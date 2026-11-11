Jardins et Géorgiques dans la poésie française du Moyen Âge à nos jours (Nancy)

À rebours d’une sacralisation de la nature qui surplombe et finit par exclure l’homme désigné comme un adversaire, il s’agit d’envisager la coopération harmonieuse entre l’homme et la nature dans le jardin, à la fois espace cultivé où se rencontrent nature et culture, espace philosophique avec l’idéal de l’Éden retrouvé ou du Jardin épicurien, lieu symbolique mais aussi très concret dans la poésie descriptive des fleurs et des fruits et les variations sur les travaux champêtres des Géorgiques étudiées dans la continuité du Moyen Âge au contemporain.

—

Programme

Jeudi 26 novembre 2026

9h15-9h45 Accueil

9h45-10h00 Ouverture du colloque

Séance du matin Présidence Alain Génetiot

10h00-10h30 Laetitia Tabard (Université du Mans) : Jardin avec tombeau : le Jardin de plaisance et fleur de rhétorique et les modèles du recueil poétique à la fin du Moyen Âge

10h35-11h05 Clotilde Dauphant (Sorbonne Université) : Cultiver le jardin de France : les conseils politiques du poète Eustache Deschamps.

11h05-11h20 Discussion

11h20-11h35 Pause

11h35-12h05 Adeline Lionetto (Sorbonne Université) : Du locus horridus au jardin cultivé : poétique de la transformation de la nature canadienne dans les Muses de la Nouvelle-France de Marc Lescarbot.

12h10-12h40 François Rouget (Queen’s University, Canada) : Traduction, invention et figuration de la nature dans les Œuvres poetiques (1547) de Jacques Peletier.

12h40-13h00 Discussion

Séance de l’après-midi Présidence Timothée Léchot

14h30-15h00 Philippe Chométy (Université Toulouse 2) : Poétique du jardin, morale de la « culture » dans les Hortorum libri IV (1665) de Rapin.

15h05-15h35 Alain Génetiot (Université de Lorraine) : Jardin et culture dans les Fables de La Fontaine

15h35-15h50 Discussion

15h50-16h05 Pause

16h05-16h35 Sakurako Inoué (Université Waseda) : Les Saisons de Saint-Lambert, ou Les Géorgiques d’un Encyclopédiste.

16h35-17h05 Pierre Vinclair (Paris) : Liturgies aux jardins.

17h05-17h20 Discussion

17h30-18h30 Pascal Commère : conférence lecture

—

Vendredi 27 novembre 2026

Séance du matin Présidence Dominique Millet-Gérard

9h30-10h00 Timothée Léchot (Université de Fribourg) : Théorie et poétique du jardin irrégulier chez Jacques Delille

10h05-10h35 Pascale Auraix-Jonchière (Université Clermont-Auvergne) : Pour une poétique du « petit jardin »

10h35-10h50 Discussion

10h50-11h05 Pause

11h05-11h35 Yvon Le Scanff (Université de Lorraine) : Pourquoi jamais les jardins : poésie et création chez Victor Hugo.

11h40-12h10 Jeanne Delobeau (Université de Lorraine) : Une poésie aux sources de la terre chez Marguerite Clerbout.

12h10-12h30 Discussion

Séance de l’après-midi Présidence Aude Préta-de Beaufort

14h00-14h30 Dominique Millet-Gérard (Sorbonne Université) : « Ecce odor agri pleni » : éthique et esthétique des Géorgiques chrétiennes de Francis Jammes.

14h35-15h05 Guillaume Curtit (Université de Strasbourg) : Réflexivité du « Jardin comme (comme un poème) » : vers une écopoétique du broussaillement et du débroussaillage chez James Sacré.

15h05-15h20 Discussion

15h20-15h35 Clôture du colloque.