Luca Pierdominici, La Désincarnation du corps et autres lectures de textes médiévaux

Recueil d’articles précédemment publiés (sur Antoine de La Sale, les Cent Nouvelles Nouvelles, François Villon, Lambert d’Ardres, Marguerite Porete, Guillaume de La Penne), ce livre explore quelques formes d’une mutation déjà à l’oeuvre à la ‘fin’ du Moyen Âge. Croire à des enseignements abstraits et les appliquer dans un monde qui en révèle chaque jour l’inadéquation concrète. Chercher à se dire quand l’histoire bascule et que les mots changent de sens, à travers un discours identitaire dans lequel la métaphore est prise à la lettre et le réel se désincarne. Célébrer le passé ou s’embraser dans la vérité d’un idéal dangereux : autant de signes d’une époque où les textes entrent en fibrillation, se cherchent et se contestent, au rythme d’une palpitation du Sens.