Appel à publication : revue Fové’art N°3

Créer sous tension

Pratiques artistiques face aux guerres et aux conflits contemporains

dir. Ramzi Turki et Inès Hachicha

La revue Fové’art accueille des travaux inédits en sciences humaines et sociales, consacrés aux arts, au design, à l’information et à la communication. Les propositions d’articles peuvent prendre la forme de réflexions théoriques, d’études de cas, de recherches-créations, de revues de littérature ou de bilans de projets. Ce numérо de Fоvé’аrt se prоpоsе d’eхplоrer lеs fоrmеs dе сréativité qui émergеnt dans cеs cоnteхtеs dе rupture еt d’incеrtitude. Il inсitе à réfléchir auх pratiquеs artistiquеs, auх dispоsitifs de design еt auх mоdes de cоmmuniсatiоn facе à un mоnde en transitiоn : un mоnde оù il devient impératif de réinventеr les оutils, les suppоrts, les matériauх, les imaginаires et les rеlatiоns. Entre teсhnоlоgiеs simplеs et innоvatiоns émеrgentеs, décоnnехiоn et hypercоnnехiоn, résiliеnсe et сréativité, les cоntributiоns pоurrоnt eхaminеr cоmmеnt les crises contemporaines transfоrment nоn sеulemеnt nоs sос iétés, mais également lеs со nditiоns mêmеs de la сréаtiоn.

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Les сrisеs qui affeсtent lе mоnde contemporain ne se manifestent plus comme dеs événements isоlés. Les guеrres, lеs со nflits, les tеnsiоns géоpоlitiques, lеs dérèglеments climаtiques, les catastrоphes écоlоgiques, les сrises énеrgétiquеs, аinsi que les vulnérabilités éсоnоmiques et les évоlutiоns technоlоgiquеs s’еntrelаcent et engеndrеnt des со nséquеnces en сhaîne sur lеs tеrritоires, lеs sос iétés еt les mоdes de vie. Cette forme de « pоlycrisе » nоus pousse à réfléchir l’interас tiоn еntre cеs différentes сrises dоnt lеs répercussiоns pеuvent se renfоrсer lеs unes les autres (Lawrenсе, Jаnzwоо d et Hоmer-Diхоn, 2022). Cеs changements nе sе limitent non plus аuх systèmеs pоlitiques, éсоnоmiques оu teсhniques ; ils tоuchеnt également lеs cоnditiоns même dе la сréatiоn.

Face à ces mutations, ce numéro prolonge la célèbre question de Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création ? » (1987). Cette question invite à déplacer le regard de l’acte de création vers les conditions concrètes, matérielles, territoriales, techniques et sociales qui le rendent possible et à étudier, dans les champs de l’art, du design et des sciences de l’information et de la communication (SIC), les transformations contemporaines affectant à la fois les pratiques de création, les formes produites, les dispositifs mobilisés ainsi que les modes de circulation et de transmission.

Comment les artistes créent-ils lorsque les territoires sont marqués par la guerre, le déplacement, la destruction ou la précarité ? Comment les œuvres représentent-elles les conflits, leurs traces et leurs mémoires ? (Didi-Huberman, 2003). Comment concevoir, fabriquer et habiter autrement dans des contextes de pénurie, de destruction, d’urgence ou de reconstruction ? Dans ce contexte, le design peut-il devenir un espace de réparation, d’adaptation, de détournement ou de réinvention face aux situations de crise ? Comment les images, les récits, les médias et les dispositifs numériques participent-ils à documenter, transmettre, interpréter ou construire les représentations des événements ?

Confronté à ces transformations, le design, historiquement associé à la production d’objets, d’environnements et de dispositifs répondant à des besoins sociaux et industriels – une conception que Papanek (1971) formule déjà comme un « outil politique » au service de l’écologie humaine et des sociétés-, se trouve aujourd’hui confronté à des situations de pénurie, de vulnérabilité des infrastructures, de transformation des ressources et de recomposition des usages. Que signifie alors concevoir avec moins, concevoir autrement ou concevoir dans l’urgence ? La réflexion sur les low-tech (Bihouix, 2014) et sur les manières de s’orienter collectivement dans un monde aux ressources limitées (Latour, 2017) nous permet de repenser une « sobriété technique » fondée sur la réduction des dépendances aux ressources et aux technologies complexes (Bihouix, op.cit.). Comment le design peut-il répondre aux situations de crise sans se limiter à une logique de résolution technique ? Quelles relations entretient-il avec les objets, les infrastructures et les technologies développés dans les contextes militaires ou de conflit ?

La création contemporaine est également traversée par une transformation technologique majeure. La dépendance croissante aux réseaux numériques, aux infrastructures énergétiques et aux plateformes modifie les conditions de production, de circulation et de réception des œuvres (Manovich, 2018 ; Cardon, Cointet, et Mazières, 2018) ; elle s’inscrit dans un mouvement de plateformisation de la culture, qui reconfigure les rapports entre créateurs, intermédiaires et publics (Bullich, 2018). L’intelligence artificielle générative ajoute une nouvelle dimension à cette transformation en intervenant directement dans les processus de création, de reproduction et de diffusion. Comme le soulignent Collet, Safta et Turki (2023), « l’irruption des systèmes autonomes et de l’IA générative transforme le statut de l’objet créé, le rôle de l’artiste et la notion d’authenticité ». Cette transformation engage les modalités de production des œuvres et les questions d’auctorialité, d’authenticité et de relation entre l’humain et la machine.

Ces transformations soulèvent des enjeux économiques et culturels majeurs. Dans son rapport « Re|penser les politiques en faveur de la créativité », publié en 2026, et s’appuyant sur des données provenant de plus de 120 pays, Ernesto Ottone R. souligne que : « les revenus provenant de sources numériques représentent aujourd’hui 35 % des revenus des créateurs [et qu’] une proportion écrasante de 79 % des professionnels de la culture perçoivent l’IA comme une menace pour leurs moyens de subsistance, citant l’utilisation sans autorisation de données protégées par des droits d’auteur et la dévalorisation potentielle de la créativité humaine » (UNESCO, 2026, p.13).

Dans ce contexte, que signifie encore créer lorsque les outils de création se transforment en des objets de dépendance, de contrôle ou de vulnérabilité ? Que devient la création en l’absence d’électricité ? Que produisent les artistes et les designers lorsqu’ils doivent improviser avec des ressources limitées, détourner des objets existants ou réinventer leurs supports et leurs modes de diffusion ?

Cet appel propose ainsi d’interroger les formes de création qui émergent dans les contextes de rupture, de conflit, d’incertitude et de transition. Il s’intéresse autant aux œuvres qui représentent les crises qu’aux pratiques que les crises transforment elles-mêmes : leurs outils, leurs matériaux, leurs espaces, leurs temporalités, leurs modes de collaboration et leurs formes de transmission. Le numéro souhaite ainsi faire émerger des approches qui considèrent l’art, le design et la communication comme des domaines affectés par les transformations contemporaines pour produire de nouvelles formes, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires et de nouvelles manières d’habiter un monde en transformation.

Les propositions pourront s’inscrire dans l’un de ces axes présentés ci-dessous ou en croiser plusieurs. Une attention particulière sera accordée aux recherches articulant pratique artistique, réflexion théorique et analyse des transformations contemporaines.

Axe 1 — Créer, représenter et témoigner face aux guerres, aux conflits et aux crises contemporaines

Cet axe porte sur les pratiques artistiques et de design qui représentent, documentent, interprètent ou interrogent les guerres et les conflits contemporains (Sontag, 2003 ; Didi-Huberman, 2003 ; Rancière, 2003), ainsi que les crises qui les accompagnent ou s’y entremêlent: bouleversements écologiques (réchauffement et migrations climatiques), crises sanitaires (pandémies), etc. (Nixon, 2011 ; Demos, 2016). Il invite à examiner les régimes de visibilité de la violence, les enjeux éthiques et politiques de la représentation, ainsi que les formes de mémoire, de témoignage et de réparation que la création rend possibles. Il peut s’articuler à des pratiques contemporaines ou à des recherches-création en design ou en arts (sculpture, photographie, peinture, cinéma, vidéo, performance, installation, arts numériques, etc.), ainsi qu’à la conception d’espaces et de dispositifs de mémoire.

Axe 2 — Créer sous contrainte : ressources, territoires, écologies et vulnérabilités

Cet axe porte sur les transformations de la création face aux crises écologiques, énergétiques et matérielles et aux déplacements de populations qu’elles engendrent (Papanek, 1971 ; Bihouix, 2014 ; Latour, 2017). Il invite à réfléchir aux pratiques artistiques et de design développées avec des ressources limitées, dans des territoires fragilisés (zones sinistrées, littoraux menacés, territoires d’exil ou de camps) ou dans des situations d’urgence(catastrophes climatiques, pandémies, confinements). Seront notamment questionnés le réemploi, le détournement, la réparation, les matériaux alternatifs, les pratiques low-tech, ainsi que les savoirs situés et les formes de création vernaculaires. L’axe s’ouvrira également sur le design d’urgence et d’hospitalité (abris, signalétique, objets du soin), sur les pratiques de création en situation de distanciation ou d’isolement, et sur les œuvres et dispositifs élaborés par ou avec des populations déplacées. Il interroge enfin les relations entre art, territoire, environnement et vulnérabilité, et la manière dont la contrainte peut devenir un moteur d’invention plutôt qu’une simple limite.

Axe 3 — Créer à l’ère des technologies propriétaires : numérique, IA et nouvelles formes de création

Cet axe explore les transformations de la création liées aux infrastructures numériques, aux réseaux, aux plateformes et à l’intelligence artificielle (Manovich, 2018 ; Cardon et al., 2018 ; UNESCO, 2026). Il pourra aborder les pratiques artistiques numériques, la création générative, les environnements immersifs, les nouveaux rapports entre artiste et machine, ainsi que les questions d’auteur, de propriété intellectuelle et de données. Seront également considérées la dépendance aux infrastructures techniques, les inégalités d’accès au numérique ainsi que les possibilités de créer hors ligne, avec des technologies simples ou à partir de dispositifs détournés. Les mutations liées à l’IA affectent en profondeur les pratiques culturelles et artistiques, tant dans la production et la diffusion que dans la diversité culturelle et les droits d’auteur et de créateur : c’est à ce croisement que se posent aujourd’hui les enjeux les plus vifs pour la création contemporaine.

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Références bibliographiques :

Bihouix, P. (2014). L’âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable. Seuil.

Bullich, V. (2018). Grandeur et décadence de l’édition prédictive : Retour sur l’intégration manquée d’une machine prédictive au sein d’une maison d’édition. Réseaux, 211(5), 257-290.

Cardon, D., Cointet, J.-P., & Mazières, A. (2018). Ne pas y voir un signe : Critique du réductionnisme statistique et des algorithmes de recommandation. Réseaux, 206, 25–56.

Collet, L., Safta, M., & Turki, R. (2023). Préface. FOVÉ’ART, (0), « Au-delà du réel : les enjeux portés par les IA génératives en art, design et communication ».

Deleuze, G. (1987, 17 mai). Qu’est-ce que l’acte de création ? [Conférence]. Les Mardis de la Fondation FEMIS, Paris, France.

Demos, T. J. (2016). Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology. Berlin : Sternberg Press.

Didi-Huberman, G. (2003). Images malgré tout. Les Éditions de Minuit.

Latour, B. (2017). Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. La Découverte.

Lawrence, M., Janzwood, S., & Homer-Dixon, T. (2022). What is a global polycrisis? Cascade Institute.

Manovich, L. (2018). AI aesthetics. Strelka Press.

Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Papanek, V. (1971). Design for the real world: Human ecology and social change. Pantheon Books.

Rancière, J. (2003). Le destin des images. La Fabrique.

Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. Farrar, Straus and Giroux.

UNESCO. (2026). Re|penser les politiques en faveur de la créativité : Partageons, agissons, construisons. UNESCO.

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Contact et soumission des articles :

Pour toute question relative à cet appel ou pour l’envoi des propositions d’articles, veuillez contacter les coordinateurs du numéro aux adresses suivantes :

Ramzi TURKI : ramzi.turki@isims.usf.tn

Inès HACHICHA : ines.hachicha@isams.usf.tn



https://revue-foveart.numerev.com

Calendrier prévisionnel :

30 octobre 2026 : diffusion de l’appel à articles

10 février 2027 : date limite de soumission des propositions d’articles (textes complets)

30 mars 2027 : retours des évaluations (simple aveugle)

30 juin 2027 : envoi des versions finalisées par les auteurs

Octobre 2027 : publication du numéro dans la revue Fové’art

Coordinateurs.trices du numéro :

Ramzi TURKI, Maître de conférences HDR

Laboratoire langage et traitement automatique

LLTA – ISIMS, Université de Sfax.

Inès HACHICHA, Maître-assistante

Laboratoire langage et traitement automatique

LLTA – ISAMS, Université de Sfax.

Comité scientifique :

BEN AMEUR, Fateh – Université de Sfax, Tunisie.

BEN AMEUR, Sami – Université de Tunis, Tunisie.

BENTAYEB, Donia – Université de Djeddah, Arabie saoudite.

BOUATTOUR, Mohamed – Université de Sfax, Tunisie.

CHARFI, Ikbel – Université de Sfax, Tunisie.

COLLET, Laurent – Université de Montpellier Paul Valéry, France.

CHAKROUN, Ghazi- Université de Tunis, Tunisie.

DHOUIB, Hammadi- Université de Sfax, Tunisie.

KHARRAT, Mohamed – Université de Sfax, Tunisie.

KIYINDOU, Alain – Université Bordeaux Montaigne, France.

LUSSAC, Olivier – Université de Lorraine, France.

MALEK, Raif – Université de Djeddah, Arabie saoudite.

NOY, Claire – Université de Montpellier Paul Valéry, France.

SAFTA, Moez – Université de Tunis, Tunisie.

TRIKI, Mounir – Université de Sfax, Tunisie.

VEYRAT, Marc – Université de Paris 8, France.