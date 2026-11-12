Motion de l’UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université

10 novembre 2026

L’UFR de Littérature française et comparée réunie le 10 novembre 2026 en Assemblée générale :

réaffirme son soutien au mouvement lycéen et étudiant, en particulier dans sa demande de moyens matériels et humains supplémentaires pour l’enseignement

supérieur et sa dénonciation de la précarisation des personnels,

supérieur et sa dénonciation de la précarisation des personnels, dénonce les modes de répression violente qui ont été utilisés ces dernières semaines ainsi que les restrictions à la liberté de manifester,

appelle à participer aux journées de grève nationales,

refusera en licence toute forme d’évaluation à distance.

Motion votée à l’unanimité, moins 2 abstentions, des 59 collègues présent(e)s et des 29 collègues connecté(e)s à distance.