Études digitales 2025 – 1, n° 19. Hyperinterprétation et savoirs à ­­l’ère du digital. Volume II : vocabulaires et expérimentations

Sous la direction de Franck Cormerais, Jacques Athanase Gilbert, Armen Khatchatourov et Daphné Vignon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études digitales », n° 19, 2026.

La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument transdisciplinaire.

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