Racine et Shakespeare (Mont-Saint-Aignan)

Argumentaire

Le théâtre de Racine s’est toujours prêté volontiers à l’exercice scolaire du parallèle. Celui qui l’oppose à Corneille est célèbre : il a donné lieu à quelques pages virtuoses de nos meilleurs écrivains, de La Bruyère à Proust. Mais le parallèle Racine-Shakespeare, pour avoir été peu étudié en diachronie, n’a pas été moins structurant pour notre histoire littéraire et dramatique. Rien ne devait l’imposer, puisque les deux auteurs ont mené leur carrière indépendamment, et sans que l’Anglais ait pu exercer d’influence sur le Français. Pourtant, quelque factice qu’elle soit, la comparaison entre les deux dramaturges organise depuis le XVIIIe siècle un dialogue entre des traditions théâtrales, nationales et culturelles présentées à la fois comme opposées et complémentaires.

La première rencontre entre Racine et Shakespeare date de l’aube des Lumières : en 1726, Voltaire, exilé à Londres, en éprouva le choc, en subit l’influence, mais prit garde de tenir l’élisabéthain à distance, tandis qu’un peu plus tard Ducis tenta d’adapter Shakespeare à un goût français identifié au classicisme racinien. Mais très vite, le dramaturge anglais servit d’étendard à une génération qui comptait bien échapper grâce à ses outrances aux scléroses d’un classicisme sur le déclin : la confrontation devient un lieu obligé chez les Romantiques et au-delà, de Hugo à Stendhal ou Ponsard. Shakespeare, parce qu’il était vu comme un poète capable de représenter toutes les contradictions de l’âme humaine, servit de référence au drame naissant. Son nom devenait un manifeste, celui d’un théâtre de la vie, que Hugo et Stendhal opposaient à une dramaturgie froide et formelle, celle de Racine, “paralysé par les préjugés de son siècle”, symbole de la “perfection d’un idéal classique érigé en modèle et lié aux valeurs de l’Ancien Régime”.

Le positivisme tenta un peu plus tard d’expliquer les différences entre les deux dramaturges non seulement par des considérations esthétiques, mais surtout en mettant en avant des explications sociologiques, historiques et culturelles. Ainsi, Taine, dans son Histoire de la littérature anglaise, oppose Racine, “courtisan”, dramaturge d’une “France éloquente et mondaine”, aux poètes élisabéthains décrits comme des poètes romantiques maudits, “bohèmes nés dans le peuple”, qui “vivent comme ils peuvent, font des dettes, écrivent pour gagner leur pain”. Chez Taine, Racine apparaît comme le produit de l’ordre classique, tandis que Shakespeare est marqué par l’effervescence des passions populaires.

Si aux XXe et XXIe siècle le parallèle savamment construit et souvent polémique ne sert plus à défendre une dramaturgie nouvelle contre un théâtre jugé dépassé, il n’en continue pas moins d’inspirer les lecteurs et de nourrir la réflexion : en 2004, Michael Edwards emprunte à Stendhal le titre de son célèbre pamphlet et propose sur Racine et Shakespeare une méditation sereine, en se refusant à toute confrontation et à tout palmarès. Pour Edwards, avec les moyens artistiques et linguistiques qui leur sont propres, les deux auteurs visent à atteindre un même monde. Et malgré leurs divergences, “il semble [à Michael Edwards] que Shakespeare et Racine, le plus grand écrivain anglais et le plus français des écrivains français, dans leur tentative pour comprendre la tragédie en l’incarnant sans cesse au théâtre, se retrouvent finalement au cœur de l’humaine condition”. Vers la même date, Gisèle Venet confesse aussi l’influence sur ses travaux du “tragique racinien”, qu’elle “connaît par cœur”. Cette proximité avec le classique français permet à l’autrice de Temps et vision tragique de distinguer les deux dramaturges, opposant le théâtre de Racine, où “tout est arrivé”, à celui de Shakespeare, où “tout arrive par le temps”.

Le présent colloque propose d’une part de prendre au sérieux l’exercice du parallèle, afin de réinterroger à nouveaux frais les liens invisibles tissés entre ces deux auteurs qui ne se connaissaient pas, mais qui tous deux ont vécu au même siècle, et tous deux également sont redevables à une tradition antique parfaitement maîtrisée. Mais il s’agira aussi de retracer l’histoire de ce parallèle improbable, dans lequel se pensent depuis trois siècles différentes manières de concevoir le théâtre et la littérature.

Programme

Jeudi 19 novembre

INSPE, 2 rue du Tronquet, Mont-Saint-Aignan, Amphi 100

9h30 — Accueil, par Sylvaine Bataille (ERIAC) et Florence Fix (CEREdI)

Session 1. Première partie. Comparaisons.

Présidence : Gilles Bertheau (université de Tours)

09h45 — Gisèle Venet (Université Sorbonne Nouvelle), « Hamlet et Phèdre, le tragique et le temps »

10h10 — Franc Schuerewegen (Université d’Anvers), « Hamlet, tragédie par M. Racine »

10h35 — Discussion et pause

11h15 — Caroline Gondaud (Sorbonne Université, Ministère des Affaires étrangères), « Les figures de Machiavel dans le théâtre de Racine et Shakespeare »

11h40 — Nicolas Réquédat (IHRIM, Lyon), « La folie du tyran chez Racine et Shakespeare : le rebord et le précipice »

12h05 — Discussion et déjeuner

Session 1. Seconde partie. Comparaisons.

Présidence : François Vanoosthuyse (Université de Rouen Normandie)

14h30 — Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie), « Les morts vivants. Hamlet et Phèdre »

14h55 — Nathalie Vienne-Guerrin (Université de Montpellier Paul-Valéry), « L’affront du refus, de Racine à Shakespeare »

15h20 — Alain Bézu (Théâtre des Deux-Rives), « Britannicus, tragédie (presque) shakespearienne ? »

15h45 — Discussion et pause

16h30 — « Book launch ». Classicizing Shakespeare. Jean-François Ducis and the First European Adaptations, de Michèle Willems (Université de Rouen Normandie), Bloomsbury, 2025, présenté par Claire Gheeraert-Graffeuille et Sylvaine Bataille, avec la participation de Lois Potter (University of Delaware)

20h00 — Dîner au Café Hamlet, Aître Saint Maclou

Vendredi 20 novembre

Maison de l’Université, Salle de conférences

Session 2. L’autre parallèle

Présidente : Carine Barbafiéri (Université de Valenciennes)

09h00 — Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie), « “A verry queer, composite being” : Virginia Woolf ou la force paradoxale des personnages féminins dans les fictions de Shakespeare et Racine »

09h25 — Christian Leroy (Académie Jean Giraudoux – Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux), « “Les plus grands anonymes qui soient” : présence(s) et absence de Racine et Shakespeare chez Jean Giraudoux »

09h50 — Discussion

10h05 — Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie), « Caliban, ou la contre-culture au XIXe siècle »

10h30 — Antoine Gheerbrant (Sorbonne Université), « Rhétorique circulaire et rhétorique frontale : le jeu d’acteur dans l’Angleterre élisabéthaine et dans la France de Louis XIV »

10h55 — Discussion et pause

Session 3. Mises en scène

Présidence : Line Cottegnies (Sorbonne Université)

11h25 — Fanny Delgado (Aix-Marseille Université), « Le parallèle Racine et Shakespeare : le raffinement psychologique et verbal contre le spectacle de la démesure dans les mises en scène de Daniel Mesguich et de William Mesguich »

11h50 — Florence March (Université de Montpellier Paul-Valéry), « Shakespeare contre Racine : le Festival d’Avignon selon Jean Vilar »

12h15 — Zeynab Partchami (Université de Shahid Chamran d’Ahvaz), « Norme classique et liberté dramatique : Racine et Shakespeare face à l’Antiquité, entre imitation, réécriture et transgression »

12h40 — Discussion et déjeuner

Session 4. Réceptions

Présidence : Christine Sukic (Université de Reims Champagne-Ardenne)

14h30 — Marc Martinez (Université de Rouen Normandie), « La réception scénique de Racine et Shakespeare : des principes dramaturgiques au jeu théâtral dans l’Angleterre du XVIIIe siècle »

14h55 — Nolwenn Pamart (Université de Rouen Normandie-Université de Montréal), « Histoire matérielle comparée des éditions »

15h20 — Thibaut Julian (Université Lumière Lyon 2), « “Briser le talisman” ? Racine et Shakespeare jugés et conjurés par Mercier, Chénier et Staël (1770-1810) »

15h45 — Discussion

16h00 — Conclusions

16h15 — Clôture du colloque

Organisateurs

Claire Gheeraert-Graffeuille

Tony Gheeraert

Christine Sukic

Comité d’organisation

Caroline Labrune

Servane L’Hopital

Victoire Malenfer

François Vanoosthuyse

Comité scientifique

Gisèle Venet (Université Sorbonne Nouvelle)

Anne-Marie Miller-Blaise (Université Sorbonne Nouvelle)

Gilles Bertheau (Université de Tours)

Christine Sukic (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Line Cottegnies (Sorbonne Université)

Carine Barbafiéri (Université de Valenciennes)

Gilles Declercq (Université Sorbonne Nouvelle)

Sylvaine Bataille (Université de Rouen Normandie)

Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie)

Institutions partenaires

Société Française Shakespeare

Centre International Jean Racine

Centre de recherche Éditer-Interpréter (CEREdI UR 3229)

Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC UR 4705)

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues et la Pensée (CIRLEP EA 4299)

Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme et Société (FED 4137)



Liens

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