Motion de l'UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université
Publié le par Olivier Belin (Source : Olivier Belin)
Motion de l’UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université
10 novembre 2026
L’UFR de Littérature française et comparée réunie le 10 novembre 2026 en Assemblée générale :
- réaffirme son soutien au mouvement lycéen et étudiant, en particulier dans sa demande de moyens matériels et humains supplémentaires pour l’enseignement
supérieur et sa dénonciation de la précarisation des personnels,
- dénonce les modes de répression violente qui ont été utilisés ces dernières semaines ainsi que les restrictions à la liberté de manifester,
- appelle à participer aux journées de grève nationales,
- refusera en licence toute forme d’évaluation à distance.
Motion votée à l’unanimité, moins 2 abstentions, des 59 collègues présent(e)s et des 29 collègues connecté(e)s à distance.