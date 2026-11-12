Estela Bonnaffoux

Penser et pratiquer la médecine. Antonio et Théodore Guaineri, médecins du XVe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 33, 2026.

Au XVe siècle, le médecin est à la fois un praticien, un universitaire, un homme de lettres et un courtisan. Cet ouvrage étudie les différentes facettes de cette activité, à travers l’exemple des médecins italiens Antonio (v. 1390-1458) et Théodore Guaineri (1449-v. 1510).

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Existe également en version reliée - EAN 9782406211723 - au prix de 98 euros