Questions de société
Motion de l'UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université

Motion de l'UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université

  • Date de publication :
Publié le par Olivier Belin (Source : Olivier Belin)

Motion de l’UFR de Littérature française et comparée de Sorbonne Université

10 novembre 2026

L’UFR de Littérature française et comparée réunie le 10 novembre 2026 en Assemblée générale :

  • réaffirme son soutien au mouvement lycéen et étudiant, en particulier dans sa demande de moyens matériels et humains supplémentaires pour l’enseignement
    supérieur et sa dénonciation de la précarisation des personnels,
  • dénonce les modes de répression violente qui ont été utilisés ces dernières semaines ainsi que les restrictions à la liberté de manifester,
  • appelle à participer aux journées de grève nationales,
  • refusera en licence toute forme d’évaluation à distance.

Motion votée à l’unanimité, moins 2 abstentions, des 59 collègues présent(e)s et des 29 collègues connecté(e)s à distance.