Libertinages au féminin (Sorbonne Nouvelle)

Journée d’étude

Libertinages au féminin

Université Sorbonne Nouvelle, salle Max Milner

17 rue de la Sorbonne 75005 Paris (escalier C, 2e étage)

27 novembre 2026

Organisatrices : Kelly Appelt et Marine Roussillon

Libertin, mot employé pendant l’époque moderne pour qualifier les individus qui s’opposaient aux normes et aux mœurs de la société dans laquelle ils vivaient – critique de la religion, recherche des plaisirs, réflexion philosophique et affranchissement des ordres –, était utilisé plutôt pour désigner les pensées et les actions des hommes. Mais et les femmes ? Le Dictionnaire de L’Académie Française de 1694 offre une piste, signalant que l’adjectif pourrait être employé « libertin » ou « libertine », avec l’adjonction du suffixe « ine » final, indiquant l’emploi féminin du terme. Dans la définition du libertinage, l’exemple de débauche et de mauvaise conduite est une femme, suspectée de libertinage. Même si elles existaient et qu’elles sont devenues, notamment, les protagonistes de quelques romans libertins du XVIIIe siècle, les domaines historique, littéraire et philosophique ne parlent pas d’elles et de leurs actions comme d’un axe d’étude précis.

Depuis le XVIIe siècle, nous avons des femmes comme Ninon de Lenclos, reconnue par ses contemporains comme une femme d’esprit charmant, qui a conquis une réputation positive à mesure qu’elle a vieilli, ou les écrivaines Madame Villedieu et Madame Deshoulières avec des réflexions vraiment hors norme. Les représentations des libertines ont aussi gagné de l’espace dans la littérature de la période, entre célébrations et condamnations, les libertinages au féminin ont leur espace.

Mais le libertinisme ne correspond pas à une identité fixe et même les hommes libertins ont été considérés comme tels par leurs détracteurs. C’est une question à garder à l’esprit afin de réfléchir sur les pratiques documentées, les discours attribuant des significations et les relations sociales dans lesquelles les interprétations du libertinage féminin ont été produites. La description d’une femme comme libertine ne signifie pas nécessairement un accès direct à ses pensées ou à ses pratiques. Il est nécessaire de comprendre comment une pratique déterminée a été interprété comme libertine et quels sont les intérêts autour de cette interprétation. Le même acte transgressif pratiqué par un homme aura-t-il la même appréciation lorsqu’il est commis par une femme ? La réponse est négative et beaucoup de femmes, à l’époque, ont été considérées comme moralement transgressives sans jamais avoir été accusées d’être libertines. Dans quelques cas, on a des rumeurs, des discours et des textes qui peuvent documenter les conduites, mais les sources ne sont pas complètement transparentes et, avant donc de rendre visibles les femmes libertines, il est impératif de s’enquérir des relations entre pratiques documentés, représentations sociales et catégories historiographiques, pour vérifier les circonstances dans lesquelles elles ont été identifiées comme libertines et dans quelle mesure leurs expériences de vie permettent de les reconnaître ou de questionner la caractérisation attribuée.

De cette manière, il faut parler d’elles, des femmes, des libertinages au féminin, de leurs actions critiques ou même de celles qui ont défié les normes des XVIIe et XVIIIe siècles, pour indiquer que la critique religieuse, les réflexions sur les plaisirs, les corps, l’esprit et l’être humain ont été faites également par les femmes.

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Programme

Matin

09h45 – Accueil

10h15 – Ouverture de la journée

Marine Roussillon et Kelly Appelt

10h35 – Session 1 : Autour de Ninon de Lenclos

Présidence : Mathilde Claveirole (Sorbonne Nouvelle)

10h35 – Kelly Appelt (Sorbonne Nouvelle) : Ninon de Lenclos, une fille majeure et une mère

10h55 – Sacha Maruta-Grangean (ENS de Lyon – IHRIM) : Libertinages romancés et réalités féminines

11h15 – Kate Tunstall (Université d’Oxford) : Le dossier Ninon de Lenclos : une pièce supplémentaire ?

11h35 Discussion

12h00-14h00 – Déjeuner

Après-midi

14h00 – Session 4 : Détours libertins

Présidence : Kelly Appelt (Sorbonne Nouvelle)

14h00 – Anne Régent-Susini (Sorbonne Nouvelle) : Une mélancolie libertine au féminin : Deshoulières entre deux siècles

14h20 – Delphine Calle (Université d’Anvers) : Madame Villedieu et les grands hommes amoureux

14h40 – Discussion

15h00 – Pause

15h20 – Session 3 : Entre peur et mépris : la sexualité féminine ciblé

Présidence : Marine Roussillon (Sorbonne Nouvelle)

15h20 – Myriam Bernier (Université Paris Nanterre) : Qui a peur des femmes libertines ? La terreur de la sexualité féminine chez Bayle

15h40 – Florence Magnot (Sorbonne Nouvelle) : Au nom de Zulica : Le mépris pour les vieilles libertines chez Claude Crébillon (Le Sofa, Les Égarements du cœur et de l’esprit)

16h00 – Discussion

16h20 – Clôture et fin de la journée

Cette journée est organisé avec le soutien de l’équipe FIRL (EA174, Sorbonne Nouvelle).