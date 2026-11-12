Générations. VIIIe rencontres du XIXe siècle (Strasbourg)

VIIIe rencontres du XIXe siècle

« Générations »

10-11 juin 2027 – Strasbourg

Depuis 2019, en partenariat avec la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, les Rencontres du XIXe siècle réunissent des jeunes chercheuses et chercheurs, issu.e.s de différentes universités et appartenant à divers champs historiographiques, pour discuter d’une notion spécifique. Après « Petites et Grandes Rencontres » (Paris, 2019), « Populaire » (Toulouse, 2021), « Nature » (Dijon, 2022), « Progrès » (Lille, 2023), « Révolution[S] » (Le Mans, 2024), « Empires » (Clermont-Ferrand, 2025) et « Violences » (Paris, 2026), les huitièmes Rencontres du XIXe siècle sont consacrées aux « Générations » et sont accueillies par l’Université de Strasbourg. La leçon inaugurale sera donnée par Juliette Rennes.

Argumentaire :

Générations ! Générations ! : Alors que le XIXe siècle se caractérise notamment par un affermissement de la séparation entre les classes d’âge et par des effets de génération marqués, il apparaît intéressant de relire le siècle à partir de la focale de l’âge et de la génération. Particulièrement heuristique, cette focale est au cœur d’un renouvellement historiographique porteur (Rennes et Rossigneux-Méheust, à paraître), que cette édition des Rencontres du XIXe siècle voudrait donner à voir, en considérant la notion de catégorie d’âge comme un découpage biologique, chronologique, mais surtout socialement et historiquement construit, de la vie des individus (Rennes, 2019a), et la notion de génération comme un groupe social caractérisé non seulement par son appartenance à une même classe d’âge, mais aussi éventuellement indépendamment d’elle, par le partage d’une position commune dans le temps historique, à échelle personnelle comme collective, en raison d’expériences ou de cadres communs (Mannheim, 2011[1928]; Sirinelli, 2008).

Enfants du siècle ? : Le XIXe siècle est marqué par une importante densité événementielle (changements de régime, révolutions, colonisations, déplacements de frontières…) et par de profonds bouleversements sociaux (renouvellement des structures familiales, augmentation de l’emprise juridique sur les individus, modifications profondes des pratiques professionnelles (Rennes, 2022), augmentation des mobilités individuelles (Diaz, Durand et Sanchez, 2020 ; Farcy et Faure, 1998), changement des paysages…) dont l’amont et l’aval peuvent également être étudiés afin d’en mesurer toutes les spécificités. Il semble donc intéressant d’interroger la façon dont l’âge des individus influence leur manière de vivre, de ressentir et de se représenter ces événements, à l’échelle collective comme individuelle (Frondizi, 2023 ; Caron, Frondizi et Yvorel, 2026). Dans la même logique, on pourra analyser les mécanismes d’élaboration des effets de génération, en étudiant comment un événement ou un cadre partagé participe de la création d’identités et de mémoires collectives (Hazareesingh, 2008). Une génération peut ainsi se constituer aussi bien autour d’un événement ponctuel et spectaculaire (Perl-Rosenthal, 2024) que d’une appartenance plus silencieuse à un même cadre législatif. Il faudra enfin, à l’inverse, se demander comment relire un événement à la lumière de ces mêmes effets de génération, en particulier à l’échelle familiale (écarts d’expérience entre parents et enfants par exemple).

La loi de l’âge : Le XIXe siècle est aussi celui où l’âge devient un objet de gouvernement : outil statistique et démographique structurant et encadrant les populations, il est aussi un paramètre selon lequel certains droits et devoirs sont donnés (droit de vote, scolarisation, accès à l’assistance). À mesure que se renforce l’emprise juridique et administrative sur les individus, un arsenal normatif se constitue progressivement pour encadrer les âges et les rôles qui leur sont assignés. L’âge, objet de gouvernement, devient progressivement un moyen de contrôle social, qui fixe les seuils à partir desquels on peut travailler (Gueslin, 2022 ; Sachs, 2023), voter ou être éligible, se marier, être mobilisé (Roynette, 2000), quand il ne maintient pas certaines catégories dans une dépendance juridique prolongée, comme pour les femmes, durablement mineures aux yeux de la loi. Dans un même mouvement, un ensemble d’institutions spécialisées apparaît. Des lois scolaires (Mayeur, 1979) aux institutions d’assistance (Rivière, 2016), l’âge entre dans le droit par la grande porte : dans la loi comme devant elle, avoir un âge donné revient à se voir assigner une expérience et des droits spécifiques, dont on pourra interroger l’évolution au fil du siècle. Comme en miroir, cette production normative porte elle-même la marque des générations qui la façonnent : les générations politiques, féministes, coloniales ou anticoloniales s’y donnent à lire autant qu’elles la transforment, ce que donnent à voir des spécificités générationnelles en politique comme dans la production littéraire et artistique.

Être de son âge ? : Analyser l’appartenance à une catégorie d’âge ou à une génération revient aussi à poser la question des normes. Longtemps connu comme l’aboutissement d’une période d’« invention de l’enfance » (Ariès, 1960), le XIXe siècle voit également apparaître des catégories d’âge de plus en plus fragmentaires, auxquelles sont associées autant de rôles, d’attentes et d’institutions spécifiques : la petite ou jeune enfance (Luc, 1997), l’adolescence (Thiercé, 1999), et même, dans l’arcane judiciaire, les « 16-18 ans » (Quincy-Lefebvre, 2009). Ainsi, l’enfance, la jeunesse, l’âge adulte ou la vieillesse, en ce qu’elles sont des âges sociaux, sont accompagnées de normes de comportement dont l’évolution mérite d’être analysée : qu’est-ce « être enfant » au début du siècle ou à son terme ? Vit-on la même grossesse en 1815 ou en 1914 ? Se pose aussi la question des expériences de l’âge, notamment celle des âges de transition comme l’adolescence ou celle des âges de la perte de capacités, comme le vieillissement (Rennes, 2019b). Aussi, le comité d’organisation sera particulièrement attentif aux propositions interrogeant ces normes au prisme des pratiques de l’intimité. Ces normes et ces expériences de l’âge admettent leur propre hétérogénéité, en fonction des espaces géographiques, des milieux sociaux ou du genre (Albert et al., 2026), de l’orientation sexuelle ou de la racialisation. Il sera aussi intéressant d’analyser la manière dont ces normes sont représentées, à partir de modèles ou d’idéaux, et sur ce que ces représentations donnent à voir.

… ou ne pas l’être ? : À la marge de ces normes, il faut interroger la manière dont les individus échappent, volontairement ou non, aux attendus de leur catégorie d’âge ou de leur génération. En particulier, il sera intéressant de voir comment l’existence même de certains individus (femmes célibataires, personnes queer (Pastorello, 2011), couples infertiles, personnes handicapées) met en évidence, par contraste, les attendus sociaux liés à un âge ou à une génération donnés. Ne pas être de son âge peut aussi relever de l’acte plutôt que de l’existence : rompre avec ses parents, combattre ou se montrer violent lorsqu’on est enfant (Pignot, 2012, 2019), ne pas travailler à l’âge adulte, être jugé, pour la criminalité du vieillard ou de l’enfant, adopter des comportements sexuels, vestimentaires ou esthétiques « hors âge », sont autant de manières de transgresser la norme par ses actes. Cette transgression peut aussi porter sur les attendus familiaux et sociaux attachés à un âge ou à une génération, lorsqu’un individu refuse certains rôles qui lui sont assignés (le mariage, la reprise de l’affaire familiale) au profit d’autres choix, y compris contraints, comme le célibat (Eyméoud et Gaillard, 2023), la domesticité (Martin-Fugier, 1979) ou la vocation religieuse (Anrich, 2025). D’ailleurs, les figures de la transgression des rôles assignés à l’âge sont un topos littéraire et artistique particulièrement riche au XIXe siècle, et pourraient constituer un observatoire privilégié pour leur étude.

Dialogue des générations : Interroger le XIXe siècle au prisme des générations invite aussi à interroger leur dialogue, leur cohabitation, leurs échanges. Ainsi, il serait intéressant de s’interroger sur les notions de transmission et d’héritage (Chauvaud et Yvorel, 2025), dans un sens descendant comme ascendant (Christen, 2023), sur le plan matériel, mais surtout sur celui de la circulation des savoirs (par l’école, l’apprentissage, ou le compagnonnage), des mémoires, des pratiques et des rites. Le dialogue entre les âges et les générations est aussi visible dans les espaces qui mettent en contact des individus d’âges variés, de la cellule familiale aux institutions d’assistance comme les orphelinats ou les hospices, du monde du travail à celui des institutions religieuses, et qui méritent d’être étudiés pour eux-mêmes (Rossigneux-Méheust, 2018). Ces relations peuvent également prendre la forme d’une prise en charge réciproque, des parents envers les enfants comme des enfants envers leurs parents. Ces circulations et héritages, s’il est intéressant de les étudier sous leur jour positif, peuvent aussi l’être sous l’angle des pressions, en particulier familiales.

D’âges en âges… : La succession des générations doit être interrogée pour elle-même, tant du point de vue de la filiation que de celui de l’appartenance à des courants d’idées. Il conviendra ainsi d’examiner, à l’échelle individuelle, les modalités du passage d’un âge ou d’une génération à l’autre, en analysant les processus de croissance et de vieillissement, ainsi que les transformations de rôle qu’ils induisent au sein de la cellule familiale (Attias-Donfut, 1991). Le comité d’organisation sera particulièrement attentif aux propositions s’intéressant aux expériences de la maternité (Houbre, 2006) et de la paternité (Roche et Delumeau, 1990). On pourra également interroger les rites de passage entre les âges et les générations (Limbada, 2023), y compris dans leur dimension biologique (ménopause (Tillier, 2005), puberté, perte des capacités physiques ou cognitives), ainsi que leurs spécificités selon les appartenances sociales et de genre, et leur évolution au fil du siècle. Dans le même ordre d’idées, l’appartenance à une génération dépassée, que ce soit dans le champ politique ou dans le champ artistique, mérite d’être examinée du point de vue des expériences individuelles qu’elle engage, de sa mise en discours et de ses représentations. Ce passage d’un âge à l’autre ou d’une génération à l’autre, s’il apparaît comme naturel, peut aussi survenir en bouleversant la trajectoire des individus (Chaineaud, 2012), par la perte anticipée d’un parent, une parentalité précoce ou tout autre acte venant bouleverser les rôles d’âges et l’ordre des générations. Aussi, dans une fin de siècle qui voit naître la psychanalyse, il faudra ainsi se demander si et comment on « tue le père » au XIXe siècle (Mazurel, 2021).

Conflits et violences intergénérationnelles : Les rapports entre les générations ne se nouent pas toujours sans heurts. Ils peuvent être marqués par des incompréhensions, des rapports de domination, des conflits et différentes formes de violence (Poutrin et Lusset, 2022). Les différences d’âge, mais également de position sociale, de trajectoire et d’expérience vécue contribuent à distinguer entre elles les générations, suscitant parfois de l’incompréhension. Si ces tensions et incompréhensions constituent un phénomène ordinaire, certains événements du XIXe siècle ont pu participer à les exacerber ou tout du moins à les rendre plus visibles. En effet, et y compris au sein même des familles (Hanley, 2025), les générations se succèdent et expérimentent des contextes politiques, sociaux et culturels en constante transformation, donnant parfois lieu à des affrontements intellectuels, politiques ou artistiques, comme en témoignent, par exemple, les grandes querelles esthétiques de la seconde moitié du siècle, telles que le Salon des refusés (Charle, 2024). Il faudra aussi interroger les violences institutionnelles liées à l’âge, et, à l’échelle individuelle, celles ayant trait aux différences entre âges et générations, y compris sexuelles (Ambroise-Rendu, 2014; Giuliani, 2014) ou pouvant aller jusqu’au meurtre (Demartini, 2017), qu’elles relèvent ou non du cadre familial.

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Modalités de soumission :

Les propositions de communication (en français ou en anglais, de 2 000 signes maximum) devront être envoyées à l’adresse rencontres19eme@gmail.com avant le 5 mars 2027, accompagnées d’un court CV.

Le colloque se tiendra les 10 et 11 juin à l’Université de Strasbourg.

Le logement (dans la mesure du possible) et deux repas seront pris en charge par l’organisation, mais les frais de déplacement seront à la charge des participant.e.s et/ou de leur laboratoire de rattachement.

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Comité scientifique et d’organisation :

Théo Behra (Université de Strasbourg)

Chloé Chatrian (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Clara Chauvel-Thébault (Université Paris Cité)

Étienne Hudon (Université Paris Cité / UQÀM)

Darlène Kuyu (Université Côte d’Azur)

Mai Lan Lopez (EHESS)

Francesco Scatigna (University College Dublin)

Alice Selenati (Paris Est Créteil)

Ayité Tossa-Kangni (Université de Strasbourg)

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Bibliographie :

Albert Anaïs, Gallot Fanny, Jusseaume Anne, Meuret-Campfort Eve, Plumauzille Clyde et Rossigneux-Méheust Mathilde (dir.), Au jour le jour. Écrire le quotidien des classes populaires en France (XIXe-XXIe siècle), Paris , La Découverte, 2026.

Ambroise-Rendu Anne-Claude, Histoire de la pédophilie, XIXe-XXIe siècle, Paris, Fayard, 2014.

Anrich Inès, Filles en conflits: consentement et vocations religieuses : France-Espagne, XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2025.

Ariès Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, Paris, Plon, 1960.

Attias-Donfut Claudine, Générations et âges de la vie, Paris, PUF, 1991.

Caron Jean-Claude, Frondizi Alexandre et Yvorel Jean-Jacques, « La contestation politique à hauteur d’enfant (XIX-XXIe siècle) », L’irrégulière, 2026, vol. 28, no 1, p. 25‑35.

Chaineaud Christel, La protection sociale contemporaine de la veuve: 1870-1945, Pessac, PUB, 2012.

Charle Christophe, L’Europe des intellectuels : Figures et configurations XIXe-XXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2024.

Chauvaud Frédéric et Yvorel Jean-Jacques, « Le silence en héritage », L’Irrégulière, 2025, vol. 27, n°1.

Christen Carole, À l’école du soir : l’éducation du peuple à l’ère des révolutions (1815-1870), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2023.

Delumeau Jean et Roche Daniel, Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse, 1990.

Demartini Anne-Emmanuelle, Violette Nozière, la fleur du mal : une histoire des années trente, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017.

Diaz Delphine, Durand Antonin et Sánchez Romy, « Introduction. L’exil intime. Familles, couples et enfants à l’épreuve de la migration contrainte au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2020, no 61, p. 8‑26.

Eyméoud Juliette et Gaillard Claire-Lise (dir.), Histoire de célibats: du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, PUF, 2023.

Farcy Jean-Claude et Faure Alain, Une génération de français à l’épreuve de la mobilité vers et dans Paris : recherche sur la mobilité à la fin du 19e siècle, Paris, Centre d’histoire de la France contemporaine, 1998.

Frondizi Alexandre, « Les Gavroches de 1848. Enfance combattante et justice d’exception après les journées de Juin », Romantisme, 2023, vol. 201, no 3, p. 79‑90.

Giuliani Fabienne, Les liaisons interdites : Histoire de l’inceste au XIXe siècle, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2014.

Gueslin André, Enfance volée : le travail des enfants en France au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2022.

Hanley Ryan, Robert Wedderburn: British insurrectionary, Jamaican abolitionist, New Haven, Londres, Yale University Press, 2025.

Hazareesingh Sudhir, La légende de Napoléon, Paris, Le Seuil, 2008.

Houbre Gabrielle, Histoire des mères et filles, Paris, Éditions de La Martinière, 2006.

Limbada Aïcha, La nuit de noces : une histoire de l’intimité conjugale, Paris, La Découverte, 2023.

Luc Jean-Noël, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la salle d’asile à l’école maternelle, Paris, Belin, 1997.

Mannheim Karl, Le problème des générations, Paris, Armand Colin, 2011 [1928].

Martin-Fugier Anne, La place des bonnes : la domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, Grasset, 1979.

Mayeur Françoise, L’éducation des filles en France au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1979.

Pastorello Thierry, Sodome à Paris: fin XVIIIe – milieu XIXe siècle : l’homosexualité masculine en construction, Grâne, Creaphis éditions, 2011.

Perl-Rosenthal Nathan, The age of revolutions, and the generations who made it, New York, Basic Books, 2024.

Pignot Manon, Allons enfants de la patrie : génération Grande Guerre, Paris, Seuil, 2012.

Pignot Manon, L’appel de la guerre : des adolescents au combat, 1914-1918, Paris, Anamosa, 2019.

Poutrin Isabelle et Lusset Élisabeth, Dictionnaire du fouet et de la fessée : corriger et punir, Paris, PUF, 2022.

Quincy-Lefebvre Pascale, « Droit, régulation et jeunesse : Réforme de la majorité pénale et naissance des 16-18 ans à la Belle Époque » dans Bantigny Ludivine et Jablonka Ivan (dir.), Jeunesse oblige. Une histoire des jeunes en France (XIXe-XXIe siècle), Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p. 95‑108.

Rennes Juliette, Métiers de rue: observer le travail et le genre à Paris en 1900, Paris, France, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2022, 461 p.

Rennes Juliette, « Âge biologique versus âge social : une distinction problématique », Genèses, 2019a, vol. 117, no 4, p. 109‑128.

Rennes Juliette, « Déplier la catégorie d’âge: Âge civil, étape de la vie et vieillissement corporel dans les préjudices liés à l’« âge » », Revue française de sociologie, 2019b, vol. 60, no 2, p. 257‑284.

Rennes Juliette et Rossigneux-Méheust Mathilde (dir.), Mobiliser l’âge, Paris, La Découverte, à paraître.

Rivière Antoine, « De l’abandon au placement temporaire : la révolution de l’assistance à l’enfance (Paris, 1870-1920) », RHPS – Revue d’histoire de la protection sociale, 2016, vol. 9, no 1, p. 26‑51.

Rossigneux-Méheust Mathilde, Vies d’hospice : vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, Paris, Champ Vallon, 2018.

Roynette Odile, « Bons pour le service » : l’expérience de la caserne en France à la fin du XIXe siècle , Paris, Belin, 2000.

Sachs Miranda, An age to work: working-class childhood in Third Republic Paris, New York, Oxford University Press, 2023.

Sirinelli Jean-François, « Génération, générations », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2008, vol. 98, no 2, p. 113‑124.

Thiercé Agnès, Histoire de l’adolescence : 1850-1914, Paris, Belin, 1999.

Tillier Annick, « Un âge critique. La ménopause sous le regard des médecins des XVIIIe et XIXe siècles », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2005, no 21, p. 269‑280.