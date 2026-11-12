Colloque "Autour de l'ellipse" (univ. de Sousse, Tunisie)

Université de Sousse

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse

Laboratoire de Recherche : École et Littératures (LR21ES22)

Colloque international « Autour de l’ellipse »

FLSH de Sousse, 18 et 19 novembre 2027

Argumentaire

La problématique de l’ellipse pourrait être examinée au prisme de trois questions, sans pour autant en exclure d’autres. La première interroge son statut même : s’agit-il d’une micro- ou d’une macro-figure ? Conséquemment, la deuxième portera sur la pluralité des approches (grammaire, énonciation, stylistique, pragmatique, narratologie et sémiotique, entre autres) qui, chacune, s’approprient la paternité de l’énoncé elliptique. Appréhendé dans cet ordre de perception, l’effacement énonciatif convoque une troisième question : comment s’opère l’articulation de la production à l’interprétation pour donner à l’effacement énonciatif une densité sémantique optimale ?

Le mot ellipse, du grec ancien elleipsis, signifie « manque » ou « omission ». Selon le dictionnaire Le Robert, il est défini, dans son ancrage linguistique et rhétorique, comme une « Omission d’un ou de plusieurs mots qui seraient nécessaires pour que la construction grammaticale soit complète, mais que le sens et le contexte permettent de suppléer facilement ».

La grammaire descriptive (Grammaire méthodique du français, 1994) et la grammaire générative (Aspects de la théorie de la syntaxe, 1965) ne traitent pas ce mode d’énonciation comme un défaut d’expression. Dès lors, l’analyse syntaxique saisit l’énoncé elliptique comme un effacement délibéré ou un non-recouvrement d’un constituant phrastique (sujet, verbe, complément, etc.).

Dans l’optique de la linguistique de l’énonciation, l’énoncé verbal est né du manque, mais au lieu de neutraliser ce manque, le locuteur finit par reproduire énonciativement le besoin de dire, sans vraiment dire. Oswald Ducrot consacre deux ouvrages : (Dire et ne pas dire, 1972), (Le Dire et le dit, 1984) à la question du non-dit, à la présupposition et particulièrement au sous-entendu. Dans cet ordre de perception, l’ellipse n’est pas appréhendée comme le résultat d’un effacement syntaxique, mais comme un vecteur de contenu sémantique non verbalisé. Rabatel, s’appuyant sur les travaux de Benveniste et de Ducrot, traite de l’effacement énonciatif. Il le définit en ce sens : « L’EE – si l’on cherche à le définir en référence au concept de Benveniste d’appareil formel de l’énonciation – correspond non à un « appareil formel » de la non-énonciation (car acte d’énonciation il y a), mais à un « appareil formel » de l’effacement énonciatif. » (« L’effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques » (2004 : pp. 3-4). C’est ainsi que nous examinons le contenu elliptique dans une optique qui dépasse la seule acception grammaticale.

En stylistique et en rhétorique, l’ellipse est traitée comme une figure de style. Marc Bonhomme l’appréhende sous l’étiquette d’une « saillance ponctuelle » (Pragmatique des figures de discours, 2005). Cependant, nous nous rendons compte qu’elle se développe également à la faveur d’un certain nombre de procédés connexes : omission, aposiopèse, litote et prétérition en donnent l’illustration. Les travaux de Frédéric Calas le confirment (Introduction à la stylistique, 2007). Il en ressort que, désormais, l’ellipse s’érige en macrostructure. Remarquons au passage qu’un échange notionnel s’opère régulièrement entre grammaire et stylistique. Des procédés analytiques comme l’emphase, le zeugme, la syllepse, la métaphore et bien évidemment l’ellipse se situent à la croisée des chemins. Cette confluence et cette double influence sont à même de donner du relief à la complexité de la notion d’effacement que le locuteur/orateur adopte, afin de produire, paradoxalement, du sens.

Nous abordons de fait une question qui se rapporte à la pragmatique inférentielle, telle qu’elle est développée par Fuchs (Paraphrase et énonciation :1994), Charaudeau et Maingueneau (Dictionnaire d’analyse du discours, 2002), Culioli (Pour une linguistique de l’énonciation, 1990 et 2018), Sperber et Wilson (La Pertinence : communication et cognition, 1989), Grice (Logique et conversation, 1976), à la suite de Searle (Les Actes de langage, 1972) et d’Austin (Quand dire, c’est faire, 1970). La théorie des actes de langage appréhende tout énoncé verbal, mais aussi non verbal, dans sa dimension illocutoire. Dans cette optique, l’aposiopèse, comme procédé d’implicitation, partielle ou totale, n’est pas un énoncé tronqué. Elle est plutôt un contenu non saturé, mais qui a sa propre pertinence énonciative et sollicite, qui plus est, l’adhésion de l’interlocuteur, appelé à co-construire le sens dans la dynamique communicative.

En narratologie, nous devons à Genette (Figure III, 1972) la réinterprétation chronologique de la notion d’ellipse. Le narratologue français n’a pas traité le mot en tant que figure de style relative à l’effacement énonciatif (EE), mais plutôt comme un marqueur de rupture chronologique. On vise de fait une certaine accélération temporelle. Dès lors, on passe outre des événements de l’histoire racontée, le temps du récit égale zéro (Ibid., p .139). La narratologie genétienne interroge les notions articulées sur le point de vue, sur la linéarité narrative et sur le rapport complexe entre le sujet de conscience et le fait raconté. Le locuteur narrateur raconte en se servant, outre l’ellipse, d’outils, tels que la scène, le sommaire, l’analepse, etc., qui procèdent de la phénoménologie et de la sémiotique narrative.

La sémiotique, celle en particulier qui traite de la théorie du sens, soumet à examen certains modes d’expression non linguistique, tels que l’image, le cinéma ou le théâtre représenté sur scène. Pour Umberto Eco (Lector in fabula, 1979), tout texte (littéraire, visuel, publicitaire, etc.) est structurellement rempli de blancs, de manques et d’ellipses. Pour le sémiologue italien, le rôle de l’observateur est d’examiner comment le récepteur, moyennant ses compétences encyclopédiques, actualise le sens en comblant le vide ou le blanc délibérément intégré au texte par l’auteur qui le produit. Dans cet ordre d’idées, Greimas (Sémantique structurale, 1966) et Fontanille (Sémiotique du visible, 1995), (Sémiotique des passions, coécrit avec Greimas, 1991), érigent l’ellipse comme une modulation de la catégorie de la quantité. L’on oppose la passion (quantité +) à la retenue (quantité -) dans la production de l’effet de sens.

En matière de communication numérique et iconique (réseaux sociaux, messageries électroniques, entre autres), l’interlocution se développe à la faveur d’une réduction énonciative. L’économie discursive mime l’échange oral. L’énoncé incomplet, tronqué ou amputé est régulièrement adopté comme mode d’échange verbal. Nous nous interrogeons de fait sur la capacité de ces canaux à édifier une langue d’usage quotidien, qui enrichissent ou appauvrissent le dispositif idiomatique de ses potentialités grammaticales et de ses richesses lexicales.

Traditionnellement, la théorie de l’énonciation (Benveniste, Culioli, Kerbrat-Orecchioni, Ducrot) étudie ce qui est présent et marqué dans l’énoncé (déictiques, embrayeurs, modalisateurs, marques de prise en charge de la parole). Aborder l’ellipse non pas comme un manque, une amputation syntaxique ou un raccourci énonciatif, mais comme un mode discursif à part entière, déplace le curseur vers une zone qui sollicite un décryptage au second degré. L’ellipse devient un acte à la fois informatif et performatif. L’incomplet et l’inachevé participent d’une esthétique et d’une stratégie intentionnelle, ontologiquement nécessaire à la production du sens. De fait, le co-énonciateur, au sens de Culioli, endosse le statut d’un co-constructeur du sens (décryptage sémantique), de l’illocutoire (décryptage pragmatique inférentiel) et de la voix plurielle (ancrage polyphonique).

Bibliographie indicative

AUSTIN John, Quand dire, c’est faire, 1970.

AUSTIN John, Ecrits philosophiques, 1994.

BANFIELD Anne, Phrase sans parole, théorie du récit et du style indirect libre, 1997.

BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, 1966.

BONHOMME Marc, Pragmatique des figures du discours, 2015.

CALAS Frédéric, Introduction à la stylistique, 2007.

CHARAUDEAU Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, 1992.

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, Dictionnaire d’analyse du discours, 2002.

CHOMSKY Noam, Aspects de la théorie de la syntaxe : 1965.

COMBETTES Bernard, Discours rapporté et énonciation, 1989.

CULIOLI Antoine, Pour une linguistique de l’énonciation. Tome IV. Tours et détours, 2018.

DUCROT Oswald, Dire et ne pas dire, 1972.

DUCROT Oswald, Le dire et le dit, 984.

ECO Umberto, Lector in fabula, 1979.

FRANÇOIS Frédéric, Récits et commentaires, tours et détours, 2017.

FONTANILLE Jacques, Sémiotique du visible, 1995.

FONTANILLE Jacques et GREIMAS Algirdas Julien, Sémiotique des passions, 1991.

GENETTE Gérard, Figures III, 1972.

GREIMAS Algirdas Julien, Sémantique structurale, 1966.

GRICE Paul, Logique et conversation, 1979.

FUCHS Catherine, Paraphrase et énonciation, 1994.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, L’implicite, 1986.

MAINGUENEAU Dominique, Discours et analyse du discours, 2015.

RIEGEL Martin et al., Grammaire méthodique du français : 1994

M’HENNI Mansour, Le Retour de Socrate, 2015.

MONTANDON Alain, Les formes brèves, 1992.

MOESCHLER Jacques et REBOUL Anne, La Pragmatique aujourd’hui, 1998.

RABATEL Alain, L’effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques, 2004.

RICOEUR Paul, La Métaphore vive, 1975.

SEARLE John R, Les actes de langage : Essai de philosophie du langage, 1972.

SEARLE John R, Sens et expression : étude de la théorie du langage, 1982.

SPERBER Dan et WILSON Deirdre, La Pertinence : communication et cognition, 1989.

TOURATIER Christian, La Sémantique, 2005.

WITTGENSTEIN Ludwig, Investigations philosophiques, 1953.

Modalités de soumission des propositions

Date limite de soumission des propositions de communication : le 30 juillet 2027 (délai de rigueur)

Acceptation/refus des propositions : le 30 août 2027.

Les propositions seront présentées sous la forme d’un document Word d’une page, comprise entre un minimum de 1000 signes et un maximum de 2000 et comprendront 4 mots clés.

Les résumés seront rédigés en Times New Roman de 12 points, interligne 1,5. Le fichier informatisé du résumé envoyé aux organisateurs par voie électronique sera simplement désigné par le nom et prénom de l’auteur

Les propositions seront accompagnées d’une notice biobibliographique (une page à part). Elle devra prioritairement mentionner nom, prénom, discipline d’origine, statut, rattachement institutionnel de l’auteur et adresse électronique.

Les propositions de communication et les notices biobibliographiques seront envoyées exclusivement à l’adresse : houcine.bouslahi@gmail.com

Responsables scientifiques du colloque

Nizar Ben Saad, directeur du laboratoire « Ecole et littératures » et Houcine Bouslahi, HDR à la FLSH de Sousse.

Coordinateur : Houcine Bouslahi

Comité d’organisation

Mohamed Amine Jaballah : Maitre-assistant « (Institut des langues appliquées du Kef : Université de Jandouba)

Saber Raddaoui, Maitre-Assistant (ISEAH Gafsa)

Aida Bouhani (Doctorante FLSH Sousse)

Mouna Hajlaoui (Doctorante FLSH Sousse)

Intisar Sahli (Doctorante FLSH Sousse)

Comité scientifique

Nizar Ben Saad (Université de Sousse)

Radhouen Briki (Université de Sousse)

Mustapha Trabelssi (Université de Sfax)

Mansour M’Henni (Université de Tunis Al-Manar)

Frédéric Calas (Université de Montpellier)

Yvon Houssais (Université Franche Comté)

Stéphane Chaudier : (Université de Lille)

Joël July (Université Aix Marseille)

Gilles Philippe (Université de Lausanne)

Marc Bonhomme (Université de Berne)

Mohamed Chagraoui (Université de Tunis El Manar)

Abderrahmane Tenkoul (Université Euro-méditerranéenne)

URL de la FLSH de Sousse : https : //fls.rnu.tn/public/

Page Facebook de la structure organisatrice : Laboratoire de recherche Ecole et littératures.