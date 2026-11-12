Dramaturgies de l’enfance : formes et trajectoires entre assignation, modélisation et décentrement (XVIIe-XXIe siècles)(Université Paul-Valéry, Montpellier)

Appel à communication

Colloque : « Dramaturgies de l’enfance : formes et trajectoires entre assignation, modélisation et décentrement (XVIIe-XXIe siècles) »

Dates : 23 et 24 novembre 2027. Lieu : Université de Montpellier Paul-Valéry

Mots-clés : Arts de la scène, Asymétrie des statuts, Dissidence, Dramaturgie, Édification, Enfance(s), Historicités, Interactions adulte-enfant, Normativités, Poétiques de la scène, Réceptions, Représentations, Répertoires, Trouble

Laboratoire : RIRRA 21, programme ÉCoR

Organisatrice : Sandrine Le Pors (UMPV).

Présentation

L’articulation entre l’enfance et les arts de la scène revêt des contours multiples variant, notamment, selon qu’on l’examine sous le prisme des scènes faisant place à l’enfant praticien ou de celles qui déploient une adresse à l’enfant spectateur ou encore de celles qui s’arriment au motif ou à la figuration des enfances – que l’enfance prenne dès lors les traits d’une incarnation, d’une matière manipulée, d’un corps en mouvement, quand elle ne se loge pas dans une voix ou une présence désincarnée. En s'inscrivant dans le sillage des travaux menés au sein du laboratoire RIRRA 21, ce colloque souhaite appréhender l’enfance comme un opérateur esthétique, poétique et politique complexe. Il s’agira d’interroger la charge critique, le potentiel de trouble ou la portée subversive dont elle est porteuse, tout en explorant les régimes d'attention, entre vigilance critique et réceptivité à l'infime, auxquels elle nous invite, mais aussi d'examiner comment sa figuration peut masquer des logiques de domination ou participer activement à la fabrique d’une conformité.

Le plateau (qu’il soit de théâtre, de danse ou de marionnette) est le lieu où s'exposent, se transmettent ou encore se fissurent les constructions idéologiques, les représentations normatives et les imaginaires d'une époque. Interroger la présence des enfances dans le temps long des écritures et des formes scéniques, du XVIIe au XXIe siècle, permet de révéler la manière dont l'adulte met en scène son propre rapport à l’enfance, mais aussi comment, par son biais, il construit des postures, et comment, à travers l’histoire, il modélise, idéalise, poétise ou contraint la figure de l’enfant. Aborder un tel sujet impose donc d'en mesurer la richesse esthétique autant que la complexité éthique ou politique. Qu’elle soit l’objet d’une instrumentalisation, qu’elle expose les mécanismes, parfois inconscients, de la domination adulte ou qu’elle déploie fantasmatiquement une présence indomptable, l’enfance est ce motif qui peut nous laisser médusés, tantôt par sa puissance de décentrement, tantôt par sa mobilisation au service de l’édification ou de la propagande. Travailler sur les dramaturgies de l’enfance exige d'analyser les œuvres au plus près de leurs contextes sociaux ou historiques comme de leurs architectures sensibles. Il s'agit ainsi de mettre au jour les mécanismes de l'emprise adulte – que l'on pourra sonder au prisme des structures de l'adultisme – mais aussi ce qui, dans les œuvres, les processus de création comme dans notre regard, tente parfois d'y résister.

Nous nous demanderons donc de quoi les figures et manifestations des enfances sont le reflet ou le symptôme. Il s'agira d'interroger la manière dont elles sondent nos modalités de présence – à soi, à l’autre, aux âges de la vie, au monde (et notamment au monde adulte) – et engagent des régimes d'attention spécifiques. Nous examinerons également comment elles accompagnent l'évolution historique des répertoires dédiés, font ou non trembler les formes, et rejouent des enjeux intimes, sensibles ou politiques. L’approche analytique, historique et herméneutique des œuvres ou des processus pourra se conduire dans la perspective d’une propédeutique au travail dramaturgique. Comment les manifestations de l’enfance, et avec elles les figures qui lui sont associées, infléchissent-elles les gestes, les regards, l’écoute, les sensations, la réception ? Quels impensés peuvent leur être corrélés ?

Axes de recherche

Ce colloque invite les chercheur·e·s à faire dialoguer écritures et formes scéniques (théâtre, danse, marionnette) autour de quatre principaux axes de réflexion :

1. Voix, mues et écritures

· Poétiques de la voix et du langage : comment le babil, le fragment ou le silence opèrent-ils un trouble ou un décentrement face au logos adulte ? Comment, au contraire, le partage des voix peut-il être le lieu d’une représentation figée et neutraliser ou normaliser la figure de l’enfant ? Il s'agira d'analyser les spécificités des écritures dramatiques et scéniques – qu'elles relèvent ou non des répertoires jeunes publics – lorsqu'elles s’emploient à traduire des voix de l'enfance. Comment se façonnent et s’éprouvent ces voix et les images qu'elles font surgir au plateau, entre confort de l'attendu et éclats phénoménologiques rétifs au formatage du discours ?

· Mues et paradoxes du monde adulte : l’articulation entre la figure de l’enfant et la parole dissidente. Comment la mue (vocale, symbolique, textuelle) devient-elle le lieu d'une prise de parole ou d’un silence œuvrant à sonder le monde adulte, et avec lui ses contradictions, ses violences ou ses assignations ?

· Documenter l’enfance : la manière dont les écritures documentent les enfances entre autofiction, récolte de paroles, démarches documentaires, ou encore mise en récit du vécu des enfants.

2. Corporéités et incarnations

· Régimes de présence et transferts de corporéité : l’incarnation en jeu et la physicalité des enfances au plateau. On interrogera tant les corps d’enfants figurant des enfants que les enfants jouant des rôles d’adultes, mais aussi l'usage d'effigies et de marionnettes, ou encore les corps d’adultes habités par une enfance ou prenant en charge la représentation de l’enfant.

· Pratiques scéniques et processus participatifs : les formes de l'implication et de la prise de plateau directes par les enfants (ateliers, performances), et la manière dont leur praxis interroge divers contextes politiques, sociaux ou institutionnels.

· Le prisme du regard adulte : comment les dispositifs scéniques déjouent, exposent ou reconduisent des mécanismes de l'emprise sur les corps. Comment se rejouent ces tensions au cœur des relations entre le plateau, l’institution ou les structures d’apprentissage ?

3. Trajectoires, historicités et variations à travers le temps

· La fabrique de la norme : modélisation de l'enfant et évolution de la figure de l’enfant dans les arts de la scène selon les contextes historiques, politiques et esthétiques, y compris dans les répertoires dédiés aux jeunes publics. On interrogera la manière dont les arts de la scène configurent et reconfigurent ses leçons morales d'hier et d'aujourd'hui, mettant ainsi en jeu des politiques de la garde (notamment morale, religieuse ou encore citoyenne).

· Prismes religieux, idéologiques, coloniaux et postcoloniaux : la manière dont les cadres doctrinaux, les modèles éducatifs, les dynamiques géopolitiques, les contextes de domination ou d'exil déplacent, contraignent ou redéfinissent historiquement la figure de l'enfant au plateau.

· Ambivalences et constructions : trajectoires des enfances appréhendées tantôt comme leviers d’endoctrinement, tantôt comme force de soulèvement ou de dissidence faisant vaciller les certitudes du monde adulte, tantôt comme témoins face aux crises de l'Histoire ou face aux structures de pouvoir. Il s'agira ainsi d'analyser également la manière dont le concept adulte de l’enfance a été historiquement construit, perçu et représenté à travers les arts de la scène.

4. Réceptions et regards

· Archéologie de l’écoute et du regard de l’enfant spectateur : poétiques de la réception, exploration des archives et dimension phénoménologique du partage esthétique, analyse des structures de l’adultisme. Peut-on penser l’expérience historique et contemporaine de l’enfant spectateur dans une perspective non adultocentrée ?

· Co-création et scènes partagées : analyse et enjeux des processus d’écriture et de création collaboratifs ou horizontaux entre enfants et adultes.

· Utopies de l'émancipation : de quelles manières les dispositifs scéniques, chorégraphiques, performatifs ou immersifs négocient, déplacent ou reconduisent l’asymétrie des statuts ?

Éléments bibliographiques indicatifs

AUZOLLE, Cécile, « L’opéra au rythme de l’enfance », in Gérard DENIZEAU et Danièle PISTONE (dir.), La Musique au temps des arts, Hommage à Michèle Barbe, Paris, PUPS, coll. « Musique écritures », 2010.

BAILLET, Florence et SOREL, Marie (dir.), « Le théâtre d'enfance et de jeunesse par ses archives : mémoires, transmissions, récréations », Revue d'Histoire du Théâtre, n° 303, 2026.

BANU, Georges (dir.), L’enfant qui meurt : motif avec variations, Montpellier, L’Entretemps, coll. « Champ théâtral », 2010.

BECCHI, Egle et JULIA, Dominique (dir.), Histoire de l’enfance en Occident, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 2004, 2 vol. (t. 1 : De l’Antiquité au XVIIe siècle, t. 2 : Du XVIIIe siècle à nos jours).

BENJAMIN, Walter, « Programme pour un théâtre d’enfants prolétarien ». In Enfance. Éloge de la poupée et autres essais. Paris: Payot et Rivages, 2025.

BERNANOCE, Marie, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, Montreuil, Éditions Théâtrales, 2 vol. (t. 1 : À la découverte de cent et une pièces, 2006 ; t. 2 : Vers un théâtre contagieux, 2012).

BERNANOCE, Marie et LE PORS, Sandrine (dir.), Entre théâtre et jeunesse, formes esthétiques d'un engagement, Recherches & Travaux, n° 87, Grenoble, 2015.

BERNANOCE, Marie et LE PORS, Sandrine (dir.), Poétiques du théâtre jeunesse, Arras, Artois Presses Université, 2018.

BONNARDEL, Yves, La Domination adulte : l'oppression des mineurs, Paris, Le Hêtre, 2026 [1re éd. : Méréville, Le Hêtre Myriadis, 2015].

CHARBONNIER, Sébastien, La fabrique de l'enfance : anthropologie de la comédie adulte, Paris, Éditions Lundimatin, 2025.

COQUET, Michel et MACHEREL, Claude (dir.), Enfances. Pratiques, croyances et inventions, Paris, CNRS Éditions, 2013.

CRESPIN, Agnès, DUPONT, Laurence et KRAJEWSKI, Pascaline, Le tout-petit va au spectacle, Toulouse, Érès, coll. « 1001 BB », 2022.

DANAN, Joseph, « Y a-t-il une spécificité de l’écriture théâtrale pour le jeune public ? », in Christiane CONNAN-PINTADO et Gilles BÉHOTÉGUY (dir.), Littérature de jeunesse au présent. Genres littéraires en question(s), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Études sur le livre de jeunesse », 2015.

DARYOUSH, Leyli (dir.), dossiers « Le théâtre jeune public. C’est pour tout le monde ! » et « À la mort à la vie. La figure de l’enfant au théâtre », revue Alternatives théâtrales, n° 152 (mai 2025) et n° 153 (décembre 2025).

DE PERETTI, Isabelle et FERRIER, Béatrice (dir.), Théâtre d’enfance et de jeunesse : de l’hybridité à l’hybridation, Arras, Artois Presses Université, 2016.

DUSSY, Dorothée, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, Paris, Pocket, 2021 [1re éd. : La Dispute, 2013].

FERRIER, Béatrice et WISNIEWSKI, Marine (dir.), « Théâtres d'enfance méconnus des XVIIIe et XIXe siècles : textes et contextes », Fablijes, n° 4, 2026.

HEULOT-PETIT, Françoise et LE PORS, Sandrine (dir.), « Le jeu dans les dramaturgies jeunes publics », Cahiers Robinson, n° 32, Arras, Artois Presses Université, 2012.

HOVIK Lise, « Toddler Drama », dans MCAVOY Mary et O'CONNOR Peter (dir.), The Routledge Companion to Drama in Education, Londres / New York, Routledge, 2022.

LE PORS, Sandrine (dir.), « Les dramaturgies du jeune public », revue Registres, n° 16, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013.

LE PORS, Sandrine (dir.), « Les voix marionnettiques », numéros 60 & 61 de la revue Études théâtrales, Louvain-la-Neuve, 2014.

LE PORS, Sandrine, L'enfant qui nous regarde. Persistances de l'enfance dans les écritures textuelles et scéniques contemporaines, Louvain-la-Neuve, Academia / L'Harmattan, coll. « Études théâtrales » (n° 71), 2022.

LE PORS, Sandrine et MERCIER, Amandine (dir.), « Théâtres contemporains de la naissance et poétiques de l’accouchement », revue Percées, exploration en arts vivants, n° 10, Montréal, 2024.

LE PORS, Sandrine, « Le terme « poétique » dans la création pour le très jeune public », in Cyrielle DODET et Alexandra MOREIRA DA SILVA (dir.), dossier « Turbulences : Poésie et spectacle vivant », Théâtre/Public, n° 259, 2026.

LESOURD, Sybille, L’enfant au théâtre : du spectateur au personnage (France, Italie), Paris, Éditions Classiques Garnier, 2020.

MAGUIRE, Tom et SCHULZ, Hazel (dir.), Theatre for Young Audiences: A Critical Handbook, Londres, Palgrave Macmillan, 2023.

McCARTHY, Jeanne, The Children’s Troupes and the Transformations of English Theater 1509-1608, Londres, Routledge, 2020.

MOINDROT, Isabelle, « Une très brève histoire de l'enfance sur la scène d'opéra », À la mort à la vie – la figure de l'enfant au théâtre, dir. L. Daryoush, Alternatives théâtrales, n° 153, 2025.

MONDZAIN, Marie-José, Homo spectator, chap. « L’enfance interminable », Paris, Bayard, 2013.

OLCESE, Rodolphe (dir.), Art, enfance, politique, Paris, Éditions du Collège des Bernardins / Hermann, 2026.

PAGE, Christiane (dir.), « Troupes et jeunesse », revue Cahiers Robinson, n° 18, Arras, Artois Presses Université, 2006.

PITERBRAUT-MERX, Tal, La Domination oubliée : politiser les rapports adulte-enfant, Toulouse, Blast, 2024.

PLAGNOL-DIÉVAL, Marie-Emmanuelle, AUDY-TROTTIER, Andréane, BOULERIE, Florence, BRUCKER, Nicolas, CHIRON, Jeanne, EHL, Patricia, PONZETTO, Valentina et

SIMONIN, Charlotte (dir.), L’enfant rêvé. Anthologie des théâtres d’éducation au XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2022, 2 vol.

PLANSON, Cyrille, Le spectacle jeune public : histoire et esthétiques, Nantes, Millénaire Presse, 2016.

PLASSARD, Didier, « La marionnette, ça sert aussi à faire la guerre : l’image des combattants au prisme du théâtre de marionnettes pendant la Première guerre mondiale », in Nicolas BIANCHI et Fabien MEYNIER (dir.), Les Fabriques identitaires de la Grande Guerre. Représentations artistiques de soi et de l’autre 1914-1918, Rennes, PUR, 2022.

PLASSARD, Didier, chapitre « The Theatre for Families and Children », Puppetry and Dramaturgy, Londres, Palgrave-Macmillan, 2025.

ROMAGNY, Vincent (dir.), Politiser l’enfance, Paris, Éditions Burn Août, 2023.

SARRAZAC, Jean-Pierre, La Parabole ou l'enfance du théâtre, Belval, Circé, coll. « Penser le théâtre », 2002.



Propositions de communication et calendrier de soumission

Les propositions de communication (prévues pour une durée de 20 minutes) sont à envoyer à Sandrine Le Pors (professeure, UMPV). Avec une mise en copie à Quentin Morvan (doctorant contractuel MIRANDA, UMPV) et à Paula Novaes Serra (doctorante contractuelle MIRANDA, UMPV) :

sandrine.le-pors@umpv.fr

quentin.morvan@umpv.fr

paula.novaes-serra@umpv.fr

Chaque proposition devra comporter les éléments suivants :

· Un titre (avec mention de l'axe principal dans lequel s'inscrit le projet) ;

· Un résumé de la communication de 300 à 500 mots maximum ;

· Une courte bio-bibliographie de l'auteur·ice (150 mots maximum) avec affiliation institutionnelle.

· Date d’ouverture pour adresser les propositions : 8 février 2027

· Date limite d'envoi des propositions : 2 mars 2027

· Notification aux auteurs et autrices après expertise et avis du comité scientifique : 19 avril 2027

Comité scientifique :

Florence Baillet. Professeure. Université de la Sorbonne Nouvelle.

Hélène Beauchamp. Maîtresse de conférences HDR. Université de Toulouse - Jean Jaurès.

Pauline Bouchet. Maîtresse de conférences. Université de Grenoble Alpes.

Catherine Cyr. Professeure. Université du Québec à Montréal (Canada)

Pénélope Dechaufour. Maîtresse de conférences. Université de Montpellier Paul-Valéry.

Alix de Morant. Professeure. Université de Montpellier Paul-Valéry.

Jonathan Châtel. Professeur. UCLouvain (Belgique).

Jean de Guardia. Professeur. Université de la Sorbonne Nouvelle.

Béatrice Ferrier. Professeure. Université d’Artois

Luciana Hartmann. Professeure. Université de Brasilia (Brésil).

Chantal Lapeyre. Professeure. CY Cergy Paris Université.

Mireille Losco. Professeure. École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du

Théâtre, Lyon.

Sandrine Le Pors. Professeure. Université de Montpellier Paul-Valéry.

Amandine Mercier. Maîtresse de conférences. Université d’Artois.

Julie Perrin. Professeure. Université de Paris 8.

Didier Plassard. Professeur. Université de Montpellier Paul-Valéry.

Aloysia Rousseau. Maîtresse de conférences HDR. Sorbonne Université.

Séverine Ruset. Maîtresse de conférences HDR. Université de Grenoble Alpes.