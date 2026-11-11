La littérature: une lentille sur notre monde. Entretien entre justice et littérature avec Maylis de Kerangal (Neuchâtel)

La littérature: une lentille sur notre monde

Entretien entre justice et littérature avec Maylis de Kerangal

Lors de ce grand entretien, nous aurons l’honneur de recevoir Maylis de Kerangal, autrice incontournable de la scène littéraire française. Ses romans – multirécompensés – témoignent par la puissance du verbe déroutant, toujours juste et précis, de plusieurs combats, comme celui que constitue le parcours de la transplantation d’organes dans « Réparer les vivants ». Son écriture – véritable mimésis des atmosphères qu’elle dépeint – sera au cœur de ce débat Plume de Justice dans lequel nous confronterons justice sociale et engagement des écrivains.

Intervenant-e-s:

Maylis de Kerangal, autrice de nombreux essais et romans (« Réparer les vivants », « Corniche Kennedy », « Jour de ressac », « La lentille et le roman »,…)

Loris Petris, professeur de littérature française, UniNE

Anne-Sylvie Dupont, professeure de droit social, UniNE

Modération :

Camille Loutsch, co-responsable « Plume de Justice », collaboratrice scientifique et doctorante, UniNE

Michaël Althaus, avocat-stagiaire, co-responsable « Plume de Justice », UniNE

La séance est suivie d’un apéritif.

Entrée libre, mais réservation possible en écrivant à camille.loutsch@unine.ch