Prix de thèse et aide à la recherche de la Maison d'Auguste Comte - 2027

Prix de thèse et aides à la recherche de la Maison d'Auguste Comte – 2027

L'Association internationale "La Maison d'Auguste Comte" dont l'objectif est de faire connaître l'œuvre d'Auguste Comte et les positivismes, décerne un prix de thèse et des aides à la recherche pour un montant global de 3000 euros. Elle a ainsi également pour vocation d’encourager les jeunes chercheurs dans leurs travaux et de contribuer à éveiller l’intérêt des étudiants pour le positivisme et les courants philosophiques qui lui sont associés. Le prix de thèse est attribué à des travaux ayant déjà été soutenus devant un jury, la bourse de recherche quant à elle, encourage et valorise un projet en cours.

Prix de thèse :

L'association décernera un prix à une thèse dont le sujet portera sur :

Auguste Comte et les positivismes aux XIXe et XXe siècles,

L'histoire et la philosophie des sciences aux XIXe et XXe siècles ou

La politique et les sciences sociales aux XIXe et XXe siècles.

Cette thèse (ou PHD) devra avoir été soutenue il y a moins de cinq ans. Les candidats sont priés de se faire connaître auprès de l'association. Ils devront joindre à leur candidature un exemplaire de leur thèse (papier et PDF), un curriculum vitae détaillé et, si possible, les rapports de soutenance.

Dossier à envoyer par courrier postal (Maison d'Auguste Comte, 10, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris) et par mail: auguste.comte.paris@gmail.com ou augustecomte@orange.fr

Date limite de dépôt : 30 avril 2027

Aides à la recherche :

L'association décerne aussi des aides à la recherche pour aider à financer et à encourager des travaux de recherche en cours (thèses, mémoires de master) portant sur :

Auguste Comte et les positivismes aux XIXe et XXe siècles,

L'histoire et la philosophie des sciences aux XIXe et XXe siècles ou

La politique et les sciences sociales aux XIXe et XXe siècles.

Ces travaux de recherches mettront à profit les ressources documentaires du Centre de documentation de la Maison d'Auguste Comte.

Les candidats devront envoyer : une lettre de motivation, un projet de recherche détaillé (5 pages minimum), un curriculum vitae et - éventuellement – des lettres de recommandation.

Dossier à envoyer par courrier postal (Maison d'Auguste Comte, 10, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris) ou par mail: auguste.comte.paris@gmail.com ou augustecomte@orange.fr

Date limite de dépôt : 30 avril 2027