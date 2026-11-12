Les usages vitalistes de la forme enquête dans les reportages de Blaise Cendrars (INHA, Paris & en ligne)

Constellation Cendrars – Séminaire 2026-2027

Blaise Cendrars au prisme du vivant

Saison 2 – Séance 1

Bastien Mouchet - Les usages vitalistes de la forme enquête dans les reportages de Blaise Cendrars

L’année 1929 marque un tournant dans la trajectoire de Cendrars. Confronté à la maladie et au deuil, il délaisse progressivement la création romanesque pour investir le champ du grand reportage. Davantage qu’une parenthèse ou une fuite en avant, cette décennie journalistique constitue le laboratoire d’un nouveau rapport au vivant, articulé autour de trois gestes poétiques fondamentaux : disséquer, enquêter, habiter.

Les romans des années 1920, nourris d’un vitalisme proche de Bergson, reproduisent la brutalité d’une sélection naturelle impitoyable en disséquant l’intériorité de héros conquérants ou de figures sacrifiées. L’investissement du reportage dans les années 1930 (Panorama de la pègre, À bord du Normandie, Hollywood. La Mecque du cinéma, Chez l’armée anglaise) rompt avec cette écriture de la cruauté. En renonçant à la représentation de personnages d’exception pour brosser le portrait du reporter s’immergeant dans les foules, Cendrars s’emploie à une auscultation plus empathique de l’altérité. Par la « forme enquête », il s’intéresse ouvertement à l’effervescence des « milieux » et aux appartenances collectives. Cette mutation du regard est influencée par un nouvel usage du document : notes, citations et témoignages apparaissent comme des « tremplins » servant à capter « la vie moderne ». La composition parcellaire de l’ensemble contribue à offrir une vision kaléidoscopique des territoires traversés sur un mode qui resurgira de façon éclatante dans Le Lotissement du ciel.

En explorant les marges, les « zones », les ports ou les banlieues, Cendrars dépasse l’opposition traditionnelle entre « prose de soi » et « prose du monde », et fait converger le souci de l’autre et la quête de soi. Loin de représenter une démission, ses grands reportages font de la démarche d’investigation une méthode d’attention à la diversité des manières d’habiter le monde.

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Docteur en littérature française, enseignant de lettres modernes, chercheur associé à l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) à Lyon, Bastien Mouchet travaille sur l’œuvre de Blaise Cendrars depuis une dizaine d’années. Il vient de publier aux éditions Hermann un essai issu de sa thèse, intitulé Blaise Cendrars ou l’écriture du vertige, dans lequel il étudie les ressorts de l’imaginaire du poète. Auparavant, il a co-dirigé l’ouvrage collectif Blaise Cendrars, le rire en éclats paru chez Classiques Garnier. Contributeur régulier de la revue Constellation Cendrars, il est aussi trésorier, chargé de la communication et membre actif de l’Association Internationale Blaise Cendrars (AIBC), et co-organise actuellement le séminaire Blaise Cendrars au prisme du vivant.

À travers de nombreux articles, il a étendu ses recherches sur les représentations de l’instabilité à d’autres auteurs de la modernité : Apollinaire, Jacob, Proust, Soupault, Michaux, etc. Mais depuis quelque temps il se consacre à l’étude des liens entre antimilitarisme et littérature, de la Troisième République à nos jours, dans une démarche qui mêle l’histoire des idées et la sociocritique. Ces nouvelles perspectives l’ont conduit à co-organiser un colloque sur l’œuvre de Michel Ragon à l’Université de Lille, et à organiser un colloque international sur le thème : Paroles de réfractaires. Refuser les institutions militaires (XIXe-XXe siècles) (actes à paraître en 2027).

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Un lien peut être envoyé si vous désirez suivre à distance la conférence : contact.AIBC@mailo.com