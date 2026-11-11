"Au rythme du monde. Quelques sources spirituelles d’une poétique du vivant chez Blaise Cendrars". Conf. d' Aude Bonord (INHA, Paris & en ligne)

Constellation Cendrars – Séminaire 2026-2027

Blaise Cendrars au prisme du vivant

Saison 2 - Séance 2

INHA, Salle Mariette, 17h-19h

Aude Bonord - Au rythme du monde. Quelques sources spirituelles d’une poétique du vivant chez Blaise Cendrars

L’œuvre de Cendrars témoigne dans son ensemble d’une sensibilité au vivant, c’est-à-dire aux éléments naturels, animaux, végétaux, minéraux. Celle-ci témoigne d’un rejet de l’anthropocentrisme peu répandu dans les années 1920. En me concentrant prioritairement sur les « Mémoires », je viserai à montrer comment les référents spirituels permettent à Cendrars de se défaire des registres attendus et de construire un rapport au réel et à la langue qui met les éléments naturels au premier plan. Ce geste définit une poétique, une posture, et engage une réflexion sur le statut de l’écrivain.

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Professeur de littérature française (XXe-XXIe siècles) à l’Université de Montpellier Paul-Valéry, Aude Bonord est l’auteur des « Hagiographes de la main gauche ». Variations de la vie de saints au XXe siècle, (Classiques Garnier, 2011) et de Présences littéraires de François d’Assise (XXe-XXIe siècles) (Classiques Garnier, 2024). Elle a co-dirigé Le Sacré dans la littérature contemporaine : expériences et références, (Peter Lang, coll. Recherches en littérature et spiritualité, n° 25, 2016), François d’Assise, un poète dans la cité (Classiques Garnier, 2019) et Les Colloques secrets de Claude Louis-Combet, inédits, entretiens, articles (PUFC, 2020). Elle a publié de nombreux articles sur la réécriture de référents chrétiens, en particulier médiévaux, dans la littérature contemporaine non confessionnelle, sur la forme légendaire, sur les mythologies d’auteur et les rapports entre littérature et imaginaires sociaux. Elle s’intéresse aussi aux représentations de la ruralité dans la littérature française contemporaine. Secrétaire de l’AIBC, ses travaux portent sur l’œuvre de Cendrars depuis une vingtaine d’années.

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Un lien peut être envoyé si vous désirez suivre à distance la conférence : contact.AIBC@mailo.com