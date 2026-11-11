Herder’s Words / Herders Wörter (Paris & Nanterre)

Call for Papers

21st Conference of the International Herder Society

Paris and Nanterre, 6-8 October 2027

„Sprache selbst ist eine Art Allegorie: sie macht Gedanken sichtbar, hörbar –

Onomatopöie ist eine Art Poesie” :

Herder’s Words (Über Dichtung, Allegorie, Fabel. HN XXVIII, 1, Studienbuch B, ca. 1787, 72r)

The words used and invented by Herder, his style, his relationship to text and language, and his prose are difficult to dissociate from his thinking itself. How does his use of words fit into the context of his century? How can we describe it and situate it in relation to that of his contemporaries? This conference will deal with « words »: from a micro- to a macro-perspective—the letter, the syllable, the sentence, the verse, the stanza, the book, language— in all their most concrete manifestations—the stroke, the handwriting, the sound—, and their most abstract ones—the meaning, the idea, the concept.

How does the word differ from the image, the cipher, and the hieroglyph? How does Herder and his contemporaries approach its history, structure, and rules? In Herder’s view, it seems that the word can simultaneously open up a space of freedom and creation while also exerting a form of tyranny through « Fesseln, »[1] from which the author—and, by extension, the human being—must free himself. When it circulates like a trading currency in the mouths of scholastic philosophers, it is nothing but a « Schatten, »[2] whereas it seems to take on substance as soon as it becomes both the expression and a part of a whole—an environment, a culture connecting people to one another, and humanity to God—such as the « Schöpfungshieroglyphe. »[3] While acknowledging the arbitrary nature of the sign in the « philosophical age » of history, Herder is no less interested in the natural and mimetic roots of words.

What is the relationship between words and meaning? Where does Herder locate the latter: behind the word, on its surface, or beyond it? In which debates on these issues does his views stand out? We shall examine the issues underlying the syncopated, circuitous, cumulative, « arational »[4] arrangement of Herder’s words. Does it reflect, as Kant and Hamann argue, a « mentale Konstipation »—to borrow the evocative image used by Hans Adler[5]—, or, on the contrary, is it the reflection and source of fluid thought? It would be interesting to see how Herder, through his own style of writing, opens up this intermediate space between clarity and « Unausdrücklichkeit, » which, according to Rainer Godel, is constitutive of his anthropological approach to language.[6] In this regard, the example of the words seen through the perspective of a boy in Herder’s Metacritique sheds light on the matter:

Sehe man die Dinge der Welt als Worte eines großen Buches an, in welchem wir den Sinn des unbekannten Urhebers lesen. Kein Knabe wird Einen Buchstaben nach dem andern hinwegtun, und sodann fragen: wie das den Buchstaben entnommene Wort heiße? Kein Knabe wird aber auch, sobald er den Sinn des Worts erfaßt hat, diesen Sinn außer und hinter dem Wort, sondern in ihm suchen, und mittelst seiner sich zueignen.[7]

All these questions arise differently depending on the discipline and genre in which the author himself, his contemporaries, and his commentators frame the words. Herder’s writing style can be viewed both as merely a subterfuge or crutch and as « epistemologisch produktiv. »[8] And what role do words—from the most idiosyncratic to conceptual terms, from neologisms to the most common words—play in situating Herder’s texts within a particular discipline, or, indeed, across disciplines, or within several at once? How has the perception of Herder’s interdisciplinarity and multidisciplinarity evolved since the 18th century? Could what Kant condemned as a « Dichterphilosophie » have evolved into « Poetizität »?[9] Could the hybrid nature of Herder’s texts have become less an impurity than the pioneering beginnings of the essay genre? And what about the words Herder uses in his texts categorized as legitimate « poetry »?

Much of the existing research on this « Poetizität » of Herder’s writing centers on his use of metaphor, giving rise to terms that combine the realms of thought and visuality, forged by both the author and commentators—« Denkbild, » « Bildkonzept, » « Bildgedank »[10]—but the vast field of study that is Herder’s metaphorology is far from exhausted. To what extent do the metaphors used by Herder shape his worldview? Hans Adler and Beate Allert respectively refer to the concepts of « irreduzible Metaphern » and « epiphoric metaphors, » to describe a type of metaphor that is devoid of referentiality and which, in this sense, constitutes an idea in itself—a world metaphor.[11] Herder’s use of metaphor would indeed reflect his holistic way of thinking, whereby « Denkbild » and « Weltbild » constantly intertwine. On the one hand, we could address the conception and practice of metaphor in Herder’s work: its distinctive features in relation to the symbol, the analogy, and the allegory. On the other hand, we could focus on his metaphors—those that punctuate his entire body of work, those that appear only once, or, more generally, the broader fields within which they are situated: the organic, the vegetal, the architectural, the optical, the acoustical… Moreover, we could examine how his metaphorology and his array of metaphors echo and contrast those of his contemporaries and the ways in which he draws upon or departs from the canonical uses of particular metaphors.

Are words fundamentally human? What contributions have Herder and his contemporaries made in the fields of the cultural history of words and languages? What translation theories have emerged? In Herder’s view, language is always at least partially linked to what it designates. It cannot belong entirely to the realm of the transcendental and, like the workings of human understanding, is fundamentally composed of metaphors, a sensorium, and an environment, and is imbued with « Vagheit » and « Vieldeutigkeit ».[12] Human understanding and words seem to be organically connected. We could consider the hypothesis that, through words and their organization, Herder’s texts tend to de-textualize themselves in order to appeal to the reader in all his complexity, in an almost immersive dynamic that Sabine Gross describes as a « Landschafts-Handlungs-Szenario. »[13]

On the one hand, it is indeed interesting to note that, although Herder acknowledges that « die menschliche Seele mit Worten denkt, » he argues that the faults generally attributed to reason are in fact rather attributable to an unsatisfactory use of the tools of language.[14] On the other hand, it also seems that, for him, words become more effective when they point to—or transform into—what they are not: images, gestures, chants, sounds, and emotions. In light of this, we could further explore the performativity of words. Indeed, the words Herder calls for are those that supposedly require the least mediation, resulting from the recovery of a primal « Drang zu sprechen »[15]—hence his admiration for the predominance of the « verbum » over the « nomen » in the Hebrew language.[16] Herder’s words are also performative in the way they create a sense of distance from the text they are simultaneously constructing, particularly through various rhetorical devices such as dialogue and direct address to the reader. When combined with the sense of incompleteness and openness inherent in his texts, this can lead to the hypothesis that the text is co-constructed by the author and the reader. When, in the third collection of his Fragmente, Herder advises the poet not « [sein] Papier mit Thränen benetzen, daß die Tinte zerfließt, » and instead his « ganze lebendige Seele in todte Buchstaben hinmahlen, und parliren, statt auszudrücken, »[17] he is not denying the value of tears but rather defining the properties and possibilities of the medium of the written text in the expression of a natural, immediate emotion. In a sense, Herder’s advice could be understood as an antiphrasis: paper should aspire to become body, and ink, to become tears (but they cannot).

Words are thus conceived by Herder as « künstlich »[18] designed to recreate the direct effect of natural emotion and thereby tend to transcend the boundaries of the written word and the page. How do words point toward other temporalities (the reader’s present, for example) or other media (orality, music, dance, painting)? What effects are created by the use of typographical emphasis, punctuation marks, and graphic symbols? What were the graphic practices of Herder’s time, and what do they tell us about the scope of words and strokes? What are the relationships between the manuscripts and their successive editions? What choices did the editors make? Which graphemes were omitted? Which words were left in the margins? Moreover, to what extent can the arrangement of words on the page be correlated with the author’s state of mind at the time of writing, and with his general way of thinking? Concerning Herder more particularly, might this arrangement—both that of the words as conveyors of meaning and that of the words on the page—when it appears aporetic and obscure, rather than being the manifestation of chaotic thought, be the product of meticulous, conscious, and lucid work, much like that of the Diderotian « cold-blooded » actor?

Paper proposals, across all disciplines, and beyond Herder scholarship, may address the following topics, but are not limited to them:

Words vs. ciphers, signs, symbols, hieroglyphs, images;

Cultural history of words;

« Natural » vs. « philosophical » words;

Cratylism in the 18th century;

Words’ relation to thought and thought processes;

Style, rhetorics, form;

Herder’s poetical writings;

Herder’s terminology, neologisms, idiosyncrasies;

Words in and between disciplines;

Metaphor, analogy, allegory, symbol;

Translation theories;

Words as medium vs. gesture, sound, visual forms;

Performativity and « efficacy » of words;

Handwriting, graphic practices.

Perhaps we will end up with a Herder abecedary at the end of this conference?!

The Board welcomes proposals by 28 February 2027. Please send your proposal to the following email address: cgirardin@parisnanterre.fr.

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Call for Papers

21. Konferenz der International Herder Society

Paris und Nanterre, 6.–8. Oktober 2027

„Sprache selbst ist eine Art Allegorie: sie macht Gedanken sichtbar, hörbar –

Onomatopöie ist eine Art Poesie« : Herders Wörter (Über Dichtung, Allegorie, Fabel. HN XXVIII, 1, Studienbuch B, ca. 1787, 72r)

Die von Herder verwendeten und erfundenen Wörter, sein Stil, sein Verhältnis zu Text und Sprache sowie seine Prosa lassen sich nur schwer von seinem Denken selbst trennen. Wie fügt sich sein Wortgebrauch in den Kontext seines Jahrhunderts ein? Wie lässt er sich beschreiben und im Verhältnis zu dem seiner Zeitgenossen einordnen? Diese Konferenz befasst sich mit „Wörtern« : von der Mikro- bis zur Makroperspektive—der Buchstabe, die Silbe, der Satz, der Vers, die Strophe, das Buch, die Sprache—sowohl in ihren konkretesten Formen—der Strich, die Handschrift, der Klang—als auch in ihren abstraktesten—die Bedeutung, die Idee, das Begriff.

Inwiefern unterscheidet sich das Wort vom Bild, vom Zeichen und von der Hieroglyphe? Wie gehen Herder und seine Zeitgenossen mit seiner Geschichte, seiner Struktur und seinen Regeln um? Nach Herders Ansicht scheint das Wort gleichzeitig einen Raum der Freiheit und der Kreativität zu eröffnen und zugleich durch „Fesseln« [19] eine Form der Tyrannei auszuüben, von der sich der Autor—und im weiteren Sinne der Mensch—befreien muss. Wenn es wie ein Tauschobjekt in den Mündern der scholastischen Philosophen zirkuliert, ist es nichts als ein „Schatten« ,[20] während es Substanz anzunehmen scheint, sobald es sowohl Ausdruck als auch Teil eines Ganzen wird—einer Umgebung, einer Kultur, die Menschen miteinander und die Menschheit mit Gott verbindet—, wie etwa die „Schöpfungshieroglyphe« .[21] Herder erkennt zwar die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens im „philosophischen Zeitalter« der Geschichte an, interessiert sich aber nicht weniger für die natürlichen und mimetischen Wurzeln der Wörter.

In welcher Beziehung stehen Wörter und Bedeutung zueinander? Wo verortet Herder die Letztere: hinter dem Wort, an dessen Oberfläche oder jenseits davon? In welchen Debatten zu diesen Fragen sticht seine Sichtweise besonders hervor? Wir werden die Fragen untersuchen, die der synkopierten, umweghaften, kumulativen, „arationalen« [22] Anordnung von Herders Wörtern zugrunde liegen. Spiegelt sie, wie Kant und Hamann argumentieren, eine „mentale Konstipation« [23] wider—um das bildhafte Wort von Hans Adler zu verwenden—, oder ist sie im Gegenteil Ausdruck und Quelle eines fließenden Denkens? Es wäre interessant zu untersuchen, wie Herder durch seinen eigenen Schreibstil diesen Zwischenraum zwischen Klarheit und „Unausdrücklichkeit« erschließt, der laut Rainer Gödel konstitutiv für seine anthropologische Einstellung zur Sprache ist.[24] In dieser Hinsicht wirft das Beispiel der Wörter, betrachtet aus der Perspektive eines Knaben in Herders Metakritik, ein Licht auf die Angelegenheit:

Sehe man die Dinge der Welt als Worte eines großen Buches an, in welchem wir den Sinn des unbekannten Urhebers lesen. Kein Knabe wird Einen Buchstaben nach dem andern hinwegtun, und sodann fragen: wie das den Buchstaben entnommene Wort heiße? Kein Knabe wird aber auch, sobald er den Sinn des Worts erfaßt hat, diesen Sinn außer und hinter dem Wort, sondern in ihm suchen, und mittelst seiner sich zueignen.[25]

All diese Fragen stellen sich je nach Disziplin und Gattung unterschiedlich, je nachdem, in welchem Rahmen der Autor selbst, seine Zeitgenossen und seine Kommentierende die Wörter einordnen. Herder Schreibstil kann sowohl als bloßer Vorwand oder Krücke als auch als „epistemologisch produktiv« betrachtet werden.[26] Und welche Rolle spielen Wörter—von den eigenwilligsten bis hin zu den begrifflichsten, von Neologismen bis hin zu den gebräuchlichsten Wörtern—dabei, Herders Texte innerhalb einer bestimmten Disziplin oder gar interdisziplinär bzw. gleich in mehreren Disziplinen gleichzeitig einzuordnen? Wie hat sich die Vorstellung von Herders Interdisziplinarität und Multidisziplinarität seit dem 18. Jahrhundert entwickelt? Könnte sich das, was Kant als „Dichterphilosophie« verurteilte, zu „Poetizität« [27] weiterentwickelt haben? Könnte der hybride Charakter von Herders Texten weniger als Unreinheit, sondern vielmehr als wegweisender Anfang des Essay-Genres angesehen werden? Und wie sind jene Wörter zu betrachten, die Herder in den als legitime Poesie eingestuften Texten verwendet?

Ein Großteil der bisherigen Forschung zu dieser „Poetizität« in Herders Schriften konzentriert sich auf seinen Gebrauch von Metaphern, woraus Begriffe entstanden sind, die die Bereiche des Denkens und des Visuellen miteinander verbinden und sowohl vom Autor als auch von Kommentatoren geschaffen wurden—„Denkbild« , „Bildkonzept« , „Bildgedanke« [28]—, doch das weitläufige Forschungsfeld der Herderschen Metaphorologie ist noch keineswegs erschöpft. Inwieweit prägen die von Herder verwendeten Metaphern sein Weltbild? Hans Adler und Beate Allert greifen jeweils auf die Begriffe der „irreduziblen Metapher« und der „epiphoric metaphors« zurück, um eine Art von Metapher zu beschreiben, die frei von Referenzialität ist und in diesem Sinne eine Idee an sich darstellt—eine Weltmetapher.[29] Herders Metapherngebrauch würde in der Tat seine holistische Denkweise widerspiegeln, in der sich „Denkbild« und „Weltbild« ständig miteinander verflechten. Einerseits könnten wir uns mit der Konzeption und Praxis der Metapher in Herders Werk befassen: ihren Besonderheiten im Hinblick auf das Symbol, die Analogie und die Allegorie. Andererseits könnten wir uns auf seine Metaphern konzentrieren—jene, die sein gesamtes Werk durchziehen, jene, die nur einmal vorkommen, oder, allgemeiner gesagt, die umfassenderen Bereiche, in denen sie auftreten: das Organische, das Pflanzliche, das Architektonische, das Optische, das Akustische… Darüber hinaus könnten wir untersuchen, inwiefern seine Metaphorik und sein Metaphernrepertoire die seiner Zeitgenossen aufgreifen und sich von diesen abheben, sowie die Art und Weise, wie er sich auf die kanonischen Verwendungsweisen bestimmter Metaphern stützt oder von diesen abweicht.

Sind Wörter etwas grundlegend Menschliches? Welche Beiträge haben Herder und seine Zeitgenossen auf den Gebieten der Kulturgeschichte der Wörter und Sprachen geleistet? Welche Übersetzungstheorien haben sich herausgebildet? Für Herder ist Sprache stets zumindest teilweise mit den Dingen verbunden, die sie bezeichnet. Sie kann nicht vollständig dem Bereich des Transzendentalen angehören, sondern besteht—analog zu den menschlichen Erkenntnisprozessen—im Wesentlichen aus Metaphern, einem Sensorium sowie einer Umgebung und ist zutiefst von „Vagheit« und „Vieldeutigkeit« durchdrungen.[30] Wir könnten die Hypothese in Betracht ziehen, dass Herders Texte durch Wörter und deren Anordnung dazu neigen, sich selbst zu enttextualisieren, um den Leser in seiner ganzen Komplexität anzusprechen—in einer fast immersiven Dynamik, die Sabine Gross als „Landschafts-Handlungs-Szenario« bezeichnet.[31]

Einerseits ist es tatsächlich interessant festzustellen, dass Herder zwar anerkennt, dass „die menschliche Seele mit Worten denkt« , jedoch argumentiert, dass die der Vernunft gemeinhin zugeschriebenen Mängel in Wirklichkeit eher auf einen unzureichenden Gebrauch der sprachlichen Mittel zurückzuführen sind.[32] Andererseits scheint es auch so zu sein, dass Wörter für ihn an Wirksamkeit gewinnen, wenn sie auf das verweisen—oder sich in das verwandeln—, was sie nicht sind: Bilder, Gebärden, Gesänge, Laute und Empfindungen. Vor diesem Hintergrund könnten wir die Performativität von Wörtern weiter untersuchen. Tatsächlich sind die Wörter, die Herder fordert, jene, die scheinbar am wenigsten Vermittlung erfordern und aus der Wiedergewinnung einen ursprünglichen „Drang zu sprechen« [33] resultieren —daher auch seine Bewunderung für die Vorrangstellung des „verbi« gegenüber dem „nomini« in der hebräischen Sprache.[34] Herders Wörter sind zudem insofern performativ, als sie eine gewisse Distanz zu dem Text schaffen, den sie gleichzeitig konstruieren, insbesondere durch verschiedene rhetorische Techniken wie den Dialog und die direkte Ansprache des Lesers. In Verbindung mit dem seinen Texten innewohnenden Gefühl der Unvollständigkeit und Offenheit lässt dies die Hypothese zu, dass der Text gemeinsam vom Autor und vom Leser konstruiert wird. Wenn Herder in der dritten Sammlung seiner Fragmente den Dichter dazu mahnt, sein „Papier mit Thränen benetzen, daß die Tinte zerfließt« , und seine „ganze lebendige Seele in todte Buchstaben hinmahlen, und parliren, statt auszudrücken« ,[35] leugnet er damit nicht den Wert der Tränen, sondern definiert vielmehr die Eigenschaften und Möglichkeiten des Mediums des geschriebenen Textes beim Ausdruck einer natürlichen, unmittelbaren Empfindung. In gewisser Weise könnte Herders Ratschlag als Antiphrase verstanden werden: Papier sollte danach streben, Körper zu werden, und Tinte, Tränen zu werden (aber das können sie nicht).

Wörter werden von Herder somit als „künstlich« konzipiert,[36] um die unmittelbare Wirkung natürlicher Empfindungen nachzubilden, und neigen dadurch dazu, die Grenzen des geschriebenen Worts und der Seite zu überschreiten. Inwiefern verweisen Wörter auf andere Zeitlichkeiten (beispielsweise die Gegenwart des Lesers) oder andere Medien (Mündlichkeit, Musik, Tanz, Malerei)? Welche Effekte werden durch die Verwendung typografischer Hervorhebungen, Satzzeichen und grafischer Symbole erzielt? Wie sahen die grafischen Praktiken zu Herders Zeiten aus, und was sagen sie uns über die Reichweite von Wörtern und Strichen? In welcher Beziehung stehen die Manuskripte zu ihren nachfolgenden Auflagen? Welche Entscheidungen trafen die Herausgeber? Welche Grapheme wurden weggelassen? Welche Wörter blieben am Rand stehen? Inwieweit lässt sich zudem die Anordnung der Wörter auf der Seite mit dem Gemütszustand des Autors zum Zeitpunkt des Schreibens und mit seiner allgemeinen Denkweise in Verbindung bringen? Bezieht man sich insbesondere auf Herder, so könnte diese Anordnung—sowohl die der Wörter als Bedeutungsträger als auch die der Wörter auf der Seite—selbst dann, wenn sie aporetisch und undurchsichtig erscheint, statt Ausdruck chaotischen Denkens vielmehr das Ergebnis einer sorgfältigen, bewussten und klaren Arbeit sein, ganz ähnlich der des „kaltblütigen« Akteurs im Sinne Diderots.

Vorschläge für Vorträge aus allen Disziplinen, auch über die Herder-Forschung hinaus, können sich mit den folgenden Themen befassen, sind jedoch nicht darauf beschränkt:

Wörter vs. Chiffren, Zeichen, Symbole, Hieroglyphen, Bilder;

Kulturgeschichte der Wörter;

„Natürliche« vs. „philosophische« Wörter;

Kratylismus im 18. Jahrhundert;

Das Verhältnis von Wörtern zu Gedanken und Denkprozessen;

Stil, Rhetorik, Form;

Herders poetische Schriften;

Herders Terminologie, Neologismen, Eigenheiten;

Wörter in und zwischen Disziplinen;

Metapher, Analogie, Allegorie, Symbol;

Übersetzungstheorien;

Wörter als Medium im Vergleich zu Gebärde, Klang, visuellen Formen;

Performativität und „Wirksamkeit« von Wörtern;

Handschrift, grafische Praktiken.

Vielleicht bekommen wir am Ende dieser Konferenz ja ein Herder-ABC?!

Der Vorstand wird gerne Vorschläge für Beiträge bis 28 Februar 2027 entgegennehmen.

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an die folgende E-Mail-Adresse: cgirardin@parisnanterre.fr.

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[1] Herder, Johann Gottfried, Über die neuere deutsche Literatur. Erste Sammlung von Fragmenten in Werke in zehn Bänden, ed. Martin Bollacher, Jürgen Brummack, et al., vol. 1: Frühe Schriften (1985), ed. Ulrich Gaier, Deutscher Klassiker Verlag, 1985-2000, 230, 233. (=FHA)

[2] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft in FHA 8 (ed. Hans Dietrich Irmscher, 1998), 425, 512.

[3] Herder, Johann Gottfried, Älteste Urkunde des Menschengeschlechts in FHA 5 (ed. Rudolf Smend, 1993), 271.

[4] Gaier, Ulrich, « Hamanns und Herders hieroglyphische Stile » in Johann Georg Hamann – Autor und Autorschaft, ed. Bernhard Gajek, Peter Lang, 1996, 185.

[5] Adler, Hans, « Herders Stil als Rezeptionsbarriere: Verwerfungen der Rezeptionsgeschichte und Chancen einer Relektüre » in Herder im Spiegel der Zeiten, ed. Tilman Borsche, Fink, 2006, 18.

[6] Godel, Rainer, « Zur Theorie sprachlicher Phänomene der ‘Unausdrücklichkeit’ in Herders Sprachphilosophie » in Herders Rhetoriken im Kontext des 18. Jahrhunderts, ed. Ralf Simon, Synchron, 2014, 192-194.

[7] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik, op. cit., 472.

[8] Gross, Sabine, « Vom ’Körper der Seele’ zum ’Damm der Affekte’: zu Herders Metaphorik » in Der frühe und der späte Herder: Kontinuität und/oder Korrektur, ed. Sabine Gross and Gerhard Sauder, Synchron, 2007, 369.

[9] Simon, Ralf, Das Gedächtnis der Interpretation: Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Aesthetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder, Meiner, 1998, XVII.

[10] Herder, Johann Gottfried, Erstes Wäldchen in FHA 2 (ed. Gunter E. Grimm, 1993), 141; Van Laak, Lothar, « Bildlichkeit und Bildkonzepte beim späten Herder » in Der frühe und der späte Herder, op cit.; Strohschneider-Kohrs, Ingrid, « Metaphorische Approximationen. Ein Sprachbild und sein Kontext in Herders frühe Schriften » in Philosophie und Poesie. Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag, vol. 2/2, ed. Annemarie Gethmann-Siefert, frommann-holzboog, 1988, 240.

[11] Adler, Hans, « Herders Stil », op. cit., 24; Allert, Beate « Herder’s ’Sonnenspiegel’ and ’Sonnensiegel’: Metaphors of Visuality in Three Poems by Herder 1767-1772 » in Herder and Religion, ed. Staffan Bengtsson, Heinrich Clairmont, et al., Synchron, 2016, 78-79 (borrowed from Philip Wheelwright, Semantics and Ontology, 1962).

[12] Adler, Hans, « Herders Stil », op. cit., 22.

[13] Gross, Sabine, « Vom ’Körper der Seele’ », op. cit., 378.

[14] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik, op. cit., 320.

[15] Herder, Johann Gottfried, Abhandlung über den Ursprung der Sprache in FHA 1, 755.

[16] Ibid., 737-738.

[17] Herder, Johann Gottfried, Über die neuere deutsche Literatur. Fragmente, Dritte Sammlung in FHA 1, 402-403.

[18] Ibid., 403.

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[19] Herder, Johann Gottfried, Über die neuere deutsche Literatur. Erste Sammlung von Fragmenten in Werke in zehn Bänden, Hrsg. Martin Bollacher, Jürgen Brummack, et al., Bd. 1: Frühe Schriften (1985), Hrsg. Ulrich Gaier, Deutscher Klassiker Verlag, 1985-2000, 230, 233. (=FHA)

[20] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft in FHA 8 (Hrsg. Hans Dietrich Irmscher, 1998), 425, 512.

[21] Herder, Johann Gottfried, Älteste Urkunde des Menschengeschlechts in FHA 5 (Hrsg. Rudolf Smend, 1993), 271.

[22] Gaier, Ulrich, « Hamanns und Herders hieroglyphische Stile » in Johann Georg Hamann – Autor und Autorschaft, Hrsg. Bernhard Gajek, Peter Lang, 1996, 185.

[23] Adler, Hans, « Herders Stil als Rezeptionsbarriere: Verwerfungen der Rezeptionsgeschichte und Chancen einer Relektüre » in Herder im Spiegel der Zeiten, Hrsg. Tilman Borsche, Fink, 2006, 18.

[24] Godel, Rainer, « Zur Theorie sprachlicher Phänomene der ‘Unausdrücklichkeit’ in Herders Sprachphilosophie » in Herders Rhetoriken im Kontext des 18. Jahrhunderts, Hrsg. Ralf Simon, Synchron, 2014, 192-194.

[25] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik, op. cit., 472.

[26] Gross, Sabine, « Vom ’Körper der Seele’ zum ’Damm der Affekte’: zu Herders Metaphorik » in Der frühe und der späte Herder: Kontinuität und/oder Korrektur, Hrsg. Sabine Gross u. Gerhard Sauder, Synchron, 2007, 369.

[27] Simon, Ralf, Das Gedächtnis der Interpretation: Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Aesthetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder, Meiner, 1998, XVII.

[28] Herder, Johann Gottfried, Erstes Wäldchen in FHA 2 (Hrsg. Gunter E. Grimm, 1993), 141; Van Laak, Lothar, « Bildlichkeit und Bildkonzepte beim späten Herder » in Der frühe und der späte Herder, op cit.; Strohschneider-Kohrs, Ingrid, « Metaphorische Approximationen. Ein Sprachbild und sein Kontext in Herders frühe Schriften » in Philosophie und Poesie. Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag, Bd. 2/2, Hrsg. Annemarie Gethmann-Siefert, frommann-holzboog, 1988, 240.

[29] Adler, Hans, « Herders Stil », op. cit., 24; Allert, Beate « Herder’s ’Sonnenspiegel’ and ’Sonnensiegel’: Metaphors of Visuality in Three Poems by Herder 1767-1772 » in Herder and Religion, Hrsg. Staffan Bengtsson, Heinrich Clairmont, et al., Synchron, 2016, 78-79 (entnommen aus: Philip Wheelwright, Semantics and Ontology, 1962).

[30] Adler, Hans, « Herders Stil », op. cit., 22.

[31] Gross, Sabine, « Vom ’Körper der Seele’ », op. cit., 378.

[32] Herder, Johann Gottfried, Eine Metakritik, op. cit., 320.

[33] Herder, Johann Gottfried, Abhandlung über den Ursprung der Sprache in FHA 1, 755.

[34] Ibid., 737-738.

[35] Herder, Johann Gottfried, Über die neuere deutsche Literatur. Fragmente, Dritte Sammlung in FHA 1, 402-403.

[36] Ibid., 403.