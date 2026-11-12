Études digitales 2024 – 2, n° 18 : "Hyperinterprétation et savoirs à l’ère du digital. Volume I : concepts et méthodes"
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Études digitales 2024 – 2, n° 18. Hyperinterprétation et savoirs à l’ère du digital. Volume I : concepts et méthodes
Sous la direction de Franck Cormerais, Jacques Athanase Gilbert, Armen Khatchatourov et Daphné Vignon
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études digitales », n° 18, 2026.
La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument transdisciplinaire.