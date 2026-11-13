"Fukushima, récit d’un désastre" de Michaël Ferrier (FranceCulture.fr)

Un écrivain sismographe arpente les terres japonaises dévastées par le tsunami et la catastrophe nucléaire. Face à la désolation, il recueille la voix des survivants. Une fiction en cinq épisodes enregistrée en direct.

11 mars 2011. À Tokyo, le sol se dérobe. Au nord-est du Japon, un tsunami ravage le littoral. À Fukushima, la catastrophe nucléaire commence. La terre tremble, la mer déborde, l’invisible rayonne. Du séisme vécu à Tokyo aux voix des rescapés du tsunami puis à la zone interdite de Fukushima, Michaël Ferrier, "écrivain sismographe", nous entraîne dans une traversée du Japon où chaque rencontre oppose au désastre la présence obstinée de la vie.

L’écrivain prend la route vers les régions dévastées. Il regarde, il écoute. Sa voix s’entrelace à celles des survivants : souvenirs sauvés des eaux, gestes infimes, paroles qui rendent à chacun son visage et sa dignité au milieu du chaos. Au fil des rencontres, des existences se dessinent, singulières, irremplaçables. Puis vient la zone interdite, où le danger devient presque indétectable. Comment habiter un monde dont l’air, l’eau, les aliments deviennent suspects ? Quel quotidien se prépare sous le nom de "demi-vie" ?

À la croisée du témoignage, du voyage et de la réflexion, ce livre donne au désastre une forme littéraire saisissante. La précision des choses vues s’y mêle à une langue vibrante, attentive aux sons, aux silences, à la beauté jusque dans les décombres. La colère y affleure, avec la tendresse et l’étonnement.

En cinq épisodes, une invitation à découvrir ou à retrouver un texte majeur de la littérature du désastre, qui « élève le témoignage au niveau du grand art » (Jean-Louis Kuffer). Et à écouter ce que les images seules ne peuvent raconter.

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Adaptation et réalisation : Sophie-Aude Picon

Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière

Lu par Bernard Gabay

Et les voix de : Clara Choï, Yumi Fujimori, Joy Feldman, Ayana Uno Fuentes, Kengo Saito, Osamu Morimoto, Daisuke Sekiguchi et Shu Okuno

Fukushima : récit d’un désastre de Michaël Ferrier a paru aux éditions Gallimard.

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On peut lire sur Diacritik.com un article de Vincent Hein sur le livre et son adaptation radiophonique :

"Fukushima de Michaël Ferrier : la littérature à l’épreuve du désastre", par Vincent Hein…