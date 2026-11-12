Analyser la genèse de l'écriture : Medite, Bilan, Alternatives, Perspectives (ENS Paris)

Analyser la genèse de l'écriture : Medite, Bilan, Alternatives, Perspectives

Jeudi 8 et Vendredi 9 avril 2027

Institut des Textes et Manuscrits Modernes, ENS Ulm, Paris

Modalités de soumission et calendrier

Nous vous invitons à nous envoyer une proposition de communication (500 à 1000 signes espaces comprises) accompagnée d’une brève notice biobibliographique au plus tard le 31 décembre 2026 aux adresses suivantes :

camille.bouzereau@univ-cotedazur.fr

zahra.ed-darrak@etu.univ-amu.fr

Retours sur les propositions le 15 janvier 2027

Coordination scientifique :

Jean-Marc Quaranta (MCF HDR Université Aix-Marseille (CIELAM) ; (ITEM))

Camille Bouzereau (Chercheuse postdoctorale Université Aix-Marseille (Psyclé)

Zahra Ed Darrak (Doctorante Université Aix-Marseille (Psyclé))

Christophe Leblay (Professeur Université de Turku & ITEM)

Organismes de rattachement : Université Aix-Marseille (Cielam, Psyclé, LIS) ; Université de Turku ; ITEM Institut des textes et manuscrits modernes ; ANR Cré@lame

Argumentaire

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de l’ANR Cré@lame dont l’objectif est de doter la communauté scientifique d’approches et d’outils numériques permettant la saisie, la restitution dynamique et l’analyse des traces (analogiques ou numériques) du processus d’écriture d’écrivains patrimonialisés et/ou contemporains et des opérations d’écriture (suppressions, ajouts, déplacements, remplacements) qui le composent. Les chercheurs et chercheuses de l’ANR Cré@lame envisagent de dégager ce qui caractérise l’activité de production textuelle sur les plans génétique, linguistique et cognitif (psycholinguistique et psychologie de la créativité) avec des applications en informatique et traitement automatisé du langage.

Medite, Machine pour l’étude diachronique et interprétative du travail de l’écrivain, est un logiciel d’alignement textuel conçu dans le cadre d’un programme de recherche commun entre l’ITEM et le laboratoire d’informatique de Paris VI, à des fins d’analyses de génétique textuelle (2004). Ce logiciel met en évidence les modifications à l’œuvre durant le temps du processus d’écriture, à partir des traces laissées sur le manuscrit. Dans le détail, Medite permet la détection des blocs communs maximaux disjoints, l’identification des déplacements et des pivots, le calcul des insertions, des suppressions et des remplacements.

Selon Jean-Gabriel Ganascia, développeur de Medite, le modèle informatique utilisé par Medite repose sur un programme destiné à reproduire le développement biologique d’une plante. A ce titre, ce logiciel d’alignement textuel nous semble parfaitement adapté à une modélisation du processus d’écriture qui dépasse la comparaison de deux versions pour permettre une analyse et une modélisation longitudinale de tout un processus long d’écriture. A titre d’exemple, la genèse du motif de la matinée de La Prisonnière, de Marcel Proust, se présente, selon Grésillon (1996), comme un rhizome : présent dès le début comme un germe, il ressurgit en de multiples variations au point qu’elle le considère comme une force motrice de l'ensemble du processus d'écriture de la Recherche.

L’arrivée, depuis les années 90, d’outils d’enregistrement de l’écriture nativement numérique en vue de son analyse génétique, mais aussi psycholinguistique, et textométrique, a fait émerger de nouveaux besoins en matière d’étude assistée et automatisée. La comparaison de deux versions successives d’un texte, héritée de la génétique des textes manuscrits sur support papier, marque la limite du dispositif de comparaison et demande à être dépassée.

L’objectif de cette journée d’étude est ainsi d’explorer les usages passés et actuels de Medite, d’envisager leurs limites et de mettre le logiciel Medite en regard d’autres outils (les keyloggers Genèse du texte, Scriptlog, Inputlog, ggxlog, Schnappi, E-Schnappi) et les possibilités qu’ils offrent pour une analyse longitudinale du processus d’écriture. Au moment de penser cette manifestation scientifique, nous souhaitons dépasser la comparaison entre deux versions successives. Pour cela il nous semble important d’envisager d’analyser sur la durée de l’écriture d’une nouvelle ou d’un roman ce qui a été enregistré par un keylogger.

Méthodologie et verrous

Les enregistrements exploités sont issus de keyloggers bien connus utilisés notamment en psycholinguistique : Inputlog, ggxlog et, plus récemment, Schnappi et E-Schnappi. Ils permettent une analyse et une restitution du film de l’écriture soit intégrée (Scriptlog,E-Schnappi, ggxlog, Inputlog), soit dans un module séparé (Schnappi transcript). Cependant, si les données utiles en psycholinguistique (temps de pauses, jets textuels) sont facilement exploitables sur l’intégralité d’un processus d’écriture long, il n’en va pas de même pour l’analyse génétique. En effet, le format S-Notation, développé par Kollberg (1998) et utilisé conséquemment par Inputlog, n’est pas compatible avec un processus étendu. Les graphes de type noeud-lien générés par ggxlog se heurtent également à une limite que peut permettre de dépasser l’agrégation des résultats, mais cela reste encore à développer. Le format TEI, fondé sur l’édition d’un texte unique, se prête difficilement à une analyse automatisée au long cours d’une processus d’écriture, le développement du format TEI-Extend (Bekius 2021) s’il remédie en partie à cette limite et ouvre des perspectives, reste lourd à coder.

C’est ici que nous sommes confrontés à un double verrou, méthodologique et épistémologique. Sur le plan méthodologique, il s’agit de permettre une analyse génétique linéarisée intégrale d’un processus d’écriture long et non plus seulement une comparaison analytique version antérieure / version postérieure. Sur le plan épistémologique, il s’agit de dépasser une approche du processus conditionnée par la notion de texte – qu’il s’agisse du texte définitif ou d’un de ses avant-textes – héritée de la matérialité des brouillons papier et de l’analyse littéraire. Qu’il s’agisse de la transcription dynamique, dans un traitement de texte, d’une série de brouillons manuscrits ou de l’enregistrement direct du travail d’écriture d’un auteur contemporain, les outils proposés aujourd’hui ne permettent pas de reconstituer et d'analyser d'une manière pluridisciplinaire le processus, qu’il est cependant possible de saisir grâce à ces dispositifs numériques. Il est donc important de doter les chercheurs d’un outil qui permette de dépasser cette limite et d’offrir une analyse automatisée et interdisciplinaire des opérations d’écriture engagées dans la genèse du texte.

Cette réflexion qui s’inscrit dans un héritage scientifique (Fuchs et al. 1982 ; Grésillon et Lebrave 1983 ; Fenoglio et Boucheron-Pétillon 2002 ; Fenoglio 2003 ; Adam et Fenoglio 2009 et les articles du dossier de la revue Genesis, n° 27, 2006) – est mise à jour avec l’équipe Cré@lame. Dans ce cadre, nous travaillons depuis dix-huit mois sur des manuscrits d’écrivains patrimonialisés (Proust, Rivière, Bosco) et contemporains. Ces recherches ont été présentées lors de la journée d’étude internationale de Montréal (Quaranta et al. 2025) et lors du SigWriting 2026.

Axes de réflexion et de recherche

Axe 1 Héritages et bilan critique

Le rôle et le fonctionnement de Medite s'est articulé principalement autour de 3 axes majeurs : 1) La détection automatique des opérations d'écriture, 2) le traitement des versions fortement remaniées et 3) la visualisation colorée des processus de création. Plusieurs études ont alors été convoquées : celles des grands corpus (Proust et Flaubert, par exemple), celles des éditions critiques qui ont permis d'établir des variantes du même texte (Variance (https://variance.unil.ch/), celles des écritures plurilingues (on pense à Beckett qui s'auto-traduisait...) et enfin celles de l'analyse de l'évolution des textes journalistique et politique (par exemple, les écritures et réécritures des dépêches d'agence).

Axe 2 Actualités des recherches

L’enjeu de cet axe sera de présenter l’actualité des usages et des recherches sur le logiciel Medite : en génétique textuelle (dans la lignée des travaux del Longo 2021 ; de Mahrer 2017), en psycholinguistique, en textométrie (Funari 2023). Plus finement, dans cet axe il sera possible de partir de la distinction que fait Louis Hay (1986) concernant l’écriture à processus (ou "romantique", pour les psychologues) versus l’écriture programmatique ("classique") pour la sélection d'outils et selon les phases du projet d’écriture. Est-ce que Medite est plus pertinent à utiliser pour l'écriture à programme de Zola ou Flaubert (Dord-Crouslé 1999) ou même Bussi (Amir 2022) que pour l'écriture à processus de Proust (Grésillon 1996). Pareillement, qu’en est-il pour des documents patrimonialisés versus des documents nativement numériques ?

Axe 3 Alternatives

Dans le prolongement des travaux de Dirk Van Hulle 2021 et de Sarah Becotte boutin 2019, cet axe propose d’envisager les alternatives à Medite pour une analyse interdisciplinaire des processus d’écriture. Les logiciels Inputlog, Ggxlog, Schnappi et E-Schnappi offrent des possibilités d’enregistrement et d’analyse différentes. On pourra distinguer l’analyse des transcriptions dynamiques (enregistrement des brouillons) de celle des brouillons nativement numériques. Dans cette perspective, on pourra proposer des commentaires des mérites comparés des différents outils d’enregistrement et des analyses qu’ils permettent, par exemple l’impact des visualisations par nœud-lien sur la perception du lecteur-réviseur dans le programme Ggxlog.net, ou du replay dans E-Schnappi.

Axe 4 Perspectives

Cet axe propose de présenter des outils alternatifs en cours de développement ou en projet. On pourra s’y intéresser à des formats évolutifs de la TEI (Bekius 2021), à de nouveaux outils pour le traitement et l'exploration de corpus multi-parallèles, à la possibilité d’export vers des LLM des données extraites des enregistrements. Les perspectives portent aussi sur la possibilité d’une analyse longitudinale et interdisciplinaire susceptible d’intégrer les différents aspects du processus d’écriture : opérations génétiques, aspects cognitifs (psycholinguistique et psychologie de la créativité) et lexicométrique.

Références bibliographiques

ADAM, Jean-Michel, et FENOGLIO, Irène. « Approches nouvelles, champs neufs, innovations techniques : une actualisation de la génétique du texte ». Modèles linguistiques, no 59, 2009, p. 7-11.

BECOTTE BOUTIN, Sarah. « Writing and Rewriting: The Coloured Numerical Visualization of Keystroke Logging: Insights from Keystroke Logging and Handwriting? ». Observing Writing, janvier 2019, p. 96-124. DOI : https://doi.org/10.1163/9789004392526_006.

BEKIUS, Lamyk. « The Reconstruction of the Author’s Movement Through the Text, or How to Encode Keystroke Logged Writing Processes in TEI-XML ». Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship, nos 15-16, 2021, p. 3-43. DOI : https://doi.org/10.4000/variants.1245.

BEKIUS, Lamyk, et DORD-CROUSLÉ, Stéphanie. « Entre programme et processus, le dynamisme de l’écriture flaubertienne. Quelques points de méthode ». Genesis, no 13, 1999, p. 63-87.

DEL LUNGO, Andrea. « L’édition numérique eBalzac. Une nouvelle lecture de La Comédie humaine ». The Balzac Review / Revue Balzac, 2021. DOI : https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-12115-2.p.0119. HAL : hal-03815714.

DOQUET, Claire. L’écriture débutante : pratiques scripturales à l’école élémentaire. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011, 231 p.

FENOGLIO, Irène (dir.). Écritures en acte et genèse du texte. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003.

FENOGLIO, Irène, et BOUCHERON-PÉTILLON, Sophie (dir.). Processus d’écriture et marques linguistiques. Paris : Larousse, 2002.

FENOGLIO, Irène, et CHANQUOY, Lucile (dir.). Avant le texte : les traces de l’élaboration textuelle. Paris : Larousse, 2007.

FENOGLIO, Irène, et GANASCIA, Jean-Gabriel. « EDITE, un programme pour l’approche comparative de documents de genèse ». Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention), no 27, 2006, p. 166-168. https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_2006_num_27_1_1399.

FUCHS, Catherine, GRÉSILLON, Almuth, LEBRAVE, Jean-Louis, PEYTARD, Jean, et REY-DEBOVE, Josette. La genèse du texte : les modèles linguistiques. Paris : Éditions du CNRS, 1982. Préface d’Antoine Culioli.

FUNARI, Fernando. « Traductions de traductions : Dante entre France et Belgique ». InterFrancophonies, vol. 14, 2023, p. 115-135. DOI : https://doi.org/10.17457/IF/2023/FUN. HAL : hal-05224123.

GRÉSILLON, Almuth, et LEBRAVE, Jean-Louis (dir.). « Manuscrits-Écriture. Production linguistique ». Langages, 17e année, no 69, 1983.

GRÉSILLON, Almuth. « Proust ou l’écriture vagabonde. À propos de la genèse de la “matinée” dans La Prisonnière ». Dans Rainer Warning et Jean Milly (dir.), Marcel Proust. Paris : CNRS Éditions, 1996. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.42142.

HAY, Louis. « Nouvelles notes de critique génétique : la troisième dimension de la littérature ». Texte, nos 5-6, 1986-1987, p. 313-328.

KOLLBERG, P. S-Notation: A Computer-Based Method for Studying and Representing Text Composition. Mémoire de licence (Licentiate thesis), Stockholm, Suède, s. d.

LEBRAVE, Jean-Louis, et GANASCIA, Jean-Gabriel. « Trente ans de traitements informatiques des manuscrits de genèse ». Dans Critique génétique. Concepts, méthodes, outils, p. 68-82.

MAHRER, Rudolf. « La plume après le plomb ». Genesis, no 44, 2017, p. 17-38.

VAN HULLE, Dirk. « Note on the Transcription of Born-Digital Works for Genetic Criticism ». Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship, nos 15-16, 2021, Textual Scholarship in the Twenty-First Century: Dynamic Facsimiles.

QUARANTA, Jean-Marc, BOUZEREAU, Camille, ED DARRAK, Zahra, DELANNOY, Léa, et BARBIER, Marie-Laure. « Étude génétique et linguistique de l’incipit de la Recherche : une première approche ». Communication présentée lors de la journée d’étude Représenter l’écriture. Outils, techniques, exploitations, Université du Québec à Montréal, 17 octobre 2025.

Ressources numériques et références complémentaires

« Genèse du texte ». Ressource numérique consacrée à la genèse du texte. https://foucambert.uqam.ca/logiciels/.

Institut français de l’éducation (IFÉ), ENS de Lyon. Document consultable en ligne : https://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/reperes/INRP_RS011_4.pdf.

GENESIS (MANUSCRITS-RECHERCHE-INVENTION). Genesis, no 27, 2006, section « Enjeux/études ».