Esthétique et authenticité : œuvres, expériences, valeurs. Congrès 2026 de la Société Française d'Esthétique (Sorbonne)

Esthétique et authenticité : œuvres, expériences, valeurs

Congrès 2026 de la Société française d’Esthétique

Samedi 28 novembre 2026, Sorbonne (Paris), amphithéâtre Chasles

Programme

9h – Accueil des participants

9h30 – David Freedberg, professeur émérite d’histoire de l’art, université Columbia (New York) – Conférence plénière

10h30 – Zélie Gottraux – Après l’ironie : nouvelles esthétiques de l’authenticité dans les littératures allemande et française contemporaines

11h – Artin Bassiri Tabrizi – Singularité sans origine. Stiegler et le jargon de l’authenticité

Pause

11h45 – Gregory Aschenbroich – Les philistins et leurs ennemis. Critiques de l’inauthenticité esthétique de Goethe à Adorno

12h15 – Baptiste Tochon-Danguy – Robert Klein, les fureurs personnelles et la quête de l’authenticité dans la théorie de l’art de la Renaissance

Pause déjeuner

14h30 – Éloïse Froehly – L’art participatif : dépasser ou reconduire l’exigence d’authenticité ?

15h – Ondine Duché – Valeur d’authenticité de la photographie amateur : une construction primitiviste

15h30 – Guy Lanoue – Can historic urban architecture be authentic after restoration? The case of Lecce (Italy)

Pause

16h15 – Thomas Sabourin – De l’autre au même : le paradoxe de l’authenticité

16h45 – Carola Borys – Le kitsch comme paradigme de l’inauthenticité. De Walter Benjamin à l’AI slop

17h15 – Bara Ndiaye – Sincère malgré le savoir : Baudelaire, Wagner et le paradoxe de l’authenticité

Inscription : https://evento.renater.fr/survey/inscription-au-congr...-dumj7rbr

Info : sfe.congres[at]gmail.com