Corpus Scriptura. Lire la Bible à la lumière des Pères

Corpus Scriptura est une bibliothèque numérique consacrée à la Bible et aux écrits des Pères de l’Église. Je la développe à titre personnel, en parallèle de mon travail dans l’édition, avec le souhait de rendre ces textes plus accessibles et d’en faciliter la lecture. Les œuvres sont préparées à partir d’éditions anciennes numérisées ; leur accès est gratuit et le restera.

Le texte biblique constitue le fil du projet. Depuis un verset, le lecteur peut retrouver les passages des Pères qui s’y rapportent et les lire en français lorsqu’une traduction est disponible sur le site. Il peut ensuite remonter à ce qui précède, suivre le raisonnement de l’auteur et poursuivre sa lecture dans l’œuvre. J’aimerais qu’à terme chaque verset puisse ainsi ouvrir sur un ou plusieurs commentaires qui en éclairent la lecture.

La Bible peut également se lire en plusieurs traductions placées en regard : le latin de la Vulgate, le français médiéval, les traductions de Sacy ou de Crampon, notamment. Cette présentation permet de comparer les mots et les tournures, mais aussi de découvrir différentes manières de recevoir et de transmettre le même texte.

L’excellent BiblIndex, porté par l’Institut des Sources chrétiennes, offre un instrument de référence pour repérer les citations et les allusions bibliques chez les Pères. Corpus Scriptura répond à un besoin de lecture : permettre à celui qui ouvre la Bible de rejoindre directement un passage patristique, de le lire en français lorsqu’il est disponible et de le retrouver dans la continuité de l’œuvre. L’effort porte ainsi sur l’accès aux textes, leur présentation et la simplicité du chemin qui les relie.

Je pense aux lecteurs qui souhaitent approfondir leur connaissance des Écritures et nourrir leur foi, mais aussi aux étudiants et à ceux qui s’intéressent à l’histoire des textes et de leur interprétation. Beaucoup n’ont pas aisément accès aux livres, aux bibliothèques ou aux lieux de formation. Je souhaite leur donner les moyens de découvrir ces œuvres et d’y poursuivre librement leurs recherches et leur lecture.

La bibliothèque continue de s’enrichir.

Responsable : Sébastien Quinsac de Valette

Adresse : www.corpus-scriptura.fr