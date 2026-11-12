Nassif Farhat et Maria Susana Seguin (dir.), Derrida et le XVIIIe siècle
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Derrida et le XVIIIe siècle
Sous la direction de Nassif Farhat et Maria Susana Seguin
Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 72, 2026.
Pour Derrida, « XVIIIe siècle » est « le nom d’un problème », que contestent les dix-huitiémistes. Refusant cette opposition, ce volume met au jour l’implication réciproque de la déconstruction et des Lumières. Il invite à relire les Lumières advenues comme la mise à l’épreuve des Lumières à venir.
Existe également en version reliée - EAN 9782406211358 - au prix de 87 euros