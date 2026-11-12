Nassif Farhat et Maria Susana Seguin (dir.), Derrida et le XVIIIe siècle

Collectif

Derrida et le XVIIIe siècle

Sous la direction de Nassif Farhat et Maria Susana Seguin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 72, 2026.

Pour Derrida, « XVIIIe siècle » est « le nom d’un problème », que contestent les dix-huitiémistes. Refusant cette opposition, ce volume met au jour l’implication réciproque de la déconstruction et des Lumières. Il invite à relire les Lumières advenues comme la mise à l’épreuve des Lumières à venir.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406211358 - au prix de 87 euros