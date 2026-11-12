Écrire à plusieurs voies. Jeux et enjeux matériels des récits à bifurcations (Sorbonne Université)

Écrire à plusieurs voies

Jeux et enjeux matériels des récits à bifurcations

Colloque international – 2-4 décembre 2026

Salle des Actes – Sorbonne Université

1 rue Victor Cousin 75005 Paris

Organisateur·rices :

Anne Ducrey (CRLC), Cindy Gervolino (CRLC), Anaïs Goudmand (CELLF), Servanne Monjour (CELLF), Clément Sigalas (CELLF)

Avec le soutien du Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC), du Centre d’Étude de la Langue et des Littératures Françaises (CELLF), du Groupement d’Intérêt Scientifique « Jeux et Sociétés » et de l’Association pour la recherche en Littératures Populaires et Cultures Médiatiques (LPCM).

Si vous souhaitez assister au colloque, l’inscription est obligatoire sur ce formulaire, à remplir avant le vendredi 27 novembre 2026.

Contact : plusieurs-voies@protonmail.com

Toute expérience narrative repose sur une tension fondamentale entre ce qui est raconté et ce qui aurait pu l’être. Comme l’a montré Hilary Dannenberg, le récit fonctionne à la manière d’une « matrice de possibilités, ontologiquement instable » : le/la lecteur·rice anticipe, conjecture, envisage des dénouements alternatifs qui demeurent pourtant, dans la fiction linéaire, de simples hypothèses mentales.

Mais que se passe-t-il lorsque ces virtualités acquièrent une existence matérielle ? Jeux de rôle, jeux vidéo narratifs, récits multiversels, uchronies, fanfictions, livres dont vous êtes le héros, fictions arborescentes, fictions génératives et usages littéraires des LLM sont autant de dispositifs qui font de la bifurcation un principe organisateur explicite de l’œuvre. Dans ces différents objets médiatiques et littéraires, le choix – souvent délégué au·à la lecteur·ice/joueur·se – est généralement inscrit dans l’architecture du texte, ou plus précisément dans la matérialité de ce texte, qui vient reconfigurer à la fois la structure du récit et les modalités de sa réception. Parcourir ces objets, c’est accumuler des trajectoires, rejouer des embranchements, habiter plusieurs versions d’un même monde.

La bifurcation narrative peut être envisagée suivant une approche scalaire, des dispositifs dans lesquels la multiplicité reste corrélée à la planification auctoriale aux formes les plus explicitement interactives, où l’agentivité et l’encapacitation du/de la récepteur·rice infléchissent directement le cours du récit. Dans les premiers cas, la bifurcation ne résulte pas d’un choix du/de la récepteur·rice, mais constitue le nœud de la mise en intrigue, qu’il s’agisse de versions alternatives à des événements historiques dans les uchronies (victoire des nazis lors de la Seconde Guerre Mondiale dans The Man in The High Castle, course à la lune gagnée par les Soviétiques en 1969 dans For all Mankind…), ou de versions alternatives à des événements fictionnels dans les récits contrefictionnels et/ou multiversels. Dans les seconds cas, le/la lecteur·rice/joueur·se agence à sa guise des éléments préétablis, dans les limites des règles fixées, par une série de manipulations et de transformations : Emmanuelle Lescouët parle ainsi de « narrations modulaires ».

Ce colloque invite à interroger l’ensemble de ce spectre et à en examiner les enjeux théoriques, poétiques et culturels : en quoi l’expérience des bifurcations transforme-t-elle notre conception du récit, de l’auteur·rice, du/de la récepteur·ice ? Quels outils – théories du transmédia et des mondes possibles, approches intermédiales, études de la réception – permettent d’en rendre compte ? Et comment penser la notion même de choix, entre expérience vécue par procuration et question d’encapacitation, dans les cultures contemporaines de l’imaginaire ?

Programme



Mercredi 2 décembre

13h30 – Première manche : accueil

14h-15h – Ouverture : case départ

Marie-Laure RYAN (chercheuse indépendante) : « Univers, métavers, multivers, anti-univers : formes rationnelles et paradoxales de la bifurcation »

15h-15h30 – Pouce : pause-café

15h30-17h30 – Nouvelles donnes : le jeu à l’épreuve des changements d’ères

Francesca DE AGNOI (Université de Milan, Université Ca’Foscari de Venise) : « Sacrifice, Replayed: Profanation and Roguelike Recurrence in The Binding of Isaac and Cult of the Lamb »

Margot MELLET (Université de Montréal) : « La maison n’a pas de centre : House of Leaves depuis le seuil »

Francisco GONZALEZ (Université d’Oviedo) : « Le jeu de l’oie de Nodier : l’éclatement des bifurcations »

Jeudi 3 décembre

9h – Deuxième manche : accueil

9h30-12h – Revanche : la bifurcation comme stratégie d’émancipation

Romain BIONDA (Université de Lausanne) : « Décider collectivement de la suite du récit au théâtre : jeux et enjeux de L’Espace et Nous (2019), Virus (2020) et Boucle d’or (2021) »

Jean-Marc BAUD (FNRS) : « Jeu de rôle et écriture en collaboration en littérature de l’imaginaire »

Sophie PRINSSEN (Université Paris 8, KULeuven) : « Enquêtes en Zones Autonomes Spéculatives : le jeu de rôle sur table comme politique préfigurative »

Arylis JIA (Université de Laval, Université de Lausanne) : « Le livre-dont-vous-êtes-le·la-héros·ïne comme dispositif de capture libre et volontaire de soi »

12h-13h30 – Pouce : déjeuner

13h30-15h30 – On rebat les cartes : chemins inexplorés

Caroline S. DENHEZ (Université McGill) : « Bifurquer après coup : écriture transfictionnelle et matérialisation rétroactive des possibles narratifs »

Lamia MECHERI (Université Badji Mokhtar Annaba) : « Le voyage de Claire Randall dans Outlander : un récit polyphonique à bifurcation transmédiale »

Paula ALMEIDA MENDES (Université de Porto) : « Le roi Sébastien de Portugal et la réinvention du passé : uchronie et histoire alternative chez Aquilino Ribeiro et Samuel Maia »

Hanène CHELBI (Université de Gabès) : « Le récit à bifurcations à l’épreuve du jeu : po(ї)étique de l’imprévisible dans l’écriture assistée par les LLM »

15h30-16h – Pouce : pause-café

16h-17h – Coup de billard à trois bandes

Boris Du Boullay et Servanne Monjour (Sorbonne Université) : « Écrire en HTML dessus-dessous, à droite à gauche : quand je serai grand, je m'achèterai une porte de sortie »

17h30 – Pouce : cocktail

Vendredi 4 décembre

9h – Troisième manche : accueil

9h30h-12h – Les jeux sont faits : configurer les (im)possibles

Marc MARTI (Université de Nice Côte d’Azur) : « La bifurcation narrative : esquisse d’une typologie en narratologie vidéoludique »

Hélène SELLIER (Université Marie & Louis Pasteur) : « Design narratif des moments de choix et bifurcations fantômes : recherche-création de six petites fictions interactives »

Xinchao ZHANG (Université Sorbonne Nouvelle) : « Les chemins non empruntés : mise en visibilité des possibles et clôture narrative dans Roadwarden »

Chaimaa LEHNECH et Meriem JABI (Université Ibn Tofail de Kénitra) : « Sauver, recharger, renoncer. La sauvegarde comme opérateur matériel de la bifurcation »

12h-13h30 – Pouce : déjeuner

13h30-15h30 – À qui perd gagne : versions augmentées ou dégradées ?

Henri GARRIC (Université Bourgogne Europe) : « Récits à bifurcations et factualité des faits »

Juliette SOKOLOV (Université de Montpellier Paul-Valéry, Université de Montréal) : « Libérer Perséphone ? Modulation, tropes et normativité dans les réécritures numériques du mythe »

Christophe IPPOLITO (Georgia Institute of Technology) : « L’Atlantide : un univers fictionnel aux sentiers narratifs qui bifurquent »

15h30 – Fin de partie : clôture