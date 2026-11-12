Revue
Nouvelle parution
Études digitales 2024 – 2, n° 18 :

Études digitales 2024 – 2, n° 18 : "Hyperinterprétation et savoirs à ­­l’ère du digital. Volume I : concepts et méthodes"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études digitales", 2026
  • EAN : 9782406215141
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21515-8
  • ISSN : 2496-7858
  • Numéro : 18
  • 181 pages
  • Prix : 34
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Études digitales 2024 – 2, n° 18. Hyperinterprétation et savoirs à ­­l’ère du digital. Volume I : concepts et méthodes

Sous la direction de Franck Cormerais, Jacques Athanase Gilbert, Armen Khatchatourov et Daphné Vignon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études digitales », n° 18, 2026.

La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument transdisciplinaire.

Consulter le sommaire...