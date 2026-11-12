Revue
Nouvelle parution
Études digitales 2025 – 1, n° 19 :

Études digitales 2025 – 1, n° 19 : "Hyperinterprétation et savoirs à ­­l’ère du digital. Volume II : vocabulaires et expérimentations"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études digitales", 2026
  • EAN : 9782406215165
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21517-2
  • ISSN : 2496-7858
  • Numéro : 19
  • 210 pages
  • Prix : 34
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Études digitales 2025 – 1, n° 19. Hyperinterprétation et savoirs à ­­l’ère du digital. Volume II : vocabulaires et expérimentations

Sous la direction de Franck Cormerais, Jacques Athanase Gilbert, Armen Khatchatourov et Daphné Vignon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études digitales », n° 19, 2026.

La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument transdisciplinaire.

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