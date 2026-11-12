Contrat post-doc (2 ans, en lettres modernes, histoire, philosophie, anthropologie, politique ou droit) auprès du collège doctoral/research training group Post-Eurocentric Europe, Université de Constance
Poste universitaire (post-doc)
(temps plein, E 13 TV-L)
Référence n° 2026/205. La date de prise de fonction est fixée au 1er octobre 2027. Le poste est à pourvoir jusqu’au 30 septembre 2029 (24 mois). Il est en principe possible de diviser ce poste.
L’université de Constance est une université de recherche dynamique et reconnue à l’échelle internationale, qui compte environ 10 000 étudiants. L’architecture de ce campus favorise la coopération interdisciplinaire et un esprit de communauté parmi les chercheurs, les enseignants et les étudiants. L’université de Constance bénéficie d’un financement continu dans le cadre de la Stratégie d’excellence allemande depuis 2006.
Le poste s’inscrit dans le cadre du groupe de formation à la recherche financé par la DFG intitulé « Post-Eurocentric Europe : Narratives of a World Province in Transformation ». Bien que ce groupe soit rattaché au département de littérature, d’art et d’études des médias, il revêt un caractère interdisciplinaire, avec des projets de thèse et des enseignants issus des domaines des études littéraires et culturelles, de l’histoire, de l’anthropologie sociale et culturelle, des sciences politiques ou du droit. Les membres du programme de doctorat sont tenus d’être présents sur place pendant le semestre et lors des événements organisés dans le cadre du programme.
Vos missions
Élaboration d’un projet de recherche postdoctoral dans le domaine thématique du programme de formation doctorale (vous trouverez le programme de recherche via ce lien : https://www.uni-konstanz.de/europa-nach-dem-eurozentrismus/forschung/programm/)
Participation à tous les événements du programme de formation doctorale à Constance
Volonté de contribuer au profil de recherche global du groupe de recherche
Votre profil
Doctorat avec d’excellentes notes dans le domaine de la littérature et des études culturelles, anthropologie sociale et culturelle, en histoire, en sciences politiques, en droit ou dans une autre discipline en rapport avec le thème de recherche du programme de formation doctorale
Volonté de s’engager dans une coopération interdisciplinaire
Ce que nous vous offrons
Un environnement de recherche ouvert et stimulant
Un programme de formation structuré pour des parcours professionnels au sein et en dehors du milieu universitaire
Des ressources pour des séjours de recherche à l’étranger
Une participation de l’employeur au coût du JobTicket BW / Deutschlandticket
L’accès aux programmes de développement professionnel du personnel universitaire
Nous attendons votre candidature, à nous faire parvenir avant le 12 décembre 2026 via notre portail de candidature en ligne (https://stellen.uni-konstanz.de/en/jobposting/9336596d6aafd3556741af141e1d9cf69e5132ff0/apply), accompagnée des documents suivants :
CV
copies des diplômes universitaires
liste des publications et des activités d’enseignement
ainsi qu’un exposé de votre projet de recherche (en allemand ou en anglais ; 10 pages) comprenant les informations suivantes :
titre provisoire
domaine du projet
résumé (environ une demi-page)
mots-clés décrivant le domaine d'étude
introduction
question de recherche / problématique / hypothèse
état d'avancement de la recherche / travaux préparatoires personnels
méthodes / structure provisoire
pertinence par rapport au thème du programme de doctorat
calendrier et plan de travail
bibliographie et/ou sources d'archives ou autres sources à utiliser