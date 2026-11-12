Contrat post-doc (2 ans, en lettres modernes, histoire, philosophie, anthropologie, politique ou droit) auprès du collège doctoral/research training group Post-Eurocentric Europe, Université de Constance

Poste universitaire (post-doc)

(temps plein, E 13 TV-L)

Référence n° 2026/205. La date de prise de fonction est fixée au 1er octobre 2027. Le poste est à pourvoir jusqu’au 30 septembre 2029 (24 mois). Il est en principe possible de diviser ce poste.

L’université de Constance est une université de recherche dynamique et reconnue à l’échelle internationale, qui compte environ 10 000 étudiants. L’architecture de ce campus favorise la coopération interdisciplinaire et un esprit de communauté parmi les chercheurs, les enseignants et les étudiants. L’université de Constance bénéficie d’un financement continu dans le cadre de la Stratégie d’excellence allemande depuis 2006.

Le poste s’inscrit dans le cadre du groupe de formation à la recherche financé par la DFG intitulé « Post-Eurocentric Europe : Narratives of a World Province in Transformation ». Bien que ce groupe soit rattaché au département de littérature, d’art et d’études des médias, il revêt un caractère interdisciplinaire, avec des projets de thèse et des enseignants issus des domaines des études littéraires et culturelles, de l’histoire, de l’anthropologie sociale et culturelle, des sciences politiques ou du droit. Les membres du programme de doctorat sont tenus d’être présents sur place pendant le semestre et lors des événements organisés dans le cadre du programme.

Vos missions

Élaboration d’un projet de recherche postdoctoral dans le domaine thématique du programme de formation doctorale (vous trouverez le programme de recherche via ce lien : https://www.uni-konstanz.de/europa-nach-dem-eurozentrismus/forschung/programm/)

Participation à tous les événements du programme de formation doctorale à Constance

Volonté de contribuer au profil de recherche global du groupe de recherche

Votre profil

Doctorat avec d’excellentes notes dans le domaine de la littérature et des études culturelles, anthropologie sociale et culturelle, en histoire, en sciences politiques, en droit ou dans une autre discipline en rapport avec le thème de recherche du programme de formation doctorale

Volonté de s’engager dans une coopération interdisciplinaire

Ce que nous vous offrons

Un environnement de recherche ouvert et stimulant

Un programme de formation structuré pour des parcours professionnels au sein et en dehors du milieu universitaire

Des ressources pour des séjours de recherche à l’étranger

Une participation de l’employeur au coût du JobTicket BW / Deutschlandticket

L’accès aux programmes de développement professionnel du personnel universitaire

Nous attendons votre candidature, à nous faire parvenir avant le 12 décembre 2026 via notre portail de candidature en ligne (https://stellen.uni-konstanz.de/en/jobposting/9336596d6aafd3556741af141e1d9cf69e5132ff0/apply), accompagnée des documents suivants :

CV

copies des diplômes universitaires

liste des publications et des activités d’enseignement

ainsi qu’un exposé de votre projet de recherche (en allemand ou en anglais ; 10 pages) comprenant les informations suivantes :

titre provisoire

domaine du projet

résumé (environ une demi-page)

mots-clés décrivant le domaine d'étude

introduction

question de recherche / problématique / hypothèse

état d'avancement de la recherche / travaux préparatoires personnels

méthodes / structure provisoire

pertinence par rapport au thème du programme de doctorat

calendrier et plan de travail

bibliographie et/ou sources d'archives ou autres sources à utiliser