle indistinct de la réminiscence dans Orlando et To the Lighthouse »
Xavier Le Brun, « Du devenir-matière à l’incorporel : aspects de la conscience dans The Waves »
Isabelle Alfandary, « Ombres, traces et fantômes : transmettre la catastrophe par la fiction chez I.B. Singer »
Chantal Delourme, « « Imaginary furniture » dans Moon Palace de Paul Auster »
Élodie Trolé, « Imagination et (im)matériel chez Steven Millhauser : dire le rien et ne rien dire »
Caroline Marie, « « I shall magic me a populace » : sculpter les miettes et les mots dans The Swallowed Man d’Edward Carey »