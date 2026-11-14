Abécédaire des personnages conceptuels

La philosophie, selon Gilles Deleuze, est l’art d’inventer et de fabriquer des concepts. Mais les concepts ne vont jamais seuls. Portés par des forces et des affects, ils appellent des incarnations vivantes. Sous tout logos travaille un drama, un "théâtre spécial" avec ses personnages. Ce sont des noms propres ou des figures anonymes : Socrate, Alice, Bartleby ; l’Ami, l’Idiot, le Jaloux… Dans Deleuze en douze figures. Bréviaire des personnages conceptuels (De l'incidence éd.), treize auteurs réunis par Élie During et Dork Zabunyan rendent hommage au philosophe en prolongeant son geste. Méditations, souvenirs de lecture, saynètes, exercices de ventriloquie, avec les images qui leur servent d’occasion, composent un album de miscellanées philosophiques : un premier bréviaire des "personnages conceptuels". ​