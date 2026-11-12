12 postes de doctorants (lettres, sciences humaines), collège doctoral (Research training group) "Post-eurocentric Europe", Université de Konstanz

12 postes de doctorants

(temps partiel 65 %, E 13 TV-L, tarif du Land Bade-Wurtemberg)

Référence n° 2026/206. La date de prise de fonction est fixée au 1er octobre 2027. Les postes sont à pourvoir pour une durée maximale de quatre ans, sous réserve de financement.

L’université de Constance est une université de recherche dynamique et reconnue à l’échelle internationale, qui compte environ 10 000 étudiants. L’architecture de ce campus favorise la coopération interdisciplinaire et un esprit de communauté parmi les chercheurs, les enseignants et les étudiants. L’université de Constance bénéficie d’un financement continu dans le cadre de la Stratégie d’excellence allemande depuis 2006.

Ces postes s’inscrivent dans le cadre du groupe de formation à la recherche financé par la DFG intitulé « Post-Eurocentric Europe : Narratives of a World Province in Transformation ». Bien que ce groupe soit rattaché au département de littérature, d’art et d’études des médias, il revêt un caractère interdisciplinaire, avec des projets de thèse et des enseignants issus des domaines des études littéraires et culturelles, de l’histoire, de l’anthropologie sociale et culturelle, des sciences politiques ou du droit. Les membres du programme doctoral sont tenus d’être présents sur place pendant le semestre et lors des événements organisés dans le cadre du programme.

Votre mission

Rédaction d’une thèse de doctorat dans le domaine thématique de l’école doctorale (vous trouverez plus d’informations et le programme de recherche sur https://www.uni-konstanz.de/en/post-eurocentric-europe/research/program/

Présence à Constance, participation à tous les événements du programme doctoral à Constance

Votre profil

Un projet de thèse dans le domaine des études littéraires et culturelles, de l’histoire, de l’anthropologie sociale et culturelle, des sciences politiques ou du droit

Un excellent diplôme de master dans les domaines des études littéraires, des études culturelles, de l’histoire, de l’anthropologie, des sciences politiques ou du droit

Une volonté de s’engager dans une coopération interdisciplinaire

Ce que nous vous offrons

Un environnement de recherche ouvert et stimulant

Un programme de formation structuré pour des parcours professionnels au sein et en dehors du milieu universitaire

Des ressources pour des séjours de recherche à l’étranger

Des cours dispensés par des enseignants-chercheurs et des conférenciers invités issus de multiples disciplines (tout le programme du groupe se tiendra en anglais)

Des summer-schools

La possibilité d’enseigner

L’accès aux programmes de développement professionnel du personnel universitaire

Candidature à nous faire parvenir avant le 12 décembre 2026 via notre portail de candidature en ligne (https://stellen.uni-konstanz.de/en/jobposting/e511b8e88dd012b98e4ff484d5cc586b7d8ba5550/apply), accompagnée des documents suivants :

CV

copies des diplômes universitaires

liste des publications et des activités d’enseignement (le cas échéant)

ainsi qu’un exposé du projet de thèse proposé (en anglais ou en allemand ; 10 pages) comprenant les informations suivantes :

titre provisoire

domaine de recherche du projet

résumé (environ une demi-page)

mots-clés décrivant le domaine d’étude

introduction

question de recherche / problématique / hypothèse

état d’avancement de la recherche / travaux préparatoires personnels

méthodes / structure provisoire

pertinence par rapport au thème du programme de doctorat

calendrier et plan de travail

bibliographie et / ou sources d’archives ou autres sources à utiliser