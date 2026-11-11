Nicolas Rouvière, Astérix. Une biographie

Avec Astérix – Une Biographie, Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Des origines de la série à …Avec « Astérix – Une Biographie », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Des origines de la série à son succès planétaire, Nicolas Rouvière retrace l’épopée Astérix dans toute sa richesse : personnages inoubliables, albums cultes, humour irrésistible, satire politique, références historiques, jeux de langage et puissance du mythe.

Page après page, il met en lumière ce qui fait la singularité et la force de cette oeuvre transgénérationnelle. A travers une lecture accessible et stimulante, « Astérix – Une Biographie » révèle toute la profondeur d’une série que l’on croyait connaître, et montre comment Astérix est devenu bien plus qu’une bande dessinée : un véritable phénomène culturel. Un livre indispensable pour tous les amoureux d’Astérix, de bande dessinée et de culture populaire.