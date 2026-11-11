Handicaps et neurodiversité: prises de parole et mises en récit. Congrès APFUCC 2027 (Université de l'Île-du-Prince-Edouard, Canada)

Handicaps et neurodiversité : prises de parole et mises en récit

« Ce qui est dit est mis au monde et du coup, moi, je suis de plus en plus autiste, en fait[1] ». Ces mots, récemment prononcés par la journaliste et animatrice franco-suisse Maïtena Biraben, qui s’est découverte autiste et atteinte du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à l’âge de 57 ans, résument l’importance de la prise de parole dans le processus de découverte et d’acceptation de soi surtout lorsqu’il s’agit des personnes neurodivergentes. Cette acceptation de soi est non seulement cruciale pour l’individu concerné mais aussi pour le bien-être de la société qui doit également apprendre à accepter et à intégrer ceux et celles dont les aptitudes physiques, neuronales, sensorielles et sociales s’écartent plus ou moins des attentes sociales et des marqueurs conçus comme des « normes ». De la même façon, Dan Goodley, expert dans les études critiques sur le handicap, explique que « it is in the telling of our stories that we will find our common humanity[2] » (8).

Ce sont justement ces voix et ces histoires que cet atelier conjoint APFUCC/ACÉF-XIX propose d’explorer, et à cet égard, cet atelier accueillera avec un intérêt particulier les propositions touchant aux productions littéraires et culturelles du XIXe siècle, et plus généralement du champ des études de langue française – toute période et provenance. Il s’agira de revenir sur les diverses prises de parole et mises en récit du handicap et de la neurodiversité à travers les siècles et divers champs de recherche relatifs au monde francophone.Certes, les personnes vivant avec un handicap et les personnes neurodivergentes ont des expériences différentes qui nécessitent la mobilisation de plusieurs approches et disciplines pour y réfléchir. Par sa dimension exploratoire, cet atelier fait cependant le choix d’accueillir des réflexions touchant à tout l’éventail du handicap et de la neurodiversité. En effet, les études critiques du handicap en sont encore à leurs balbutiements dans le champ des études littéraires et culturelles francophones.

Dans ce contexte, les modalités et enjeux sont multiples : nombreux sont les textes mettant en scène des personnages handicapés et/ou neurodivergents écrits par des auteur∙e∙s non-handicapé∙e∙s ou neurotypiques. Dans ce cas, l’on trouvera d’un côté des récits, nourris en même temps par l’imagination de l’auteur∙e et par certains préjugés ou stéréotypes inculqués par la société elle-même, et de l’autre des témoignages de personnes ayant le rôle d’aidant∙e∙s/soignant∙e∙s qui s’occupent d’un membre de leur famille et qui souhaitent raconter leur histoire et celle de la personne qu’ils/elles soutiennent. À ces textes proposant, par essence, un point de vue extérieur s’opposent ceux des auteur∙e∙s handicapé∙e∙s et neurodivergent∙e∙s qui souhaitent récupérer une forme d’agentivité en racontant leur propre histoire. Dans le domaine de la neurodiversité, moultes voix, y compris Amy Sequenzia, se sont, en effet, élevées pour protester contre la confiscation du récit par des auteur.e.s neurotypiques. C’est d’ailleurs bien dans cet esprit que l’activiste James Charlton a repris dès les années 1990 le slogan « Nothing About Us Without Us » pour défendre les droits des personnes handicapées.

À la question de qui détient le récit, se télescope par ailleurs d’autres questions fondamentales, ces récits investissant tout le spectre allant de la fiction au témoignage de vie, en passant par tous les degrés de fictionnalisation intermédiaires. Du point de vue des représentations, ces récits couvrent également une vaste palette d’expériences en fonction des réalités du contexte géographique et temporel dans lesquelles ils se situent. Chaque contexte est en effet façonné par le discours social qui y prévaut concernant les handicaps et la neurodivergence, permettant de réfléchir, dans le sillage des travaux de Foucault, à ce qui a été socialement construit comme « déviant » au fil du temps. Une approche genrée permettrait de montrer une longue tradition de pathologisation stigmatisante chez les femmes, tout comme les méthodologies antiracistes pourraient mettre en exergue comment les individus racisés ont été infériorisés ou exclus à partir de prémisses infondées. Ce champ soulève aussi la question des langages et médias utilisés pour l’investir : en ce sens, l’atelier accueillera autant des propositions portant sur le cinéma, des séries télévisées, les médias sociaux que la littérature. Enfin, ce champ propose une certaine porosité entre création, recherche et militantisme, certaines productions brouillant volontairement les frontières entre ces postures.

Les propositions de communication devront porter sur un ou plusieurs domaines de recherche reliés au monde francophone, à savoir la littérature, le cinéma, la télévision et les médias sociaux, et pourront s’inscrire dans les axes de réflexion suivants :

Les représentations : portraits du handicap et des personnes handicapées ; de la neurodiversité et des personnes neurodivergentes

Les topoï et des récits du handicap ou de la neuro-divergence : le repérage des premiers signes, le moment du diagnostic, l’avant/après un accident ou un traumatisme ; le dévoilement du handicap invisible ou coming outhandi ; le (dé)masquage ; revendications et émancipation

Les personnages attendus des récits du handicap ou de la neuro-divergence : le proche-aidant complètement dévoué, le médecin ou psychologue, le regard de l’Autre, etc.

Les voix : récits autobiographiques ou autofictionnels versus récits des proches (parents, frères et sœurs, etc.)

Les discours : formes de communication ; discussions et débats ; lignes de partage et porosité entre discours « savants », créatifs, militants et prises de position politiques ; l’investissement des médias sociaux pour faire preuve d’agentivité et faire entendre des voix autres que celles des autorités médicales

Disciplines et méthodologies : comment les différents champs de savoir investissent-ils les études critiques sur le handicap ? Quelle est l’incidence des traditions psychanalytiques ou du manuel DSM ? Quelles perspectives peuvent apporter des approches diachroniques, féministes, antiracistes, etc. ?

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Informations concernant les soumissions

L’atelier « Handicaps et neurodiversité: prises de parole et mises en récit » est un événement conjoint de l’ACÉF-19 et de l’APFUCC qui se tiendra lors du colloque annuel des deux associations à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) au Canada entre les 26 et 29 mai 2027. Les présentations se feront en présentiel uniquement.

Toutes les soumissions devront être effectuées à travers la plateforme Fourwaves avant le 15 janvier 2027. Il est attendu que les propositions de communication comptent entre 200 à 300 mots. Des repères bibliographiques peuvent être ajoutés. Il faudra être membre en règle de l’APFUCC ou de l’ACÉF-XIX pour valider l’inscription au colloque.

Pour toute question, prière de contacter les organisatrices:

Cyrielle Faivre, University of Calgary, cyrielle.faivre@ucalgary.ca

Élise Lepage, University of Waterloo: elepage@uwaterloo.ca

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