Pauline Ducret, Florian Besson, Romain Millot et Louis Baldasseroni (dir.), Immortel péplum. Présences et renouvellements d’un genre transmédiatique (2020-2025)

Collectif

Immortel péplum. Présences et renouvellements d’un genre transmédiatique (2020-2025)

Sous la direction de Pauline Ducret, Florian Besson, Romain Millot et Louis Baldasseroni

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 745, 2026.

Depuis vingt ans, films et séries réinventent le péplum et, ce faisant, réinventent l’Antiquité – ou plutôt continuent de la réinventer tant cette histoire est continue. Ce volume analyse ces renouvellements, leur impact culturel et leur dimension transmédiatique.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209911 - au prix de 89 euros