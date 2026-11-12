Natasha Belfort Palmeira

Le Travail du roman. Gustave Flaubert et Machado de Assis

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 157, 2026.

Ce livre rapproche Gustave Flaubert et Machado de Assis sous un angle inédit : le travail. Il analyse la figuration en creux du travail dans L’Éducation sentimentale (1869) et Mémoires posthumes de Brás Cubas (1881) ainsi que le travail du roman mené par ces deux maîtres de la modernité littéraire.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406210375 - au prix de 83 euros