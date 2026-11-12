Rencontre autour des trois tomes du Canon littéraire (Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris)

Le Canon littéraire, un ensemble en 3 volumes dirigé par Guillaume Bridet et Jacques Poirier, est actuellement la synthèse la plus ambitieuse qui ait été publiée sur cette question dans l’espace francophone.

Le Canon à travers le monde

Le Canon remis en cause

Le Canon de la littérature française

Pour marquer l’événement, l’ouvrage fera l’objet d’une soirée le mardi 8 décembre 2026 à 18h30 dans la salle de lecture de la Bibliothèque nordique à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, au 6 rue Valette, dans le cinquième arrondissement de Paris.

En ouverture, Guillaume Bridet et Jacques Poirier présenteront ce travail de longue haleine, dont les enjeux sont d’importance, puisque le canon littéraire, héritier d’une longue histoire qui remonte à l’Antiquité et revenue sur le devant de la scène aux États-Unis à la faveur d’une polémique contemporaine, touche à la double question de la valeur et de la mémoire. Sarga Moussa et Marie Vrinat-Nikolov échangeront ensuite autour du tome I, consacré aux relations entre le canon, la langue et la nation. Chaque nation trouve en effet dans ses grands auteurs une façon de se légitimer et d’affirmer son prestige, tandis que seules quelques langues possèdent un pouvoir planétaire de canonisation. Cela crée un évident déséquilibre. En principe, le canon devrait faire consensus, mais au long du XXᵉ siècle un certain conservatisme a pu lui être reproché. Le tome II, qui sera pris en charge par Thibaut Casagrande et Anne Tomiche, est consacré aux remises en cause dont le canon a été l’objet et aux propositions de contre-canons, de la part des communistes à une époque, plus récemment des mouvements féministes, postcoloniaux et décoloniaux. Reste le cas particulier de la littérature française, qui est l’objet du tome III présenté par Stéphane Zékian et Laurence Giavarini. La France a entretenu avec ses écrivains une relation particulière à l’origine de toute une mythologie qui en ferait par excellence « le pays de la littérature ». C’est ce qui explique sans doute une grande tiédeur face au terme de canon littéraire, entré tardivement dans l’usage comme équivalent modernisé du terme de classique.

Les débats s’annoncent passionnants ; venez nombreuses et nombreux entendre tonner le(s) canon(s) de la littérature !

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Guillaume BRIDET est professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste de littérature d’expression française des XXᵉ et XIXᵉ siècles et de la théorie de l’histoire littéraire.

Thibaut CASAGRANDE est maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle. Il s’intéresse aux littératures, aux études de genre et à l’intermédialité. Il a publié Féminités Spectaculaires en 2024 aux Classiques Garnier.

Professeure à l’université Bourgogne Europe, Laurence GIAVARINI travaille sur les usages politiques et sociaux de la littérature à l’époque moderne, en particulier sur les liens entre famille et fait littéraire.

Sarga MOUSSA est directeur de recherche au CNRS, directeur de l’UMR THALIM (Paris). Il est spécialiste de l’orientalisme littéraire et du récit de voyage aux XIXᵉ et XXᵉ siècles.

Jacques POIRIER est professeur honoraire à l’université Bourgogne Europe. Il a travaillé sur les relations de la littérature avec la psychanalyse, sur les mythes littéraires et sur des questions de poétique.

Spécialiste des avant-gardes et des modernismes, Anne TOMICHE est professeure de littérature comparée à Sorbonne Université où elle a fondé il y a dix ans le réseau interdisciplinaire d’études sur le genre, Philomel.

Marie VRINAT-NIKOLOV est professeure en langue et littérature bulgares et en théorie de la traduction littéraire à l’INALCO, traductrice littéraire et autrice de nombreuses études sur l’histoire littéraire bulgare.

Stéphane ZÉKIAN est chargé de recherches HDR au CNRS (IHRIM / ENS de Lyon). Ses travaux portent sur l'histoire de la mémoire littéraire française depuis la fin du XVIIIᵉ siècle.