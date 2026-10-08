Myriam Marrache-Gouraud, Les caméléons de Peiresc. Histoire d’une passion curieuse

Les caméléons suscitent émerveillement et commentaires depuis l’Antiquité. L’écrivain carthaginois Tertullien parle de lui comme d’« une peau vivante », Montaigne dit qu’il « prend la couleur du papier où on le couche ». Pour les collectionneurs de curiosités des XVIe et XVIIe siècle, cette extravagance de la nature continue d’intriguer. Où mène la curiosité ? Peut-être à cet ultime item qu’est le caméléon. Le cas des caméléons montre qu’après s’être intéressé à tout, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, surnommé « le prince des curieux » par le mathématicien Pierre Gassendi, s’est pris de passion pour ces êtres fragiles à la fin de sa vie. Il s’en faisait porter de tout le bassin méditerranéen. Il les observait, les nourrissait, les soignait et s’y attachait personnellement… jusqu’à les disséquer après leur mort, ou les naturaliser pour la science. Examinant leurs excréments, il conteste qu’ils soient aérovores comme le prétendent les observateurs de l’Antiquité. Leur activité sexuelle et leur sommeil suscitent son émoi. Surtout, leur peau à la gamme chromatique changeante est-elle la manifestation (extérieure) d’une émotion (intérieure), ou une surface réfléchissante du monde qui les entoure ? Ont-ils peur, ont-ils froid, sont-ils mélancoliques d’avoir quitté les rives du Nil ? Bien avant Madeleine de Scudéry et sa fameuse Histoire de deux caméléons, Peiresc a livré la chronique de ses vertiges dans une correspondance abondante.

Spécialiste de littérature et de culture de la Renaissance, Myriam Marrache-Gouraud s’intéresse depuis longtemps aux collectionneurs, les « curieux », à leur rapport aux objets, à la fois savant et empreint d’affects. Elle voit dans la rencontre entre le caméléon et Peiresc le précipité d’une « relation », au sens de relater, d’échanger, de faire connaissance. Elle s’interroge dans ce livre sur la manière dont Peiresc absorbe les savoirs sur l’animal et les renouvelle, en le regardant vivre au jour le jour. Elle situe le discours empathique du curieux (de cura, prendre soin) à l’intersection de celui des naturalistes (qui décrivent l’animal), et de celui des moralistes (pour qui le caméléon serait un courtisan). La reproduction en fin d’ouvrage de la correspondance de Peiresc autour de son expérience vécue auprès des caméléons permet d’explorer aussi l’écriture épistolaire même, qui, parce qu’elle s’adresse à différents interlocuteurs et s’inscrit dans le quotidien, est l’expression d’un certain rapport au savoir : collectif, précaire et empirique, ouvert à l’étrangeté, au contact rapproché avec son terrain. Avec ses caméléons, Peiresc pose les bases d’une relation au monde et d’une éthique de la connaissance.

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Table des matières

Prologue. Habillé de bleu sombre, brouillant et confondant

Introduction. Conditions et avantages d’un regard rétrospectif

I. Faire connaissance. Sublimer l’histoire naturelle

1. Extravagant

2. Versicolore

3. Aérovore

II. Réfléchir. L’homme-caméléon

4. Dangers

5. Modèles

III. Faire relation. Le caméléon et le curieux

6. Biographie

7. Dramatisation

8. Curiosité

Epilogue. L’être et le passage, ou comment pense un curieux

Annexes

Mémoire et correspondance de Peiresc au sujet des caméléons (11633-1637)

Portfolio. FOrmes et figures du caméléon

Bibliographie

Index des noms

Remerciements

Biographie de l’autrice.

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On peut lire sur laviedesidees.fr article sur cet ouvrage :

"La curiosité, de toutes les couleurs", par Jean-François Bert (le 12 novembre 2026).