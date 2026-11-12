Essai
Nouvelle parution
Estela Bonnaffoux, Penser et pratiquer la médecine. Antonio et Théodore Guaineri, médecins du XVe siècle

Estela Bonnaffoux, Penser et pratiquer la médecine. Antonio et Théodore Guaineri, médecins du XVe siècle

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Histoire culturelle", 2026
  • EAN : 9782406211716
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21173-0
  • 419 pages
  • Prix : 49
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Estela Bonnaffoux

Penser et pratiquer la médecine. Antonio et Théodore Guaineri, médecins du XVe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 33, 2026.

Au XVe siècle, le médecin est à la fois un praticien, un universitaire, un homme de lettres et un courtisan. Cet ouvrage étudie les différentes facettes de cette activité, à travers l’exemple des médecins italiens Antonio (v. 1390-1458) et Théodore Guaineri (1449-v. 1510).

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Existe également en version reliée - EAN 9782406211723 - au prix de 98 euros